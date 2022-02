Hongkong on pitänyt nollapolitiikkaa, vaikka sillä on heikommat resurssit siihen kuin Manner-Kiinalla

Peking

Hongkong onnistui pitkään pitämään koronaviruksen aisoissa, mutta nyt varmistettuja tapauksia on tuhansia päivässä. Päivittäinen tartuntojen kasvuvauhti kova, ja luultavasti iso osa jää positiivista jää testaamatta.

Sairaalat ovat täynnä, ja kaikista iäkkäimpien alhainen rokotuskattavuus huolestuttaa.

Emämaa Kiina kiristelee nyt hampaitaan osin autonomisen Hongkongin tilanteen vuoksi. Kiina on kehunut omalle kansalleen ja maailmalle sitä, että se on onnistunut pitämään epidemian kurissa. Kiinan ja Hongkongin välillä on raja – joka on pitkälti kiinni pandemian vuoksi – , mutta ne ovat kuitenkin samaa maata.

7,5 miljoonan asukkaan tiiviisti asuttu Hongkong sai tähän asti pidettyä koronaryöpsähdykset pieninä. Se on rajoittanut vahvasti, ketkä saivat tulla kaupunkiin. Kaupunkiin saapujat joutuivat viikkojen karanteeniin.

Hongkongilla oli käytössä nollapolitiikka, kuten emämaallakin, vaikkakin jonkin verran erilaisin toimin.

Helposti tarttuva omikron pääsi nyt kuitenkin pysäyttämättömästi leviämään. Hongkongin tämän kertainen, iso aalto alkoi lentoyhtiön työntekijöistä, jotka rikkoivat karanteenimääräyksiä, ja yhdestä maahantulijasta, joka sai tartunnan hotellikaranteeninsa aikana.

Hongkong panee Manner-Kiinan tavoin myös oireettomat positiivisen testituloksen saaneet ihmiset erityisiin eristyspaikkoihin. Nyt ilmeisesti tuhannet positiivisiksi testatut odottavat eristyspaikkaa. Eristystä varten on etsitty käyttöön kaupungin vuokrataloja ja yliopistojen asuntoloita.

Hongkongin on vaikea päästä takaisin nollapolitiikkaan viruksen levittyä, sillä se ei pysty samanlaisiin jättimäisiin toimiin kuin Manner-Kiina. Hongkong ei pysty testaamaan salamannopeasti valtavia ihmisjoukkoja tai yhtä helposti määräämään laajoja alueita täydelliseen sulkuun.

Emämaa on ilmoittanut antavansa apua Hongkongille sekä testaamiseen että muihin koronatoimiin.