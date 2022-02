Main ContentPlaceholder

Viktoria kuvaa Tiktokissa tanssimista, poika­ystävää ja panssari­vaunujen riviä – Nuorten suosimasta sovelluksesta on tullut yksi Ukrainaa uhkaavan hyökkäyksen näyttämöistä

Tiktokille on naurettu, sitä on yritetty kieltää ja sitä on pidetty Kiinan vakoilu­työkaluna. Nyt lyhyistä videoista koostuva sosiaalisen median palvelu on Ukrainaa uhkaavan sodan tärkeä tiedonsaantikanava.

Kuvakaappauksia yksityisten venäläisten jakamilta Tiktok-videoilta.

Tien varrella seisoo rivissä ainakin kaksikymmentä panssarivaunua. Auto liikkuu kohti jonon häntää. Videon alareunaan jää kuvaajan kojelauta, ja taustalla pärähtää soimaan hevi. Muissa videoissaan parikymppinen Viktoria tanssii kavereidensa kanssa yökerhossa, suutelee poikaystäväänsä, ajaa autoa Voronežin ja Belgorodin välillä. Hän on yksi sadoista ellei tuhansista tavallisista venäläisistä, jotka ovat lisänneet havaintojaan meneillään olevista tapahtumista kiinalaisomistuksessa olevaan videopalvelu Tiktokiin. Sieltä niitä keräävät Venäjän asevoimien liikkeitä seuraavat analyytikot ja tutkijat. Osa videoista päätyy viestipalvelu Twitteriin, josta ne löytävät tiensä suuren, kansainvälisen yleisön tietoon. Videoista selvitetään esimerkiksi se, missä ne on kuvattu. Geopaikantamiseksi kutsutussa menetelmässä avuksi tulevat niin maamerkit, tienviitat kuin tienvarsien mainoksetkin. Kuvausajankohta päätellään varjoista ja auringon asennosta, mutta myös säätiedoista voi olla apua. Toisinaan videoiden kuvaajat kertovat videoistaan paljon itsekin. Heidän ensisijainen yleisönsä lienee harvemmin kansainvälinen sotatoimia monitoroiva nettiyhteisö: monet videoista on todennäköisesti suunnattu ensisijaisesti esimerkiksi omille seuraajille. Tiktok on kiinalaisen Bytedance-yhtiön omistama sosiaalisen median palvelu. Musically-nimellä aloittaneen palvelun ideana oli alun perin se, että käyttäjä voi lisätä palveluun lyhyitä videopätkiä, joita oli helppo leikata ja muokata erilaisilla filttereillä. Laajasta musiikkikirjastosta pystyi ja pystyy edelleen valitsemaan taustalle sopivan musiikin. Aluksi palvelusta riemastuivat nuoret ja varhaisnuoret, mutta pian suosio kasvoi. Tämän vuoden aikana rikkoutunee 1,5 miljardin käyttäjän raja, ennusti analytiikkayhtiö Data.ai loppusyksystä. Tiktok on saanut nimensä maailmanpolitiikan otsikoihin ennenkin. Presidenttikautensa lopulla vuonna 2020 Yhdysvaltain silloinen presidentti Donald Trump yritti kieltää sen osana Kiinaan ja kiinalaisyhtiöihin kohdistunutta kauppasotaa. Kun Joe Biden voitti presidentinvaalit ja astui valtaan viime vuoden tammikuussa, edellisen presidentin aloitteet jäivät sikseen. Tammikuussa vuonna 2021 Tiktok pääsi otsikoihin Venäjän takia. Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyita tuettiin laajoissa, eri puolilla Venäjää järjestetyissä mielen­osoituksissa. Mielenosoituskutsut ja digitaaliset protestien ilmaisut levisivät nuorten kesken juuri Tiktokissa. Venäjän verkkovalvonta­viranomainen Roskomnadzor vaati Tiktokia poistamaan sisältöjä, ja uutistoimisto Reutersin mukaan Tiktok myös totteli. Kuluvalta vuodelta ei ole tiedossa, että Roskomnadzor olisi vaatinut poistamaan Venäjän sotakaluston liikkeitä esittäviä videoita. Aivan kaikki ei kuitenkaan käy päinsä. HS havaitsi tammikuussa Tiktokissa käyttäjän jakaman videon, jossa nuori sotilas matkusti junassa kuvaten toisia sotilaita. Videon kommenteissa hän kertoi heidän olevan matkalla Ukrainaan ja yritti lievittää kavereidensa kesken herännyttä huolta. Seuraavana päivänä tili oli muuttanut kaikki tietonsa ja videonsa yksityisiksi. Toisaalta rekkakuskien ja junankuljettajien, nuorten aikuisten ja muiden yksityisten tienkäyttäjien havainnoista on Venäjän hallinnolle hyötyä. Sotavoimien kokoamista Ukrainan rajojen tuntumaan on käytetty korkean tason diplomaattisissa neuvotteluissa luomaan pelotetta. Kun valtava sotilaallinen voima on yleisön nähtävillä myös muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa, se herättää huolia. Yhdysvallat varoitti aiemmin helmikuussa, että Venäjän tiedustelu olisi valmistellut visuaalista väärennös­operaatiota, jolla oikeutettaisiin hyökkäys Ukrainaan. Väärennöksessä olisi tavalla tai toisella esitetty kuolleita venäjänkielisiä ja vedottu näin Venäjän oikeuteen suojella heitä. Yhdysvaltojen ilmoituksen jälkeen Itä-Ukrainan separatistihallinto sanoi, että Donetskista olisi löydetty siviilien joukkohautoja, ja että Venäjän liittovaltiotason tutkinta­komitea on käynnistänyt rikostutkinnan. Pian Venäjän presidentti Vladimir Putin viittasi tiedotustilaisuudessa Itä-Ukrainassa käynnissä olevaan ”kansanmurhaan”. Kokonaan lavastetun tai vääristellyssä yhteydessä esiintyvän kuva- tai videoaineiston mahdollisuutta ei voi vieläkään sulkea pois. Siksi Tiktokissakin on syytä olla tarkkana. Tiktok-videoiden ja muiden sosiaaliseen mediaan ilmestyvien kuvien tukena käytetään satelliittikuvia. Esimerkiksi vuonna 2014 tapahtuneen malesialaiskoneeseen kohdistuneen ohjusiskun venäläiset syylliset selvittänyt Bellingcat käyttää runsaasti satelliittikuvia. Niitä tarjoaa useampikin kaupallinen satelliittikuvayhtiö. Venäjä ilmoitti viime viikon tiistaina vetävänsä joukkojaan pois harjoitusten päätyttyä. Seuraavana päivänä Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg piti tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi, ettei tällaista ollut havaittu tapahtuvan. ”Olemme olleet hyvin avoimia. Ja tieto, jota me jaamme, on vahvistettu avoimista lähteistä, kaupallisten satelliittien kuvista”, Stoltenberg viittasi avointen lähteiden merkitykseen. Aiemmin helmikuussa Yhdysvaltain presidentinhallinnon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan kehotti ihmisiä uskomaan omia silmiään. ”Puhumme yli sadastatuhannesta Venäjän sotilaasta Ukrainan rajojen tuntumassa, ja kaikki heidän kapasiteettinsa on ihmisten nähtävillä. Se on kaikkialla sosiaalisessa mediassa, se on kaikkialla uutissivustoillanne”, Sullivan sanoi medialle. Sen jälkeen joukkoja on tullut Ukrainan tienoille lisää. Viimeisimmän yhdysvaltalais­arvion mukaan sotilaita on jo 169 000–190 000. Venäjällä älypuhelin on käytössä tilastoyhtiö Statistan mukaan 79 prosentilla väestöstä, Ukrainassa ainakin 61 prosentilla. Numeroista voi päätellä, että mikäli Venäjän joukot ylittävät Ukrainan valtionrajat, se näkyy sosiaalisessa mediassa takuuvarmasti. Älypuhelimen toimimiseksi tarvitaan kuitenkin paitsi sähköä myös mobiiliverkkoa. Viime viikolla sen toiminta Itä-Ukrainan Donetskissa ja Luhanskissa lakkasi täysin. Ukrainan sisäministeriön edustaja ilmoitti syyksi tietoliikenne­kaapelin tai -kaapelien sabotoinnin ja syytti siitä Venäjää. Lauantaina Itä-Ukrainan internet­liikenteessä esiintyi häiriöitä. Sotatoimien ollessa kyseessä on melko tavanomaista, että verkkoliikennettä estetään tai häiritään. Tiedonvälitys saattaa muodostua ongelmaksi myös, mikäli Venäjä käyttää elektronisen sodankäynnin laitteistoa, jota se on tuonut Ukrainan rajojen lähelle. Havainnot elektronisen sodankäynnin kyvyistä ovat peräisin sosiaalisesta mediasta, tässä tapauksessa Tiktokista. Taustalla soi venäläinen sodasta kertova laulu О той весне.