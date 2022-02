Presidentti Niinistö CNN:lle: Ukrainan tilanteeseen on vielä kolme mahdollista ratkaisua

Sauli Niinistö kertoi televisio-ohjelmassa, mitä hän ajattelee Ukrainan tilanteesta, presidentti Vladimir Putinista ja siitä, tulisiko Suomen liittyä Natoon.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi viikonloppuna Ukrainan tilannetta yhdysvaltalaisella tv-kanavalla CNN:llä. Hän oli haastateltavana State of the Union -ohjelmassa.

Niinistön mukaan Venäjä on puskenut eteenpäin, astunut sitten askeleen taaksepäin ja sen jälkeen taas kaksi eteenpäin, mikä on hämmentänyt muita. Hän arvelee, että juuri se saattaa olla presidentti Vladimir Putinin taktiikkana.

Ohjelman juontaja Dana Bash kysyi tämän jälkeen suoraan, uskooko Niinistö Putinin hyökkäävän Ukrainaan.

Presidentti vastasi ajattelevansa, että jäljellä on yhä kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen niistä on se, että Itä-Ukrainan tilanteesta ja Minskin sopimuksesta saataisiin sovittua. Se kuulostaa Niinistöstä kuitenkin kaukaiselta.

”Toinen vaihtoehto on täysimittainen sota.”

Kolmas vaihtoehto on hänen mukaansa aivan yhtä huono kuin toinenkin: siinä Venäjän eteneminen jatkuu nyt nähtyyn tapaan edestakaisin, mikä lisää jännitteitä.

”Sanoisin, että tällä hetkellä kolmas vaihtoehto olisi todennäköisin.”

Niinistön mukaan tilanne on nyt ”lähes kylmempi kuin kylmän sodan aikaan”, sillä silloin Yhdysvalloilla ja Venäjällä oli vielä sopimuksia, jotka rajoittivat esimerkiksi aseistautumista.

”Nyt meillä ei ole enää sopimuksia, ja se tekee tilanteesta paljon haavoittuvaisemman.”

Lue lisää: Presidentti Niinistö: Vuoropuhelua ruuvia kiristävän Venäjän kanssa pitää jatkaa, kunhan sen ylimitoitetut vaatimukset edelleen torjutaan

Haastattelussa tulivat tarkemmin puheeksi myös presidentti Putin ja Niinistön näkemykset hänestä. Bash sanoi, ettei kenties kukaan länsimaiden johtajista tunne Putinia yhtä hyvin kuin presidentti Niinistö.

Niinistö totesi, että vaikka hän on tavannut Putinin useasti ja puhunut tämän kanssa puhelimessa monesti, hänen on vaikea määritellä, millainen Putin on.

Niinistön mukaan Putin on toiminut vaikeasti ennustettavalla tavalla, mutta mahdollisesti tarkoituksellisesti juuri hämmennyksen herättämiseksi.

Niinistö valotti myös lisää puhelinkeskusteluaan, jonka aikana hän huomasi Putinin muuttuneen aiempaa päättäväisemmäksi.

Hän sanoi ottaneensa puheeksi Venäjän esittämät vaatimukset ja kertoneensa samalla, että Suomi aikoo jatkossakin säilyttää suvereniteettinsa ja oikeutensa päättää asioistaan itse.

Vastauksena tähän Putin alkoi hänen mukaansa lukea hyvin viralliseen sävyyn koko vaatimuslistaansa läpi.

Lue lisää: Niinistö kertoo saksalaislehden haastattelussa, miten hänen pitkään tuntemansa Putin on nyt muuttunut

Lue lisää: Niinistö kertoi Washington Postille keskustelustaan Putinin kanssa: Minskin sopimus hiertää Moskovassa

Bash tiedusteli myös, herättääkö Venäjän hyökkäävyys huolta sen rajanaapurissa.

Niinistö muistutti, että Suomi on ollut vakaa ja demokraattinen maa jo yli sadan vuoden ajan. Lisäksi Suomi on Euroopan unionin jäsen ja osa länttä.

”Emme ole peloissamme. Itse asiassa tilanne niin Suomen rajalla kuin koko Itämeren alueella on tällä hetkellä varsin rauhallinen. Emme pelkää, että venäläiset panssarivaunut yhtäkkiä tulisivat Suomen rajan yli.”

Niinistön mukaan Suomi pohtii yhä liittymistään Natoon, eikä tällä hetkellä ole tarvetta äkillisiin muutoksiin.