Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt sotilaita Itä-Ukrainan separatistialueille, joiden itsenäisyyden presidentti tunnusti aiemmin maanantaina. Putinin mukaan sotilaat ”lähtevät turvaamaan rauhaa”.

Kahdessa erillisessä määräyksessä Putin ohjaa puolustusministeriönsä vastaamaan ”rauhan ylläpitämisestä” Luhanskissa ja Donetskissa.

Venäjän on jo hyvän aikaa pelätty suunnittelevan uutta hyökkäystä Ukrainaan. Suurvalta on koonnut Ukrainan läheisyyteen mittavan määrän sotilaita ja raskasta sotakalustoa. Separatistialueiden tunnustamisen on niin ikään pelätty kärjistävän kriisiä entisestään.

Useiden länsimaiden edustajat ovat jo tuominneet Putinin päätöksen tunnustaa niin kutsuttujen Luhanskin ja Donetskin kansantasavaltojen itsenäisyys.

Myös Suomi tuomitsi Venäjän yksipuoliset, Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet. Tasavallan presidentin kanslian julkaiseman Suomen lausunnon mukaan Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustaminen rikkoo vakavasti Minskin sopimuksia.

Lausunnon mukaan Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia.

Luhanskin ja Donetskin tunnustamisen lisäksi Putin solmi maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan avunantosopimukset separatistijohtajien kanssa.

Putin allekirjoitti separatistialueiden itsenäisyyden tunnustamista koskevan määräyksen noin tunnin kestäneen televisioidun puheensa yhteydessä. Putinin mukaan päätös itsenäisyyden tunnustamisesta olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten.

BBC:n mukaan Putin kertoi pyytäneensä Venäjän parlamenttia ratifioimaan päätöksen niin pian kuin mahdollista.

Presidentti vaati myös Ukrainaa lopettamaan välittömästi ”sotatoimet”, joihin Venäjä väittää Ukrainan syyllistyneen Ukrainan itäosassa.

”Muuten kaikki vastuu mahdollisesta verenvuodatuksen jatkumisesta on täysin Ukrainassa valtaa pitävän hallinnon kontolla”, Putin lisäsi.

Länsimaissa on pelätty Venäjän yrittävän oikeuttaa hyökkäyksen Ukrainaan valheellisten väitteiden avulla ja voivan lavastaa ukrainalaishyökkäyksiä tekosyynä sodalle.

Ukraina on kiistänyt Venäjän viimeaikaiset väitteet muun muassa rajan yli pyrkivistä sabotoijista ja rajavartioaseman tuhoamisesta. Ukrainan ulkoministeri vaati maanantaina Venäjää pysäyttämään ”valhetehtaansa”.

Vuonna 2014 Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa. Venäjän tukemat separatistit ovat sotineet ukrainalaisjoukkoja vastaan jo kahdeksan vuoden ajan.

Aselepoon Itä-Ukrainassa tähdänneiden Minskin sopimusten pohja putoaa pois Putinin tunnustaessa Luhanskin ja Donetskin itsenäisyyden, arvioi muun muassa Suomen Moskovan-suurlähettiläänä toiminut Hannu Himanen.

”Päällimmäisenä se voisi viitata siihen, että Venäjän joukot, joita on nyt suuressa määrin ja korkeassa valmiudessa kerätty Ukrainan rajan lähelle, työntyisivät näille alueille avoimesti ja täydellä voimallaan”, Himanen arvioi STT:lle.

Venäjä on vaatinut viime aikoina länneltä niin kutsuttuja turvallisuustakuita muun muassa siitä, ettei sotilasliitto Nato laajentuisi enempää itään.

Puheessaan Putin väitti, että Ukrainan liittyminen sotilasliitto Natoon olisi suora uhka Venäjän turvallisuudelle. Lisäksi hän väitti Naton jättäneen Venäjän turvallisuushuolet huomiotta.

Hän väitti myös Ukrainan olevan Yhdysvaltain hallinnassa oleva nukke ja syytti ukrainalaisviranomaisia korruptiosta. Putin ei kuitenkaan esittänyt todisteita kummallekaan väitteelle.