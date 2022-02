Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin mukaan Ruotsi ei voi päätyä enää samanlaiseen tilanteeseen kuin vuonna 2015.

Tällä kertaa muut maat saavat luvan ottaa isomman vastuun kuin Ruotsi.

Näin linjasi Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson, kun ruotsalaislehti Dagens Nyheter kysyi häneltä, miten Ruotsi tulee suhtautumaan ihmisiin, jotka lähtevät mahdollisesti pakoon Ukrainasta.

”Keskusteluissani EU-kollegoiden kanssa olen tuonut selkeästi esille, että emme voi koskaan joutua samanlaiseen tilanteeseen kuin vuonna 2015”, Andersson sanoi.

Vuonna 2015 Eurooppaan tuli yli 1,2 miljoonaa turvapaikanhakijaa. Ruotsiin turva­paikan­hakijoita tuli yli 160 000. Eniten ihmisiä Ruotsiin tuli Syyriasta ja Afganistanista, jotka kärsivät tuhoisista sodista. Vuoden 2015 jälkeen Ruotsi on kiristänyt turvapaikka­politiikkaansa.

”Maiden on kannettava yhteistä vastuuta turvapaikanhakijoista, jotka tulevat Euroopan unioniin. Ruotsi otti vuonna 2015 suuremman vastuun kuin mikään toinen maa. Nyt muiden maiden on tultava mukaan”, Andersson jatkoi.

Ruotsin pääministerin mukaan nyt vastuuta pitäisi kantaa etenkin sellaisten maiden, jotka eivät ottaneet turva­paikan­hakijoita vuosina 2014–2015 yhtä paljon kuin Ruotsi.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on varoittanut, että mikäli Venäjä hyökkää Ukrainaan, edessä on suuri humanitaarinen katastrofi. Ukrainassa on noin 44 miljoonaa asukasta, ja Amnestyn arvion mukaan Venäjän hyökkäyksen toteutuessa pakoon voi lähteä miljoonia.

Ukrainan naapurimaassa Puolassa varaudutaan jo turvapaikanhakijoiden saapumiseen. Viime viikolla Yhdysvallat kertoi, että Puolaan on saapunut yli 3 000 yhdysvaltalais­sotilasta, joiden tehtäviin kuuluu muun muassa avustaa ihmisten vastaanottamisessa.

EU-maat neuvottelevat parhaillaan uudesta yhteisestä turvapaikkapolitiikasta. Neuvotteluiden tavoitteena on ratkaista muun muassa juuri se, miten EU-maat jakavat vastuun unionin alueelle saapuvista turvapaikan­hakijoista. Neuvottelut ovat kesken, eikä niiden odoteta päättyvän lähikuukausina.

Ukrainan hallituksen mukaan maassa on jo lähes 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan Venäjän miehitettyä Krimin ja lietsottua Ukrainan itäosien konfliktin.