Viime kuussa apulaisulkoministeri Rjabkov väläytti Venäjän joukkojen sijoittamista Latinalaiseen Amerikkaan.

Brasilia on livennyt länsimaiden rivistä näyttävästi Vladimir Putinin tueksi, vaikka uhka Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan näyttää kasvavan.

Presidentti Jair Bolsonaro julisti keskiviikkona Brasilian ”solidaarisuutta” Venäjälle tavatessaan Putinia Moskovassa.

Bolsonaron matka sai jo etukäteen osakseen suurta vastustusta Brasiliassa, tiettävästi myös hänen omasta hallinnostaan.

Lisäksi Yhdysvaltain korkeat edustajat yrittivät ainakin kahdesti saada Bolsonaroa perumaan suunnitelmansa, paljastivat viranomaiset nimettömänä sanomalehti The Washington Postille. He varoittivat, että läntisen pallonpuoliskon toiseksi suurimman maan sooloilu pilaa viestin siitä, miten yksin ja eristyksissä Venäjä on aikeineen.

Bolsonaro puolustautui sanomalla, että hän toivoo Ukrainan kriisiin vain ja ainoastaan rauhanomaista ratkaisua eikä hänen matkansa edes liittynyt asiaan. Hänen kerrottiin keskustelleen Putinin kanssa puolustus- ja ydinteknologiayhteistyöstä sekä lannoitetuonnista.

”Lannoitetuonti ei vaadi presidentin vierailua, joka tulkitaan välien lämmittelyksi Venäjän kanssa Ukrainan ollessa uhattuna”, Bolsonaron entinen ulkoministeri Ernesto Araújo sanoi Rede-tv:n haastattelussa.

Bolsonarolla oli myös otsaa vihjata, että Venäjän ilmoitus sen sotilaiden vetämisestä loitommalle Ukrainasta saattoi johtua hänen vierailustaan.

”Sattumalta – tai ei – Venäjän joukot lähtivät rajalta”, hän sanoi uutissivusto Metrópolesin mukaan.

Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton mukaan Venäjän sotavoimat rajan tuntumassa eivät edes ole tällä viikolla huvenneet vaan kasvaneet.

Brasilian suurin sanomalehti Folha de São Paulo pani merkille myös kohtaamisen symboliikan: Bolsonaro istui huomattavasti lähempänä Putinia kuin Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz näiden käytyä aiemmin vetoamassa Putiniin rauhan puolesta.

Jair Bolsonaro ja Vladimir Putin istuivat tulkkeineen pöydän sivuilla melko lähekkäin, kun Emmanuel Macronin ja Olaf Scholzin kanssa Putin asemoitui suuren pöydän päätyihin.

Macronista ja Scholzista poiketen Bolsonaro myös kätteli Putinia. Bolsonaron itsensä mukaan he halasivatkin.

Kyse ei kuitenkaan ollut pelkästään välien lämpimyydestä. Macron ja Scholz olivat kieltäytyneet Venäjälle saapuessaan koronatestistä, arvelujen mukaan jotta eivät luovuttaisi dna:taan venäläisten käsiin. Putin tunnetaan varovaisena tartuntariskin suhteen ja Bolsonaro puolestaan koko taudin vähättelijänä, mutta Brasilian presidentinkanslia vahvisti Bolsonaron suostuneen testiin.

Paluumatkallaan torstaina Bolsonaro poikkesi tapaamassa Unkarin pääministeriä Viktor Orbánia, EU-maiden johtajien kaiketi suurinta Venäjän-myötäilijää.

Bolsonaro esiintyi aiemmin suurena Yhdysvaltain ystävänä. Se muuttui, kun valta Yhdysvalloissa vaihtui viime vuoden alussa.

Tiukan oikeistolainen Bolsonaro piti Donald Trumpia jonkinlaisena sielunkumppaninaan, ja hän onkin saanut lisänimen ”Tropiikin Trump”. Bolsonaro rummutti perättömiä salaliittoteorioita, joiden mukaan Joe Biden olisi voittanut Trumpin vaaleissa vilpillä.

Joidenkin arvioiden mukaan Bolsonaron vaalivilppipuhe oli myös sisäpoliittista alustusta, sillä mielipidemittausten mukaan hän ei ole saamassa jatkokautta Brasilian presidentinvaaleissa ensi syksyllä. Mennyttä sotilasdiktatuuria haikaileva entinen armeijan kapteeni Bolsonaro ei välttämättä luovu vallasta suosiolla.

Biden ja Bolsonaro eivät ole vieläkään keskustelleet.

Bolsonaro kuitenkin kyseli kutsua Valkoiseen taloon, kertoivat kaksi Yhdysvaltain korkeaa viranomaista nimettömänä sanomalehti The New York Timesille. Heidän mukaansa Bolsonaro uhkasi järjestää itselleen huippukokouksen jonkin toisen suurvallan kanssa, jos Bidenista ei kuulu.

Joulukuussa Bolsonaro vastasi hyväksyvästi Putinin kutsuun.

Useat asiantuntijat arvioivat, että Bolsonaro haki Moskovasta kansainvälistä näkyvyyttä tiellään ensi syksyn vaaleihin. Ennakkosuosikki, entinen presidentti Luiz Inácio Lula da Silva sai lähes valtiovierailun kaltaisen vastaanoton marraskuussa Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa.

Bolsonaron matkaa arvioidessa on tosin syytä muistaa, että Brasilian välit Venäjään ovat olleet perinteisestikin melko lämpimät. Kumpikin kuuluu viiden nousevan talouden Brics-ryhmään, ja ymmärrystä Venäjän toimiin on lisännyt Latinalaisessa Amerikassa syvälle juurtunut kriittisyys Yhdysvaltoja kohtaan.

Bolsonaron edeltäjä, Lulan työväenpuoluetta edustanut Dilma Rousseff kieltäytyi niin ikään arvostelemasta Venäjää Krimin valtauksen jälkeen vuonna 2014.

Putin on lämmitellyt välejään Latinalaisen Amerikan muihinkin johtajiin. Argentiinan vasemmistolainen presidentti Alberto Fernández vieraili Moskovassa kaksi viikkoa sitten julistaen, että hän yrittää alati vähentää maansa riippuvuutta Yhdysvalloista.

Venäjä on jo pitkään tukenut Latinalaisen Amerikan eristäytyneitä vasemmistodiktatuureja Kuubaa, Venezuelaa ja Nicaraguaa. Se on myös myynyt niille aseistusta.

Tammikuussa Venäjän apulaisulkoministeri Sergei Rjabkov sanoi venäläisen RTVI-kanavan haastattelussa, että ”ei voi vahvistaa eikä sulkea pois” mahdollisuutta Venäjän asevoimien sijoittamisesta Latinalaisen Amerikan maihin.

Harva asiantuntija uskoo tällaiseen visioon, eivätkä Kuuba, Venezuela tai Nicaraguakaan suhtautuisi siihen automaattisen myönteisesti. Yhdysvaltain hallinnon turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan kuittasi Rjabkovin puheet tyhjäksi uhoksi.