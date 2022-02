Toimittaja Vincent Bresson nousi kampanjaorganisaatiossa nopeasti ”eliittijoukkoihin”.

Ranskassa toimittaja soluttautui laitaoikeiston presidenttiehdokkaan Eric Zemmourin vaalikampanjaan ja näki muun muassa räikeää rasismia sekä sosiaalisen median ”varjoarmeijan” käytännön toiminnan.

Varjoarmeijan tehtävänä oli ja on liittyä valtavaan määrään erilaisia Facebook-ryhmiä alkaen jalkapalloseurojen faniryhmistä pizzan ystävien kautta rokotevastaisiin ja radikaaleihin poliittisiin ryhmittymiin. Näin kertoo toimittaja Vincent Bresson torstaina julkaistussa kirjassaan Au cœur du Z eli Z:n ytimessä. Ranskalaislehti Le Monde julkaisi kirjasta otteita ja brittilehti The Guardian haastatteli Bressonia.

Ryhmiin päästyään Zemmourin kampanjan jäsenet alkavat julkaista Zemmouria tukevia viestejä, linkata Zemmourista positiivisesti kertoviin juttuihin ja videoihin ja kysyä, mitä mieltä ihmiset Zemmourista ovat. Kaikki tehdään piilossa, yhteyksiä kampanjaan ei paljasteta. Kommunikointi kampanjan jäsenten kesken hoidetaan salassa Telegram-sovelluksessa.

Tavoitteena on kommentoida Facebookissa niin usein ja paljon kuin mahdollista, ja täyttää se Zemmouria tukevalla sisällöllä.

”He voivat leikata ja liittää materiaalia kampanjan keskussaitilta, he voivat julkaista täsmälleen saman sisällön 20 eri ryhmässä. Kaikessa on kyse valtavien ihmisjoukkojen, valtavan verkossa tapahtuvan liikkeen illuusion luomisesta”, Bresson sanoi The Guardianille.

Lisäksi kampanjan digitaalisesta strategiasta vastaava Samuel Lafont organisoi Bressonin mukaan vapaaehtoisia myös julkaisemaan viestejä Twitterissä tietyn, Zemmouriin positiivisesti liittyvän aihetunnisteen alle. Tavoitteena on saada viestit trendaamaan eli saavuttamaan näkyvyyttä, mikä taas kasvattaa todennäköisyyttä, että myös perinteinen media tarttuu niihin.

Kun Zemmourin Instagram-tili jäädytettiin hetkeksi viime kesänä, kampanjan vapaaehtoiset saivat #STOPcensure- eli #STOPsensuuri -aihetunnisteen trendaamaan.

Yksi vapaaehtoisjoukoista on Bressonin kirjan mukaan keskittynyt Wikipedian muokkaamiseen Zemmourille edulliseksi. He vahtivat ennen kaikkea Zemmourista kertovaa artikkelia, joka oli viime vuonna Ranskan luetuin Wikipedia-artikkeli 5,2 miljoonalla näyttökerralla. Linkki Zemmourista kertovaan artikkeliin puolestaan pyritään lisäämään niin moneen muuhun Wikipedia-artikkeliin kuin mahdollista.

Bressonin haastattelema Wikipedian ylläpitäjä sanoi, että Zemmour-aktivistien toiminta Wikipediassa on ennenäkemätöntä ranskalaiselle poliittiselle liikkeelle. Aktivistit tekevät kaikkensa kiertääkseen Wikipedian ohjeita neutraaliussääntöjä. Bressonin selvityksen mukaan myös yksi pitkäaikainen ja luotettu ranskalainen Wikipedia-ylläpitäjä on Zemmour-aktivisti. Tämän käyttäjän muokkauksia Wikipedia pitää automaattisesti varmennettuina, Bresson kirjoittaa kirjassa Le Monden mukaan.

Lafontin mukaan kyseessä on vain ”Wikipedia-peli”, vasemmistolaiset muokkaavat Zemmourin sivua negatiiviiseen suuntaan ja hänen kannattajansa positiiviseen, Lafont kertoi Nice Matin -lehdelle.

Samassa lehdessä Ranskan Wikipedia-säätiön puheenjohtaja Capucine-Marin Dubroca-Voisin sanoi olevan yleistä, että ”avustajat yrittävät muuttaa sivuja poliittisiin tarkoituksiin”. Sen sijaan vanhan ja luotetun ylläpitäjän paljastuminen Zemmour-aktiiviksi on Dubroca-Voisinin mukaan aiheuttanut skandaalin Ranskan Wikipedia-yhteisössä, ”kuin pommin olisi pudottanut”.

Bresson oli soluttautuneena Zemmourin kampanjaorganisaatioon noin kolmen kuukauden ajan ja nousi nopeasti luottotekijäksi. Bresson sanoo The Guardianille yllättyneensä, miten nopeasti hänet otettiin mukaan tärkeisiin kampanjatoimiin, lopulta jopa ”eliittijoukkoihin”, jotka nukkuvat Zemmourin kampanjaorganisaation päämajassa Pariisin 8. kaupunginosassa.

”Hämmästyin turvallisuustoimien puutetta. Muutin sukunimeni ja keksin työpaikan viestintätoimistossa, mutta henkilöllisyyttäni ei tarkistettu kertaakaan”, Bresson sanoi The Guardianille.

Bressonin mukaan hän todisti useita räikeän rasistisia kommentteja sekä vapaaehtoisilta että kampanjahenkilökunnalta, muun muassa n-sanan käyttöä.

Viimeksi tammikuussa Zemmour tuomittiin oikeudessa vihapuheesta sakkoihin. Hän on valittanut tuomiosta. Sen lisäksi Zemmour on saanut viime vuosikymmenellä kaksi sakkotuomiota vihapuheesta. Tuomioiden lisäksi hänen maahanmuuttoa ja islamia koskevat kommenttinsa ovat olleet rikostutkinnassa toistakymmentä kertaa.

Zemmour suosii myös äärioikeistolaista salaliittoteoriaa ”väestönvaihdosta”.

Bresson sanoi The Guardianille soluttautuneensa Zemmourin kampanjaan, koska on olemassa ainakin pieni mahdollisuus, että Zemmour valitaan presidentiksi.

Viimeaikaisissa mielipidekyselyissä nykyinen presidentti, keskustaliberaali Emmanuel Macron näyttää voittavan ensimmäisen kierroksen selvin lukemin, mutta toisesta toiselle kierrokselle pääsijästä käydään näillä näkymin todella tiukka kilpailu. Sen osalta keskustaoikeistolainen Valérie Pécresse ja kaksi radikaalia oikeistopopulistia eli Marine Le Pen ja Eric Zemmour ovat olleet mielipidekyselyissä lähes tasoissa. Myös vasemmistoradikaali Jean-Luc Mélenchon on kirinyt mielipidekyselyissä.

Toisella kierroksella Macron voittaisi viimeaikaisten mielipidekyselyjen mukaan kaikki muut varsin selvin lukemin.

Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään 10. huhtikuuta ja toinen kierros 24. huhtikuuta.