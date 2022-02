Tavoitteena on tasapainottaa julkisen tilan käyttöä kävelijöiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien eduksi.

Pariisi kieltää yksityisautojen läpikulkuliikenteen kaupungin ydinkeskustassa vuoteen 2024 mennessä. Asiasta kertoi Pariisin pormestarintoimisto torstaina.

Kielto koskee Pariisin keskustan kaupunginosia I, II, III ja IV. Lisäksi rajoitusalueella on mukana osia kaupunginosista V, VI ja VII kaupungin läpäisevän Seine-joen vasemmalla rannalla.

Turistin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että autoilu vähenee merkittävästi muun muassa Île de la Citén saarella, jossa on esimerkiksi Notre-Damen katedraali ja Sainte-Chapellen kappeli, Latinalaiskorttelissa, taidemuseo Louvren ympärillä, Le Marais’ssa ja Hallien sekä Pompidou-keskuksen alueella.

Alueen kadut tullaan varaamaan lähinnä kävelylle ja pyöräilylle ja julkiselle liikenteelle. Hyötyajoneuvojen, taksien ja hälytysajoneuvojen läpikulku tullaan yhä sallimaan.

Pariisin ydinkeskustan tuleva yksityisautojen läpikulkuliikenteen kieltoalue on laaja. Kuvan vasemman reunan eli Tuileries'n puiston länsirajalta kuvan oikeaan reunaan eli Bastiljinaukiolle on matkaa noin 3,75 kilometriä.

Yksityisautot on jo aiemmin häädetty kokonaan esimerkiksi ydinkeskustan kuuluisalta Rue de Rivoli -kadulta, jonka varrella on muun muassa Louvre ja kaupungintalo. Autokaistojen tilalla on pyörä- ja bussikaistoja.

Zone à trafic limité eli rajoitetun liikenteen alue oli sosialistipuoluetta edustavan pormestari Anne Hidalgon suurimpia lupauksia vuoden 2020 kunnallisvaaleissa. Alun perin rajoitusaluetta suunniteltiin perustettavaksi jo tänä vuonna, mutta oikeudellisten seikkojen läpikäynti ja neuvottelut alueen asukkaiden ja eri tahojen kanssa ovat vieneet oletettua enemmän aikaa.

”Emme halua enää [autojen] läpikulkuliikennettä ja säilytämme vain alueelle päättyvän liikenteen”, sanoi kaupungin julkisen tilan muutosta suunnitteleva ekologi David Belliard ranskalaislehti Les Echos’lle.

Alueella täytyy toisin sanoen olla jotain tekemistä, jotta sinne saa tulevaisuudessa ajaa omalla autolla: museokäynti, shoppailu, ystävien tapaaminen, elokuvat, mikä tahansa käy, kunhan auton pysäköi alueelle.

Rajoituksia tullaan aluksi vahtimaan satunnaisilla tarkastuksilla. Poliisille tulee oikeus sakottaa ihmistä, jolla ei ole antaa todisteeksi rajoitusalueella pysähtymisestä esimerkiksi kuittia pysäköintimaksun maksamisesta. Myöhemmin rajoituksia vahditaan automaattisesti, mikäli Ranskan laki sen sallii.

Tulevalla rajoitusalueella tehdään nykyisin 350 000–550 000 automatkaa päivittäin. Noin puolet siitä on läpikulkuliikennettä. Vain yksi kolmasosa läpikulkuliikenteestä on niin kutsuttuja hyötyajoneuvoja.

Kaupungin mukaan kaksi kolmasosaa matkoista on lähinnä pariisilaisten autoilijoiden tai kaksipyöräisillä ajavien työmatkoja, ja kaupunkilaisilla olisi valittavinaan huomattava määrä eri julkisen liikenteen vaihtoehtoja.

Kaupungin teettämän arvion mukaan vain 30 prosenttia ydinkeskustan läpiajavista tarvitsee ehdottomasti autoa matkaansa, esimerkiksi julkisen liikenteen puutteen tai monimutkaisen reitin takia.

Loput 70 prosenttia ajavat autolla ennen kaikkea mukavuussyistä, kaupunki sanoo.

Rajoitusalueen tavoitteena on tasapainottaa julkisen tilan käyttöä kävelijöiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien eduksi. Nykyisin lähes 50 prosenttia julkisesta tilasta on pyhitetty autoille, kaupunki sanoo, paljon enemmän kuin autoilijoiden määrän perusteella voisi tasapainoisesti olettaa.

Tavoitteena on myös tehdä jalankulusta ja pyöräilystä selvästi turvallisempaa ja alueen kaduista viihtyisämpiä kaikenikäisille ihmisille. Tämä tapahtuu autojen määrän ja nopeuden vähentämisellä, mikä puolestaan sallii autoille annetun tilan vähentämisen.

Lisäksi alueella asuvien liikkuminen helpottuu. Samoin helpottuu alueen elinkeinonharjoittajien liikkuminen, kuten myös viranomaisten liikkuminen, kaupunki lupaa.

Rajoitusalue tulee voimaan joko vuoden 2023 loppupuolella tai vuoden 2024 alussa. Pariisi järjestää vuoden 2024 olympialaiset ja paralympialaiset.

Muun muassa Madrid, Milano ja Rooma ovat asettaneet ydinkeskustoihinsa samantapaisia autojen läpikulkuliikenteen rajoituksia jo aiemmin.