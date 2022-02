HS kysyi suomalaiselta ja ruotsalaiselta asiantuntijalta, saisiko Suomi Ruotsilta aseellista apua kriisitilanteessa.

Tukholma

Jos Suomi joutuisi konfliktin keskelle, saisiko Suomi aseita Ruotsista?

Kysymys on noussut esiin Ruotsissa, jossa on keskusteltu aseellisen avun antamisesta Ukrainalle.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde totesi viime sunnuntaina, että aseiden vienti Ukrainaan ei ole mahdollista, koska Ruotsissa on niin tiukat aseiden vientiä koskevat lait.

Ruotsin asevientisäännöt kieltävät aseiden toimittamisen konfliktin osapuolena olevaan maahan.

Linden mukaan Ruotsin on noudatettava aseiden vientiin liittyviä sääntöjä ”erityisesti tällaisissa tilanteissa”.

”Me emme voi yhtäkkiä sanoa, että vain koska nyt on konflikti, me muutamme asevientisääntöjämme. Säännöt ovat olemassa siksi, että niitä noudatetaan silloin, kun käynnissä on konflikti”, ministeri sanoi Ruotsin yleisradion Agenda-ajankohtaisohjelmassa.

Mutta entä jos konfliktissa olisikin Suomi?

Suomi-kysymys nousi Ruotsissa esille, kun oppositiossa olevan maltillisen kokoomuksen ulkopoliittisista kysymyksistä vastaava puoluesihteeri Carl-Vincent Reimers kirjoitti huomionsa Twitteriin. Reimersin mukaan Ruotsi voisi lain mukaan viedä sotatarvikkeita myös Ukrainaan, vaikka se olisikin konfliktissa.

”Niin teimme Ranskan suhteen vuonna 2015 Pariisin terrori-iskujen jälkeen. Nyt poliittinen tahto puuttuu”, hän kirjoitti.

Syntyi keskustelua, johon osallistui myös kokoomustaustainen diplomaatti ja Ruotsin entinen Ahvenanmaan konsuli Olof Ehrenkrona.

Ehrenkronan mukaan jonkun pitäisi kysyä ulkoministeriltä, koskisiko sama periaate aseiden viennistä myös Suomea, jos Suomi joutuisi kriisin tai sodan keskelle.

Ensin vastaus kysymykseen vaikutti selkeältä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak.

Tietysti Ruotsi voisi antaa Suomelle aseita, koska maiden välinen puolustuksellinen yhteistyö on tänä päivänä niin syvää. Salonius-Pasternakin mukaan Suomen ja Ruotsin yhteistyö on ”jo jotain paljon syvällisempää kuin aseiden myynti”.

”Suomi ja Ruotsi harjoittelevat taistelemista yhdessä. Hornetit ja Gripenit harjoittelevat yhdessä. Olisi loogista, että jos ollaan valmiita sotimaan yhdessä, niin näitä aseita voisi myydä tai siirtää maasta toiseen”, hän sanoo.

Ruotsalainen Saabkin on jo ”merivoimille kuin hovihankkija”.

Mutta kun Salonius-Pasternak alkoi perehtyä asiaan, hän huomasi, että aseiden viemisestä Ruotsista Suomeen kriisitilanteessa ei vaikuta olevan mitään erillistä pykälää.

”Ei näytä olevan sopimusta, joka pomminvarmasti takaisi käytännön, että tässä aseet, voitte maksaa sodan jälkeen”, hän sanoo.

Ruotsissa kyllä hyväksyttiin vuonna 2020 laki, jonka nojalla Ruotsi voi antaa Suomelle sotilaallista apua kriisitilanteessa. Laissa on kuusi pykälää, joista ensimmäinen käsittelee Ruotsin tukea Suomelle.

Sen mukaan hallitus saa tukea Suomea aseellisilla joukoilla Suomen pyynnöstä, jos Ruotsi ei ole itse sodassa ja jos Suomen alueella ei ole käynnissä aseellista konfliktia.

Pykälässä on siis kyse tilanteesta, jossa konflikti ei ole vielä käynnistynyt. Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö tähtääkin siihen, että konfliktia ei koskaan pääsisi syntymään.

Aseiden myymiseen tai vientiin laissa ei oteta kantaa.

Ruotsin asevientisäännöt taas kieltävät selkeästi asetoimitukset maihin, joissa on käynnissä konflikti.

Säännöissä kuitenkin todetaan, että aseiden myynnin perusteena on Ruotsin turvallisuus­poliittinen intressi. Lisäksi niissä todetaan, että yhteistyö Pohjoismaiden kanssa on linjassa Ruotsin ulko- ja turvallisuus­poliittisten intressien kanssa. On helppo nähdä, että kriisiin joutuneen Suomen tukeminen aseellisesti olisi Ruotsinkin turvallisuus­poliittinen intressi.

Salonius-Pasternakin mukaan aseiden vientiin kriisitilanteessa löytyisikin varmasti jokin väylä, jos poliittista tahtoa löytyy. Koska Ruotsi ja Suomi ovat EU-maita, ne voisivat tukea toisiaan aseellisesti esimerkiksi Lissabonin sopimuksen artikla 42.7:n kautta.

Artiklan tulkinnasta on epäselvyyttä, mutta se kuuluu näin:

”Jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin.”

Salonius-Pasternak tulee johtopäätökseen, että kysymys Suomen tukemisesta aseellisesti konfliktissa olisi Ruotsille ennen kaikkea poliittinen päätös.

Kriisitilanteessa muodostuvaa poliittista tahtoa on kuitenkin vaikea ennustaa.

”Kriisitilanteessa ei olisi kauhean vaikea ajatella, että jokin taho jopa uhkaisi Ruotsia. Että jos hyväksytte aseiden viennin, olette nyt sodan osapuoli. Siinä voi tulla vääntöä”, Salonius-Pasternak sanoo.

Ruotsin päätöksissä aseellisen avun suhteen on ennen kaikkea kyse poliittisesta tahdosta, sanoo myös Magnus Petersson, joka on taloushistorian ja kansainvälisten suhteiden professori Tukholman yliopistosta.

”Jos tahtoa on, keinot kyllä löytyvät”, hän sanoo.

Petersson on tutkinut pohjoismaista puolustusyhteistyötä ja työskennellyt ennen professuuriaan Ruotsin kokonais­maan­puolustuksen tutkimus­laitoksella.

Hän uskoo, että asevientilait eivät estäisi kriisitilanteessa Ruotsin Suomelle toimittamaa apua. Lisäksi myös Petersson nostaa esille Ruotsin valtiopäivien vuonna 2020 hyväksymän lain, jonka nojalla Ruotsin on helpompi tukea Suomea kriisi­tilanteessa.

”Se laki on tarkoitettu juuri sellaisia tilanteita varten, jos esimerkiksi Suomi olisi Venäjän joukkojen ympäröimä. Laki tehtiin, jotta hallituksen ei tarvitsisi odottaa valtiopäivien päätöstä, vaan se voisi toimia nopeasti Suomen tukemiseksi.”

Suomi ja Ruotsi ovat tiivistäneet puolustuksellista yhteistyötään merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2020 laki on osa tuota yhteistyötä.

Suomessa tuli voimaan vastaavanlainen laki kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta vuonna 2017. Ruotsissa laki on räätälöity vain Suomea varten, Suomessa se koskee myös muita EU-maita.

Lain mukaan Ruotsi voi siis antaa Suomelle sotilaallista tukea ilman maan valtiopäivien hyväksyntää. Hallituksen päätös riittää. Sodan kaltaisessa tilanteessa yhteistyö ei kuitenkaan olisi automaatio. Se vaatisi aina parlamentin äänestyksen.

Professori Peterssonin mukaan Ruotsin asevientilakeja voisi kriisitilanteessa halutessaan tulkita myös luovasti. Se voisi tapahtua vaikka seuraavasti: Ruotsin hallitus päättää tukea Suomea vuonna 2020 säädetyn lain puitteissa, minkä jälkeen Ruotsin joukot voisivat tuoda mukanaan Suomeen enemmän aseita kuin ne itse tarvitsevat. Suomen joukot voisivat käyttää näitä ylimääräisiä aseita.

”En usko, että se olisi asevientilakien vastaista”, hän sanoo.

Ruotsissa keskustelu Ukrainan tukemisesta puolustustarvikkeilla tai aseilla jatkuu.

Maltillinen kokoomus esittää, että Ruotsin pitäisi viedä aseellista apua Ukrainaan.

Myös keskustapuolue, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit toivovat, että materiaalitoimitusten mahdollisuuksia Ukrainaan selvitettäisiin.

Tiistaina puolustusministeri Peter Hultqvist totesi, että aseellisen avun lähettäminen Ukrainaan voisikin olla mahdollista, vaikka maan katsottaisiin olevan konfliktissa.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterille Hultqvist sanoi, että aseiden vientikielto ei ole ehdoton, mutta materiaalin toimitus Ukrainaan vaatisi ISP:n laatiman arvion.

ISP eli Inspektionen för strategiska produkter on Ruotsin ulkoministeriön alainen virasto, joka valvoo aseiden vientiä.

ISP:n johdosta kerrottiin Dagens Nyheterille, että monet raskauttavat tekijät puhuvat Ukrainalle annettavaa aseapua vastaan.

Mutta ehdotonta kieltoa sotatarvikkeiden viennistä ei ole.

Monet Euroopan maat ovat avustaneet Ukrainaa asein, esimerkiksi Britannia ja Baltian maat. Eniten aseellista tukea Ukrainaan on lähettänyt Yhdysvallat.

Perjantaina sotatarvikkeiden lähettämisestä Ukrainaan ilmoitti Hollanti. Suomi ja Ruotsi ovat avustaneet Ukrainaa muun muassa rahallisella tuella, mutta eivät aseilla.