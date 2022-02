Jos Venäjä aloittaa Ukrainan valloituksen, mitä kautta se tulee? ”Varmasti heillä on useita vaihtoehtoja, joita on pohdittu”

Venäjällä on Ukrainan ympärillä niin paljon sotajoukkoja, että sillä on useita eri vaihtoehtoja. Jos valloitussota Itä-Ukrainasta alkaa, tavoitteena on lähes varmasti ainakin Dnepr-joki.

Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi myöhään maanantai-iltana sotilaita Itä-Ukrainaan. Hän väitti sotilaiden olevan ”rauhanturvaajia”.

Esimerkiksi EU:n ulkoasioista vastaava Josep Borrell ilmoitti Twitterissä, että tämä on jo Venäjän uusi hyökkäys Ukrainaan.

Mihin asti Venäjä aikoo jatkaa? Se on kiistänyt länsimaiden väitteet aikomuksista valloittaa Ukraina, mutta samaan aikaan se on nyt sekä tunkeutunut Itä-Ukrainaan että koonnut lähelle Ukrainan pohjois-, itä- ja etelärajoja jopa 190 000 sotilaan vahvuiset joukot.

Joukkoja ja kalustoa on länsimaisten asiantuntijoiden mukaan riittävästi Ukrainan täysimittaiseen valloitukseen.

Joukkoja on ryhmitelty niin, että Venäjällä on useita eri vaihtoehtoja mahdollisen laajamittaisen valloitussodan käymiseksi.

Washingtonissa toimiva turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut asiantuntijalaitos Center for Strategic and International Studies (CSIS) analysoi tammikuussa, että Venäjällä on ainakin kolme mahdollista etenemisakselia Ukrainaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti Jarmo Mattila pitää analyysiä edelleen pätevänä.

Pohjoisessa Venäjä voisi hyökätä kohti Kiovaa sekä omalta alueeltaan että yrittää samaan aikaan koukata Ukrainan puolustusten selustaan Valko-Venäjältä, jossa on sotaharjoitusten jäljiltä arvioiden mukaan noin 30 000 venäläissotilasta.

”Maasto ei ole edullinen hyökkääjälle pohjoisen suunnasta, mutta kevyillä joukoilla sieltä pääsee Kiovan suuntaan. Joka tapauksessa Kiova sitoisi niin paljon Venäjän joukkoja, että sinne hyökkäämisessä on riskinsä”, Mattila sanoo.

Mutta jos Kiovaa haluttaisiin eristää tai kontrolloida, tämäkin suunta olisi käytettävä, hän jatkaa.

Idästä taas voisi hyökätä maanantaina Venäjän itsenäisiksi tunnustamien ”kansantasavaltojen” suunnalta. Näille separatistialueille Venäjä lähetti oman ilmoituksensa mukaan joukkoja jo tiistain vastaisena yönä.

Tiedossa ei ole, aikovatko joukot ylittää myös nykyisen Ukrainan armeijan ja separatistien kontaktilinjan ja siirtyä koko Luhanskin ja Donetskin alueille.

”Operaatiohan on ollut jo pitkään käynnissä. Nyt on vain aloitettu seuraava vaihe, jossa rauhanturvaamisen nimissä otetaan alue haltuun. Alue on tarvittaessa astinlauta jatkaa eteenpäin”, Mattila sanoo.

”Nyt he katsovat, miten länsi reagoi tähän. Varmasti heillä on useita vaihtoehtoja, joita on pohdittu. Tämä voi olla myös sellaista hidasta hivuttamista.”

Venäjän ja Valko-Venäjän panssarivaunuja yhteisessä harjoituksessa valkovenäläisen Brestin lähistöllä viime viikonloppuna. Kuva on otettu Valko-Venäjän viranomaisten julkaisemasta videosta.

Idän hyökkäyssuunta olisi hänen mukaansa hankala ainakin siksi, että matka on pitkä, joten myös huoltoyhteydestä tulisi pitkä.

”Jos sieltä tullaan isolla hyökkäyksellä, niin Dnepr-joki on varmasti tavoite, joka pyritään ottamaan.”

Hän uskoo, että maahanlaskujoukoilla olisi roolia, koska niiden avulla esimerkiksi sillat voitaisiin saada ehjinä haltuun.

Etelästä Venäjä voisi puolestaan hyökätä Perekopinkannaksen kautta. Perekopinkannas yhdistää Krimin niemimaan mantereeseen. Venäjä valtasi ja yhdisti Krimin itseensä laittomasti vuonna 2014.

Mattila uskoo, että yksi tavoite eteläpuolella voisi olla maayhteyden luominen Krimille, mikä tarkoittaisi esimerkiksi Mariupolin haltuun ottamista.

Joka tapauksessa Ukrainan eristäminen Mustastamerestä Krimin molemmin puolin tarkoittaisi isompaa operaatiota ja myös mahdollisesti maihinnousujen toteuttamista. Venäjä onkin kasannut Mustallemerelle laivastoa ja merijalkaväkeä.

Maaliskuussa Ukrainassa alkaa myös kelirikko, mikä vaikeuttaa suurten joukkojen liikuttelua huomattavasti, ellei jopa osin estä sitä.

”En tiedä roudan syvyyttä siellä, mutta maa on pehmeää ja se alkaa nopeasti upottaa. Kelirikko jatkuu huhtikuun loppuun, mutta yllättävän hyvin ainakin panssarit menevät pehmeässäkin maastossa”, Mattila sanoo.

”Mahdollisen hyökkäyksen painopisteestä on vaikea sanoa, joka suunnassa on tasaiset voimat. Maahanlaskujoukoilla sen voi johonkin muodostaa.”

CSIS:n analyysissa tehtiin Venäjän julkilausumien poliittisten päämäärien perusteella kuusi eri mahdollista sotilaallista vaihtoehtoa tulevien tapahtumien osalta. Todellisuudessa Venäjällä on enemmän vaihtoehtoja, mutta näitä CSIS analysoi.

Ensimmäinen vaihtoehto eli joukkojen vetäminen pois ainakin väliaikaisesti on jo mennyttä.

Tällä hetkellä Venäjä on lähes täsmälleen CSIS:n vaihtoehdossa kaksi eli lähettänyt yksipuolisella ilmoituksella ”rauhanturvaajia” Itä-Ukrainan separatistialueille.

Kolmannessa vaihtoehdossa Venäjä aloittaisi täysimittaisen valloitussodan ja jatkaisi aina Dnepr-joelle asti. Dneprin itäpuoleista Ukrainaa Venäjä sitten käyttäisi joko neuvotteluvalttina tai liittäisi sen itseensä.

Neljännessä vaihtoehdossa Venäjä valloittaisi alueet sekä Dneprille asti että Krimin länsipuolisen Mustanmeren rannikon, jossa sijaitsee muun muassa Odessan kaupunki. Tällöin Venäjä saisi samalla maareitin Moldovan separatistialueelle Transnistriaan, jossa on myös venäläisjoukkoja. Samalla Ukrainan pääsy Mustallemerelle estettäisiin kokonaan.

Viidennessä vaihtoehdossa Venäjä hyökkäisi Itä-Ukrainan separatistialueilta ja Krimiltä koko Ukrainan rannikolle mutta välttäisi isot ja todennäköisesti myös Venäjälle itselleen hyvin hankalat taistelut Kiovassa (kolme miljoonaa asukasta) ja Harkovassa (1,5 miljoonaa asukasta). Tällöin Venäjällä olisi maareitti Krimille ja Transnistriaan ja Ukrainan pääsy Mustallemerelle olisi estetty.

Kuudes vaihtoehto CSIS:n analyysissa on koko Ukrainan valloitus. Se alkaisi ensin hyökkäyksellä Dneprille asti ja Kiovan valtauksella, minkä jälkeen aloitettaisiin Länsi-Ukrainan valloitus.

Länsi-Ukraina on kuitenkin Ukrainan kaikkein kansallismielisintä aluetta, ja Venäjä joutuisi pitämään alueella miehitysjoukkoja todennäköisesti vuosia ja varautumaan sissisotaan.

Kaikki paitsi rannikkovalloitussota käyttävät CSIS:n analyysissa hyödykseen Ukrainan rautateitä. CSIS:n mukaan tämä on erittäin todennäköistä mahdollisessa valloitussodassa, koska Venäjän armeijan logistiikkaa ei ole laajamittaisessa maasodassa suunniteltu toimimaan kaukana rautateistä. Siksi esimerkiksi Harkovan valloitus ennen pitemmälle Ukrainaan tunkeutumista on CSIS:n mukaan lähes pakollista. Harkova on merkittävä auto- ja rautatieden solmukohta.