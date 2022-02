”Noin tunteellisen puheen jälkeen ei voi sanoa, perustuuko päätös sodasta rationaaliseen analyysiin”, kuvaili Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-tutkija Arkady Moshes presidentti Putinin puhetta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnusti Ukrainan separatistialueiden Donetskin ja Luhanskin itsenäisyyden maanantaina illalla puheessaan. Heti perään Venäjän tv-kamerat seurasivat, kun hän allekirjoitti sopimukset molemminpuolisesta ystävyydestä, yhteistyöstä ja avunannosta.

Ulkopoliittisen instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelman johtaja ja Venäjä-tutkija Arkady Moshes analysoi Putinin päätöstä HS:lle.

Mitä Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustaminen käytännössä tarkoittaa?

”Ensinnäkin tämä on Minskin sopimuksen loppu. Itse olen tosin sitä mieltä, että se syntyi kuolleena. Toiseksi tämä tekee sodasta paljon todennäköisemmän. Avunantosopimusten allekirjoittamisen jälkeen Venäjän joukot voivat mennä alueelle avoimesti ja laillisesti.

Samalla tämä antaa Ukrainalle mahdollisuuden saada lisää tukea lännestä, niin poliittista kuin sotilaallista. Kaikkiaan tämä on negatiivinen asia, mutta yhteistyö Ukrainan ja lännen välillä voi parantua. Tilanne muuttuu selvemmäksi.

Tavallaan Venäjä asettaa tässä laillisen tilanteen samalle viivalle konkreettisen todellisuuden kanssa. Separatistialueet olivat jo käytännössä miehitettyjä, Ukraina on sanonut niin jo pitkään.”

Mitkä ovat Putinin perustelut itsenäisyyden tunnustamiselle?

”Putin puhui alueiden historiasta, mutta ei historia ole riittävä syy tähän. Putinin puheesta voimme kuitenkin päätellä, mitä hän ajattelee ja ennen kaikkea tuntee. Puhe oli valtavan tunteikas, varsinkin entiselle KGB-agentille.

Hän paljasti, kuinka paljon hän piti Neuvostoliitosta, kuinka paljon nostalgiaa hän tuntee [Josif] Stalinin valtakauteen. Putinin mukaan Stalin vaali Neuvostoliiton yhtenäisyyttä, kun [Vladimir] Lenin ja [Mihail] Gorbatšov taas toimivat väärin antaessaan kansojen erota.

Putinin mukaan Ukraina on epäonnistunut valtio, ja Ukrainan hallinto on menettänyt moraalisen oikeutensa hallita. Tämä perustelu ikävä kyllä muistuttaa sitä, mitä länsi on itse sanonut Kosovosta. Aikanaan Eurooppa katsoi, että Serbia on menettänyt moraalisen oikeutensa hallita Kosovoa.”

Itä-Ukrainan Donetskissa Venäjä-mieliset juhlivat Putinin tunnustamisilmoitusta maanantaina.

Tarkoittaako tämä sotaa?

”Sota ei ole välttämätöntä, mutta tämä tuo sen lähemmäs.

Putin tunnusti Donetskin ja Luhanskin alueet itsenäisiksi kokonaisuudessaan, mutta toistaiseksi separatistit kontrolloivat vain osaa näistä alueista. Oletan, että Venäjä vie seuraavaksi enemmän tai vähemmän massiivisen määrän joukkojaan näille alueille.

Venäjä myös yrittänee vakuutella lännelle, että nämä toimet ovat nyt legitiimejä, eikä lännellä ole perusteita pakotteiden asettamiselle.

Samalla näiden separatistialueiden tunnustaminen on heikkouden merkki. Putin ikään kuin sanoo rivien välistä, ettei Venäjä voi valloittaa koko Ukrainaa. Venäjä ottaa näin hallintaansa sen minkä voi, ei sitä minkä se haluaisi.

Sanoisin siis, että Donbassin alueen valtaus on nyt todennäköisempi, mutta koko Ukrainan valtaus ei. Mitään vaihtoehtoa ei silti voi jättää kokonaan laskuista. Noin tunteellisen puheen jälkeen ei voi sanoa, perustuuko päätös sodasta rationaaliseen analyysiin.”

Mitä vaihtoehtoja Ukrainalle ja Yhdysvalloille jää neuvotella diplomaattinen ratkaisu?

”Tämä ei katkaise diplomaattisia neuvotteluja. Diplomaattinen ratkaisu yritetään varmasti löytää vielä moneen kysymykseen. Lännen tavoite on estää laaja hyökkäys, ja sitä ei ole vielä nähty.

Ukrainalle tämä ei mielestäni anna syytä muuttaa toimintaansa.”