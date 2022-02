Videota käytettiin myös venäläisen Rossija 1 -kanavan ohjelmassa.

Tutkivaa journalismia harjoittava Bellingcat katsoo löytäneensä ”Donetskin kansan­tasavallan” julkaisemalta disinformaatio­videolta laukausten ääniä, jotka ovat itse asiassa peräisin suomalaisesta sotaharjoituksesta vuoden 2010 huhtikuussa otetulta Youtube-videolta.

Asiasta kertoo Bellingcatin perustaja Eliot Higgins twiittiketjussaan.

Venäjän tukema ”Donetskin kansantasavalta” on separatistien hallussaan pitämä osa Itä-Ukrainaa. Sen tiedotteen mukaan hämärä video todistaisi, että ”puolalaiset sabotöörit” halusivat ”räjäyttää klooritankin” jätevesipuhdistamolla ”Gorlovkan alueella” (ukrainaksi Horlivka).

Tiedotteen mukaan kansanmiliisin joukot ampuivat kaksi sabotööriä ja kolme haavoittui. Heiltä olisi tiedotteen mukaan jäänyt laukaustenvaihdon alueelle kamera, jonka hämärä video julkaistiin todisteena iskusta.

Tiedote julkaistiin 18. helmikuuta. Bellingcatia avustava Twitter-nimimerkki Old Lentach tutki kuitenkin videon metadataa, ja tiedosto näyttäisi olevan luotu selvästi aikaisemmin.

Metadatassa on myös Pantry Ingredients File Path -merkintä M72A5 LAW and AIPLAS live fire.mp4. Se viittaa suoraan suomalaisesta sotaharjoituksesta vuonna 2010 otettuun ja Youtubeen ladattuun videoon.

Alkuperäiseltä videolta kuuluu myös humoristisia buuauksia, jos tähtäys ei ole aivan kohdillaan.

Toimittaja August Graham selvitti seuraavaksi, että varsinkin suomalaisvideon kohdalla 1.51. on hyvin samanlaista äänimaisemaa kuin ”Donetskin kansantasavallan” julkaisemalla videolla.

Yksi laukauksen ääni on Donetsk-videolla kuitenkin katkaistu ilmeisesti siksi, että heti sen jälkeen alkuperäisellä videolla kuuluu suomalaisten varusmiesten reaktio.

Äänisuunnittelija Ciaran Walsh teki pian oman analyysinsä ja totesi, että suomalaisen sotaharjoituksen ääniä on toden totta liitetty Donetsk-videoon.

Hämärä video ei sinänsä todista mitään – ei ”puolalaisten sabotöörien” olemassaoloa eikä sijaintia minkään jätevesipuhdistamon klooritankin läheisyydessä.

Jää siis epäselväksi, miksi sen ääniraitaa ylipäätään manipuloitiin suomalaisen sotaharjoituksen laukauksilla. Joka tapauksessa videota käytettiin esimerkiksi venäläisen Rossija 1 -kanavan ohjelmassa kohdassa 15 minuuttia 30 sekuntia. Juontaja kertoo sen olevan ”ammutun ukrainalaissotilaan” vartalokamerasta.

Venäläinen uutistoimisto Tass ei viitannut kömpelöön videoon, mutta sekin siteerasi ”itsensä Donetskin kansantasavallaksi julistaneen tahon” tiedotetta tapauksesta sekä toista tiedotetta, jonka mukaan ”ukrainalaiset sabotoijat” olisivat yrittäneet räjäyttää ammoniakkisäiliön Stirolin tehtaalla Gorlovkan kaupungissa. Tassin mukaan ”ukrainalaiset joukot” olisivat yrittäneet räjäyttää myös öljysäiliöitä perjantaina.

Tassin mukaan ukrainalaisjoukot myös tulittivat sunnuntaina raskaalla aseistuksella Luhanskin ja Donbassin alueita ja asiasta on vireillä venäläinen ”rikostutkinta”.

Epäselväksi jää myös, miksi Ukraina tai puolalaiset palkkasotilaat yrittäisivät sabotoida kloori- tai ammoniakkisäiliöitä separatistien hallitsemilla alueilla tai miksi Ukrainan joukot ampuisivat Donbassin ja Luhanskin siviilejä tilanteessa, jossa jopa 190 000 venäläissotilasta on pakkautunut Ukrainan rajalle.

Läntisessä mediassa nämä Tassin väitteet on katsottu virheellisiksi. Disinformaatio­yrityksistä ja niiden paljastuksista ovat viime päivinä kertoneet esimerkiksi The New York Times, Buzzfeed News ja uutistoimisto Reuters.

Suomalaiselle ja myös kansainväliselle medialla donetskilainen ja venäläinen disinformaatio voi tuoda yhä selvemmin mieleen Mainilan laukaukset, joita Neuvosto­liitto käytti tekosyynä talvisodan aloittamiseen marraskuussa 1939. Päivää ennen Neuvostoliiton hyökkäystä maa väitti, että suomalaiset joukko-osastot ”hyökkäsivät neuvostojoukkoja vastaan” Karjalan kannaksella ja muillakin kohdin rajaa.

Vertauksen Mainilan laukauksiin teki lauantaina esimerkiksi The Independent.

Suomen presidentti Sauli Niinistö puolestaan totesi samana päivänä Münchenissä, että talvisotaa edeltänyt tilanne Suomessa muistuttaa sitä, mitä Ukrainassa ja läntisessä maailmassa tapahtuu juuri nyt.