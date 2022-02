Valokuvaaja Niklas Meltio vieraili torstaina Marinkan kaupungissa Itä-Ukrainassa, jossa on torstaina pommitettu useita kyliä.

Torstai valkeni useissa Itä-Ukrainan kylissä kranaattien räjähdellessä. Useat uutistoimistot ja viranomaiset ovat raportoineet Venäjän tukemien separatistijoukkojen kranaatti-iskuista Donetskin ja Luhanskan kaupunkien alueilla.

HS:lle työskentelevä valokuvaaja Niklas Meltio on paikan päällä Itä-Ukrainassa Marinkassa. Kaupunki kuuluu Donetskin hallinnolliseen alueeseen.

Meltion mukaan Marinkaan ammuttiin torstaina 27 kranaattia. Niistä suurin osa osui kaupungissa olevaan vanhaan sairaalaan, joka on ollut vuosien ajan Ukrainan hallinnon joukkojen sotilastukikohta.

”Tukikohta on pommitettu maan tasalle”, Meltio kertoo puhelimitse.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin tarkkailijat raportoivat useista havainnoista liittyen kranaatti-iskuihin separatistijoukkojen ja Ukrainan hallinnon joukkojen välillä torstaina. Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan tarkkailijoilta ei ollut saatu tarkempia tietoja iskuhavainnoista.

Meltion haastattelemien paikallisten asukkaiden mukaan torstain pommitukset eivät poikenneet tavallisesta.

Julia ja hänen isoäitinsä olivat torstaina matkalla koulusta kotiin. Isoäiti oli lähtenyt hakemaan Juliaa pommitusten vuoksi. Kranaattien pauke ei pelota heitä. He ovat kokeneet vastaavaa jo useita vuosia.

”Tilanne on ollut poikkeuksellisen hiljainen pari kolme kuukautta Ukrainan itärintamalla. Tämä päivä on sitä normaalia, mitä täällä on ollut kahdeksan vuotta. Kranaatteja tulee enemmän tai vähemmän”, Meltio kertoo.

Paikallisviranomaisten mukaan tulituksessa tuhoutui rakennus Vrubivkan kylässä Luhanskin alueella.

Bussipysäkillä aamulla ollut Valentina Mihailovna ei ehtinyt nähdä, mihin kranaatti putosi, ennen kuin sen sirpale haavoitti häntä. Sirpale lävisti Mihailovnan käden ja raapaisi tämän vatsaa. Meltion haastattelema Mihailovna joutuu kertomansa mukaan ensin sairaalahoitoon ja sen jälkeen kuntouttamaan loukkaantunutta kättään usean kuukauden ajan.

Kranaatinsirpale lävisti Valentina Mihailovnan käden torstaiaamuna Marinkan kaupungissa.

”Kuulin 27 räjähdystä. Sitten tuli hiljaista ja menin bussipysäkille. Olen hyvin stressaantunut”, Mihailovna kertoi Meltiolle.

Uutistoimistot raportoivat torstaina Venäjän tukemien joukkojen ampumista kranaateista, joista yksi olisi väitetysti osunut Luhanskin alueella sijaitsevan Stanytsia Luhanskan kylän päiväkotiin. Separatistit taas ovat väittäneet päiväkodin olleen Ukrainan iskun kohteena.

Luhanskin alueella Vrubivkan kylän viranomaiset julkaisivat kuvan ammuksen kraatterista koulun pihalla.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoi viestipalvelu Twitterissä, että kylään tehtiin aamulla isku, jossa vaurioitui myös siviilirakennuksia. Reuters raportoi lisäksi silminnäkijähavainnoista, joiden mukaan Donetskin lentokentän lähettyvillä kuultiin kranaattien ammuntaa.

Torstaiaamuna Venäjän tukemat separatistit Itä-Ukrainassa syyttivät Ukrainan hallinnon joukkoja tulen avaamisesta heitä vastaan. Separatistien mukaan Ukrainan hallinnon joukot olisivat ampuneet separatistien alueelle neljä kertaa edeltäneen 24 tunnin aikana.