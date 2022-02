Kiovaa turvaa esimerkiksi sen maantiede, sanoo Petteri Kajanmaa Maan­puolustus­korkea­koulusta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi perjantai-illalla Suomen aikaa tiedotustilaisuudessa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä Ukrainaan – ja se voi tapahtua milloin vain.

Biden kertoi myös hyökkäyksen todennäköisimmän kohteen: Ukrainan pääkaupunki Kiova.

Millainen kohde Ukrainan pääkaupunki olisi, jos Venäjä sinne hyökkäisi?

Ei mikään helppo, sanoo Maanpuolustus­korkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa.

”Kaupunkisodankäynti on sodankäynnin vaikein muoto. Puolustajalla on aina etu”, hän sanoo.

Taisteluympäristö on Kajanmaan mukaan kaupunki­sodan­käynnissä ”aidosti kolmiulotteinen”: on niin ilma, rakennuksia kuin maanalainenkin tila.

”Se pilkkoo hyökkäävän joukon, jolloin kukaan ei pysty keskittämään voimia, mikä on sodankäynnin edellytys.”

Kiova on lisäksi suuri, ja siellä asuu lähes kolme miljoonaa asukasta. Kaupungin etu on myös, että sitä halkoo paikoitellen hyvinkin leveä joki Dnepr, jonka länsipuolella on myös satojen metrien korkeuserot.

Kajanmaan mukaan Kiovaan hyökkääminen vaatisi Venäjältä suurta varmuutta onnistumisesta, vaikka sen sotilaallinen ylivoima onkin valtava.

Esimerkiksi Yhdysvalloilta kesti Irakin sodassa vuonna 2003 viikkoja vallata pääkaupunki Bagdad, vaikka USA ja sen liittolaiset olivat teknisesti täysin ylivoimaisia. Miehitys onnistui vasta, kun kaupunkia puolustaneet lopettivat taistelemisen.

”Tällä hetkellä ukrainalaiset uhkuvat taistelutahtoa. Kiovaan ei voida vain kävellä”, hän sanoo.

”Kiovaan kannattaa hyökätä vain, jos tietää hyökkäyksen onnistuvan. Että ukrainalaiset eivät lähde taistelemaan Kiovasta.”

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Venäjä tietäisi pystyvänsä marssimaan Ukrainan hallintoalueille ja ottamaan hallinnon valtaansa vain vähäisin taisteluin.

”Jotta tähän päästäisiin, pitäisi pommittaa, käyttää kauaskantoista asejärjestelmää tai ilma-asetta ja saattaa Ukrainan asevoimat sellaisen tilaan, ettei se voisi vastustaa.”

Kajanmaan mukaan Venäjällä on kyky aloittaa operaatio. Sillä on valtavat määrät joukkoja lähellä Ukrainan rajoja, arvioiden mukaan jopa 190 000 sotilasta, ja sillä on valtava ilmaylivoima.

Jos operaatio kuitenkin epäonnistuisi, seuraisi pitkä ja kuluttava sissityylinen sodankäynti, joka ei Venäjällekään olisi edullinen.

”Pidän Kiovassa tapahtuvaa kaupunkisotaa erittäin epätodennäköisenä.”

Jos Venäjä pyrkisi valtaamaan Kiovan, Kajanmaan mukaan taustalla voisi olla pyrkimys saada Ukrainan hallitus vaihdettua. Siihen Venäjä kuitenkin voisi pyrkiä ensisijaisesti muin keinoin, kuten salamurhin ja peiteoperaatioin, jotka se voisi myöhemmin kiistää tehneensä.

Kiirettä Venäjällä ei ole, kunhan Ukraina ei liu’u yhtään lähemmäs länttä.

Jos hyökkäys kaupunkiin alkaisi, Kajanmaan arvion mukaan että se tapahtuisi Dneprjoen molemmin puolin Valko-Venäjältä ja Venäjältä. Venäjällä on Valko-Venäjän puolella 30 000 sotilaan joukot maiden yhteisissä sota­harjoituksissa, joiden on määrä päättyä sunnuntaina.

”Pystyttäisiin tällaiseen saarroshyökkäykseen.”

Yhdysvaltalaisen CNA-tutkimuskeskuksen Venäjä-asiantuntijan Michael Kofmanin mukaan hyökkäys pohjoisesta Valko-Venäjän suunnasta Kiovaan olisi todennäköisin, jos tarkoituksena olisi vallanvaihto Ukrainassa, kertoo Britannian yleisradio BBC. Lisäksi Valko-Venäjän suunnasta hyökkäämällä joukot voisivat välttää liikkumisen Tšernobylin suojavyöhykkeellä.

Mahdollisia hyökkäysreittejä on kansainvälisen strategiatutkimuksen keskuksen tammikuisen raportin mukaan kolme: pohjoinen, itä ja etelä. Tutkija Ben Barryn mukaan hyökkäys Krimin suunnalta on lähes taattu, jos jonkinlainen hyökkäys alkaa, kertoo BBC. Silloin osa ukrainalaisjoukoista voisi jäädä säppiin Dneprjoen itäpuolelle.

Vaikka Venäjän toimien arvioiminen onkin vaikeaa, Kajanmaa arvioi merkkien viittaavan tällä hetkellä enemminkin taisteluihin Itä-Ukrainassa.

Itä-Ukrainan tilanne tukee Ukrainan epävakautta, ja Venäjä voisi toivoa sen johtavan pitkällä ajanjaksolla ukrainalaisten tyytymättömyyteen hallintoaan kohtaan ja tätä kautta sen vaihtumiseen venäjämielisemmäksi.

Kajanmaan mukaan Venäjä joka tapauksessa jatkanee tämänhetkisen tilanteen kaltaista painostusta.

”Venäjä voi välillä vetää joukkojaan pois ja liennyttää, sen jälkeen toteuttaa saman uudelleen.”