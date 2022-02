Biden löi pöytään suoran ja synkän tilanne­kuvan, joka on ratkaisevasti erilainen kuin kolme päivää sitten

Yhdysvaltojen presidentti totesi ensimmäistä kertaa olevansa varma, että Venäjän presidentti on päättänyt hyökätä Ukrainaan, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Washington

”Olen varma, että hän on tehnyt päätöksen.”

Tämä lause Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin suusta tyrmistytti monet myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa.

Presidentti kertoi pitämässään tiedotustilaisuudessa kaksi suurta uutista: 1) Venäjän presidentti Vladimir Putin on päättänyt hyökätä Ukrainaan. 2) Kohteena on todennäköisesti maan pääkaupunki Kiova.

Kuvaava hetki nähtiin, kun tiedotustilaisuus oli jo loppumassa. Yksi toimittajista vaati voimakkaasti ääntään korottaen puheenvuoron ja pyysi presidenttiä toistamaan lausuntonsa: Tarkoititteko todella tätä? Oletteko vakuuttunut, että Putin on päättänyt hyökätä Ukrainaan?

Kyllä, presidentti vastasi.

Varmistelu kertoo siitä, että kyseessä oli suuri uutinen ja merkittävä muutos Yhdysvaltojen aikaisempaan näkemykseen.

Tähän asti presidentti avustajakuntineen on toistellut, että Venäjän presidentti ei ole tehnyt päätöstä hyökätä. Hyökkäyksen uhkasta on puhuttu jo viikkoja, mutta tämänkaltaista suoruutta ei ole kuultu.

Nyt ääni kellossa oli muuttunut, vaikka presidentin edellisestä Ukrainaa käsittelevästä lehdistötilaisuudesta oli vain kolme päivää.

bIDEN totesi tietojen perustuvan, kuten aikaisemminkin, ”hyvään tiedustelutietoon”.

Yhdysvallat on viime aikoina käyttänyt Ukrainan kriisin suhteen taktiikkaa, jossa tiedustelutietoa on paljastettu lähes reaaliajassa. Tarkoituksena on ollut heikentää Moskovan mahdollisuutta yllätys­hyökkäykseen ja tehdä tiettäväksi, että Venäjä todennäköisesti etsii kaikin keinoin tekosyytä hyökkäyksen käynnistämiselle.

Mitään tarkempia tietoja tiedustelutiedon laadusta ei ole kerrottu. Yhdysvallat on vedonnut siihen, että niitä jakamalla se voisi vaarantaa lähteensä tai muutoin tulla paljastaneeksi liikaa siitä, miten maan tiedustelu toimii.

Kenties tiedustelutiedot antavat nyt ymmärtää, että viimeisen kolmen päivän aikana – edellisen tiedotustilaisuuden jälkeen – Putin on antanut määräyksen hyökkäyksen käynnistämisestä jonain tiettynä päivämääränä. Tai sitten suurelta osin hyökkäys­valmiudessa olevat joukot ovat saaneet Yhdysvallat vakuuttuneeksi.

Aiemmin Yhdysvallat arveli kuluneen viikon keskiviikkoa mahdolliseksi hyökkäys­päiväksi, mutta sitä ei todettu presidentin suulla.

Yhdysvaltain käsityksen mukaan Putin on nyt joka tapauksessa päättänyt hylätä diplomatian ja aikoo todennäköisesti hyökätä Kiovaan, ”2,8 miljoonan viattoman ihmisen kaupunkiin”.

Se, että kohteena olisi pääkaupunki Kiova, oli tiedotustilaisuuden toinen suuri uutinen. Epäselvää on, mitä tämä oikeastaan tarkoittaisi – kaupungin pommittamista, maajoukkojen pyrkimistä kohti kaupunkia vai jotain muuta – ja olisiko se ensimmäinen vai lopullinen kohde.

Joka tapauksessa Biden puhui ensimmäistä kertaa siihen sävyyn, että sota Venäjän ja Ukrainan välillä voi olla vääjäämätön.

Diplomatia on kuitenkin mahdollista niin kauan kuin hyökkäystä ei ole toteutettu.