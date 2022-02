Marinin mukaan Venäjän sotilaallisen toiminnan laajentaminen laukaisee voimakkaat vastatoimet EU:lta pakotteina. ”Sotilaallinen toiminta on se, mitä me nyt ensi sijassa seuraamme.”

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan EU:ssa odotetaan, että Venäjä toimisi kuten on kertonut toimivansa eli vetäisi joukkojaan Ukrainan rajalta.

Marinin mukaan Venäjällä on päävastuu tilanteen parantamisesta.

”Venäläiset ovat jo aiemmin kertoneet, että he ovat vetämässä joukkojaan pois, mutta toistaiseksi emme ole nähneet konkreettisia todisteita tästä, päin vastoin on toisenlaistakin viestiä siitä, että joukkojen määrää on jopa lisätty. Nyt tietenkin odotamme, että teot seuraisivat puheita”, Marin sanoi perjantaina Brysselissä saapuessaan EU-maiden ja Afrikan maiden huippukokoukseen.

Huippukokous alkoi torstaina ja jatkuu perjantai-iltapäivään.

Marinin mukaan Venäjän sotilaallisen toiminnan laajentaminen laukaisee voimakkaat vastatoimet EU:lta pakotteina.

”Sotilaallinen toiminta on se, mitä me nyt ensi sijassa seuraamme, mutta kokonaisuudessaan tilannetta analysoidaan hyvin tarkasti.”

Marin ei halunnut kommentoida pakotteiden yksityiskohtia, vaan sanoi niiden olevan ”talous- ja henkilöpakotteita”.

Kokoukseen osallistuu EU-jäsenmaiden johtajien lisäksi noin neljäkymmentä Afrikan valtionpäämiestä ja -naista. Suuren osanottajamäärän takia kokous on jaettu useisiin pyöreän pöydän keskusteluihin.

Marin kertoi toimineensa torstaina puheenjohtajana keskustelussa, joka käsitteli yksityistä sektoria ja yritysten toimintaa Afrikassa. Perjantaina hän on mukana keskustelussa, jossa käsitellään muun muassa opetusta ja koulutusta.

Afrikan mailla ja EU:lla on erimielisyyttä siitä, pitäisikö rokotepatentteja väliaikaisesti purkaa Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Suomi on muiden EU-maiden tavoin ollut tässä vastahakoinen.

”Tämä on keskustelu, jota Eurooppa-neuvostonkin piirissä on käyty. Ensisijaisesti Eurooppa on katsonut, että Covax on se väline, jota käytämme. Rokotelahjoituksilla autamme muita maita. Eurooppa onkin suuri rokotteiden viejä muualle maailmaan, ja myös Suomi on omalta osaltaan tähän lahjoittamiseen sitoutunut”, Marin sanoi.

Covax on kansainvälinen rokoteyhteistyömekanismi, joka pyrkii nopeuttamaan koronarokotteiden hankintaa ja jakelua. Siinä mukana on muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO.