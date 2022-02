HS kokosi, mitä kaikkea Itä-Ukrainan separatistijohtajista tiedetään. Donetskin johtaja Denis Pušilin on ollut mukana pyramidihuijauksessa, Luhanskin johtaja Leonid Pasetšnik taas on entinen Ukrainan turvallisuuspalvelun työntekijä.

Donetskin separastihallinnon militantit kiinnittivät lauantaina kylttiä kutsuntapisteelle. Tekstissä lukee: ”Donetskin kansantasavalta on kotimaamme ja meidän täytyy puolustaa sitä”.

Itä-Ukrainan separatistihallintojen johtajat julistivat varhain lauantaina liikekannallepanon. Se tarkoittaa sitä, että asevoimat asetetaan sotatilaan.

Perjantaina sekä Donetskin että Luhanskin ”kansantasavaltojen” johtajat Denis Pušilin ja Leonid Pasetšnik julkaisivat paikallisilla viestipalvelu Telegramin kanavilla vakavasävyiset videot. Niissä kerrottiin, että heikoimmassa asemassa olevia asukkaita ryhdytään evakuoimaan Venäjän puolella sijaitsevaan Rostoviin. 18–55-vuotiaita miehiä kiellettiin poistumasta.

Vain tunteja evakuointivideoiden julkaisemisen jälkeen nettietsivät, etunenässä tutkijaryhmä Bellingcatin kouluttaja, havaitsivat, että evakuointimääräykset sisältäneiden videoiden luontiajat löytyivät videoiden metatiedoista. Videot oli kuvattu jo keskiviikkona 16. helmikuuta.

Päivä on sama, jolle yhdysvaltalaislehtien nimettömät lähteet ennustivat Venäjän hyökkäystä hiukan aiemmin helmikuussa. Tilanteen kehittyminen ja kriisin kärjistyminen näyttää näin entistä suunnitellummalta.

Havainnon videoiden luontiajasta ovat vahvistaneet ainakin Britannian yleisradioyhtiö BBC ja Radio Liberty. HS vahvisti havainnon itsenäisesti Luhanskin johtaja Pasetšnikin videon metatiedoista.

Toistaiseksi on mahdotonta arvioida, jäikö tieto kuvauspäivämäärästä videoihin tahallaan vai vahingossa. Vahingon puolesta puhuu se, että Donetskin johtaja Denis Pušilin sanoo videolla selkeästi ”tänään, 18. helmikuuta”.

Mikäli kyseessä oli vahinko, näyttävät ”kansantasavaltojen” johtajat varsinaisilta poropeukaloilta. Ainakin nettietsiviä miesten ja heidän esikuntiensa digitaidot naurattivat.

Denis Pušilinin ja Leonid Pasetšnikin esikuntineen luulisi ehtineen harjoitella. Molemmilla miehilläkin on jo useamman vuoden kokemus separatistihallintojen johtamisesta.

Mitä kaikkea heistä tiedetään?

40-vuotias Denis Pušilin on ollut useissa ”kansantasavallan” johtotehtävissä separatistialueiden historian hämärästä alkaen. Hallinnon päämies hänestä tuli vuonna 2018 sen jälkeen, kun edellinen päämies, sähkömies Aleksandr Zahartšenko kuoli pommi-iskussa.

Taustoiltaan Pušilin on liikemies. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielinen palvelu kertoi kesällä 2014, että hän oli mukana MMM-nimellä tunnetussa sijoitusjärjestelmässä, joka paljastui pyramidihuijaukseksi. Pušilin oli mukana vedätyksessä vuodesta 2011 vuoteen 2013.

Donetskin johdossa toimimisensa aikana Pušilin on paikallisten lähteiden mukaan yritetty murhata ainakin kerran. Kesäkuussa 2014 tapahtuneessa ampumaväli­kohtauksessa kuoli Pušilinin avustaja.

Kun Venäjän aseistamat separatistit ampuivat heinäkuussa 2014 ohjuksen Malaysian Airlinesin matkustajakoneeseen ja surmasivat 298 ihmistä, Pušilin oli ”kansantasavallan” parlamentin puhemies. Koneturmaa seuranneena päivänä hän irtisanoutui puhemiehen tehtävästä.

Pušilin edusti vuonna 2015 separatistialueita Minskin sopimusta hiottaessa. Hän toimi tuolloin Donetskin ”parlamentin” varapuheenjohtajana. ”Tasavaltoja” tuolloin johtaneet päämiehet eivät itse vaivautuneet paikalle.

Luhanskin päämies on puolestaan Leonid Pasetšnik, 51, joka nousi valtaan loppuvuodesta 2017 edeltäjänsä Igor Plotnitskin lähdettyä epäselvissä olosuhteissa Venäjälle. Ilmeisesti Plotnitski syrjäytettiin. Ennen tätä Pasetšnik toimi Luhanskin turvallisuusministerinä.

Pasetšnik on taustaltaan Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n everstiluutnantti. Kun ”kansantasavallat” julistautuivat irti Ukrainan hallinnosta talvella 2014, Pasetšnik vaihtoi puolta. Seuraavana syksynä hänestä tehtiin separatistihallinnon turvallisuusministeri.

On ilmeistä, ettei Itä-Ukrainan ”kansantasavaltoja” olisi olemassa ollenkaan ilman Venäjän laajaa ja monimuotoista tukea. Ilman järeätä todistusaineistoakin on syytä pitää selvänä, että ”kansantasavaltojen” todellinen takapiru on Venäjän hallinto ja olemassaolon syynä se, että Venäjän hallinto niin tahtoo.

Donetskin ja Luhanskin johtajien suorista suhteista Kremliin tiedetään kuitenkin varmaksi vähemmän kuin olisi kiinnostusta.

Jotain näyttöjä saatiin kuitenkin vuonna 2016, kun presidentti Vladimir Putinin avustaja Vladislav Surkovin sähköposti hakkeroitiin ja sisältö vuodettiin julki. Niistä kävi ilmi, että ainakin Denis Pušilin oli lähettänyt Surkoville karttahahmotelman, jossa Ukraina oli jaettu kolmeen osaan.

Asiasta kertoivat tuolloin esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä myöhemmin brittiläisen tutkimuslaitos Rusin laaja selvitys. Näiden mukaan sähköpostit osoittavat selvästi, että Venäjällä on suuri sananvalta siihen, kuka Itä-Ukrainan ”kansantasavaltoja” johtaa ja miten.

Vladislav Surkov sai lähteä vuonna 2020. Hänen tilalleen Ukrainan-asioista vastaavaksi presidentinhallintoon nousi ukrainalaissyntyinen Dmitri Kozak.

Kozak visioi ”kansantasavalloille” sotilaallista apua jo viime keväänä. Tuolloin Venäjä kokosi joukkojaan Ukrainan rajoille edellisen kerran.

”Nyt kaikki riippuu siitä, kuinka suureksi palo paisuu”, Kozak sanoi huhtikuussa 2021 uutistoimisto Interfaxin mukaan.

”Jos siitä tulee, kuten presidenttimme sanoo, uusi Srebrenića, on meidän ilmeisesti tarjottava suojeluamme.”