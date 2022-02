Trump sai viime vuonna porttikiellon useisiin sosiaalisen median palveluihin. Hänen oma palvelunsa tulee tiettävästi muistuttamaan ominaisuuksiltaan Twitteriä.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin uusi sosiaalisen median palvelu Truth Social on ilmeisesti tulossa saataville Applen App Store -sovelluskauppaan maanantaina, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reuters on saanut tiedon suoraan Truth Socialista. Sovellus on ollut testikäyttäjien kokeiltavana, ja yksi käyttäjistä kysyi palvelussa, milloin Truth Social julkaistaan. Reutersin näkemien kuvakaappausten mukaan eräs palvelun johtajista vastasi, että suunniteltu julkaisupäivä on maanantai 21. helmikuuta. Myös muut Reutersin havainnot tukevat tätä viestiä.

Yhdysvalloissa helmikuun kolmas maanantai on pyhäpäivä. Silloin juhlitaan presidenttien päivää, joka voi viitata joko George Washingtoniin ja Abraham Lincolniin tai kaikkiin Yhdysvaltain presidentteihin.

Donald Trump sai viime vuonna porttikiellon niin Facebookiin, Twitteriin kuin Youtubeen, kun hänen kannattajansa hyökkäsivät Yhdysvaltain kongressirakennukseen loppiaisena. Trumpin on katsottu lietsoneen mellakkaa.

Tapahtumien jälkipyykki jatkuu edelleen. Yhdysvaltalaistuomari päätti perjantaina, ettei Donald Trumpin syyttämiselle Capitolin mellakoista ole estettä.

On siis mahdollista, että Trumpia vastaan esitetyt syytteet voivat edetä oikeudenkäyntiin.

Viime syksynä Trump sanoi avaavansa Truth Social -nimeä kantavan palvelun vastustaakseen isojen teknologiayhtiöiden tyranniaa.

Truth Socialin omistaa Trump Media & Technology Group (TMTG). Yritystä johtaa republikaanisen puolueen poliitikko Devin Nunes. Reutersin mukaan Nunes vahvisti Fox News -televisiokanavalla, että sovellus tulee julkisesti saataville Applen sovelluskauppaan.

”Tavoitteenamme on, että olemme maaliskuun loppuun mennessä täysin toiminnassa ainakin Yhdysvalloissa”, Nunes sanoi.

Reutersin mukaan vaikuttaa siltä, että sovellus tulee olemaan ominaisuuksiltaan samankaltainen kuin Twitter.