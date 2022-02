Alus syttyi tuleen keskiviikkona eikä sitä ole saatu vielä sammutettua.

Luksusautoja kuljettava rahtialus Felicity Ace on edelleen tulessa keskellä Atlantin valtamerta, lähellä Portugalin Azorien saaristoa. Palosta kertovat esimerkiksi yhdysvaltalaiset CNN ja The New York Times.

Palo syttyi keskiviikkona. Nyt alus kelluu merellä yksinään, sillä Portugalin merivoimat pelastivat sen miehistön nopeasti leviävän tulipalon tieltä. Miehistöön kuuluneet 22 jäsentä saatiin pelastettua ilman loukkaantumisia ja heidät kuljetettiin läheiselle Faialin saarelle.

Pelastus­operaatioon osallistui myös helikoptereita.

Portugalin meripartioalus valvoo alusta, sillä paloa ei ole vielä saatu sammutettua. Toistaiseksi on epäselvää, milloin alus saadaan kuljetettua pois paikalta ja kuinka suuri osa sen rahdista on tuhoutunut. Merivoimien mukaan aluksen omistaja tulee hinaamaan aluksen pois paikalta.

CNN:n mukaan tulipalo ei ole ainakaan vielä aiheuttanut ympäristöhaittaa.

Felicity Ace seilaa Panaman lipun alla ja sitä operoi japanilainen Mitsui O.S.K Lines laivayhtiö. Tulipalon syttyessä alus oli matkalla Saksan Emdenistä Yhdysvaltain Rhode Islandille.

Noin 200 metriä pitkä alus pystyy kuljettamaan 17 000 tonnia rahtia, eli useita tuhansia ajoneuvoja. Yhteensä aluksen kyydissä on uutistoimisto Bloombergin mukaan noin 4 000 Volkswagen AG -autovalmistajan autoa kuten Porscheja, Audeja, Lamborghineja ja Volkswageneita.

Volkswagenin autot eivät ole merihädässä ensimmäistä kertaa. Vuonna 2019 Grande America -niminen ro-ro-rahtialus syttyi tuleen ja upposi kyydissään yli 2 000 luksusautoa.

Grande America upposi Biskajanlahdella Ranskan rannikon tuntumassa ja valutti mereen kymmenen kilometriä pitkän ja kilometrin levyisen öljylautan. Aluksen miehistön 27 jäsentä onnistuttiin pelastamaan.

The Smoking Tyre -nimisen Youtube-kanavan ja autoaiheisen podcastin pitäjä Matt Farah kertoi viestipalvelu Twitterissä autonsa olevan ”tuuliajolla, ehkä tulessa, keskellä valtamerta”.

Autoteollisuus on viime aikoina kärsinyt koronapandemian aiheuttamasta maailman­laajuisesta sirupulasta.