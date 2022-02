Valokuvaaja Niklas Meltio tapasi tiistaina Itä-Ukrainan kontaktilinjan länsipuolella paikallisia, jotka pelkäävät venäläisjoukkojen tulevan.

Valokuvaaja Niklas Meltio oli tiistaina Itä-Ukrainassa Donbassin alueella kontaktilinjan länsipuolella. Meltio tapasi paikallisia asukkaita sekä ukrainalaissotilaan, jotka kertoivat tuntemuksistaan sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin oli tunnustanut separatistialueiden itsenäisyyden.

”Olemme niin väsyneitä tähän kaikkeen. Ihmiset haluavat vain rauhaa ja hiljaisuutta”, Karlivkan kylässä kaloja myyvä Svetlana Vladimirova sanoo.

Svetlana Gontšarova puolestaan pelkää, että Venäjän joukot vyöryvät Ukrainan puolelle vuorokauden sisällä.

Hän (Putin) on tunnustanut Luhanskin ja Donetskin kansantasavallat. Nyt hän tuo joukkonsa, ei epäilystäkään. Hän tulee tänne vuorokauden kuluessa”, Gontšarova sanoo.

Vitali on Piskyssa sijaitsevan aseman komentaja.

Hieman Karlivkasta itään, aivan kontaktilinjalla, sijaitsee Piskyn kylä. Ukrainalainen Vitali toimii komentajana yhdessä sen asemista.

Vitali kertoo että alueella on ollut rauhallista koko yön ja myös tänään päivällä. Joitakin satunnaisia laukauksia on kuulunut kauempaa.

Vitalin mielestä viime yö oli kuitenkin pahin pitkään aikaan koska oli niin hiljaista. Ja kun on hiljaista ei tiedä missä vihollinen on. Silloin kun vihollinen tulittaa niin Vitali tietää missä se on.