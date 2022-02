Tähän saakka abortti on Kolumbiassa ollut laillista ainoastaan joissain tilanteissa, esimerkiksi jos sikiöllä on vakavia terveysongelmia. Monissa tapauksissa abortin tehnyt tai siinä avustanut henkilö on voitu tuomita 16–54 kuukauden vankeuteen.

Kolumbian perustuslakituomioistuin ilmoitti maanantaina tekemästään päätöksestä, jonka mukaan raskauden­keskeytyksen eli abortin tekeminen ei ole enää rikos. Asiasta kertovat useat kansainväliset mediat.

Muun muassa yhdysvaltalaisen sanomalehden The New York Timesin ja uutistoimisto Reutersin mukaan Kolumbian perustus­laki­tuomio­istuimen tuore päätös laillistaa raskauden­keskeytyksen ensimmäisen 24 raskausviikon aikana ja tarkoittaa, että raskauden­keskeytystä haluavien tulisi jatkossa voida hakea apua terveyden­huollosta ilman pelkoa rikossyytteestä.

”Tämä on historiallista”, kolumbialainen asianajaja Mariana Ardila Women’s Link Worldwide -järjestöstä sanoi The New York Timesin mukaan.

Kolumbian perustuslakituomioistuin päätti dekriminalisoinnista äänin viisi neljä.

Äänestyksen jälkeen dekriminalisoinnin puolesta äänestänyt tuomari Alberto Rojas Ríos kutsui The New York Timesin mukaan päätöstä ”naisten vapauden puolesta käydyn ikuisen taistelun symboliksi” ja askeleeksi kohti kolumbialaisten naisten ”itsemääräämis­oikeutta”.

Tähän saakka abortti on Kolumbiassa ollut laillista ainoastaan joissain tilanteissa, esimerkiksi jos sikiöllä on vakavia terveysongelmia, raskaana olevan terveys on vaarassa tai jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta. Muissa tapauksissa abortin tehnyt tai siinä avustanut henkilö on voitu tuomita 16–54 kuukauden vankeuteen.

The New York Timesin mukaan syyttäjät ovat käynnistäneet Kolumbiassa joka vuosi noin 400 oikeusjuttua abortin tehneitä naisia ​​tai heitä auttavia ihmisiä vastaan. Vuodesta 2006 lähtien tällaisista tapauksista on tuomittu ainakin 346 henkilöä.

Meksikossa korkein oikeus dekriminalisoi abortin vastaavanlaisella päätöksellä viime syyskuussa, ja Argentiinassa maan kongressi laillisti raskaudenkeskeytyksen vuoden 2020 lopulla. Kolumbian tekemän päätöksen seurauksena kolme Latinalaisen Amerikan neljästä väkirikkaimmasta maasta mahdollistavat nyt abortin.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa on sen sijaan tehty päinvastaisia päätöksiä, kun eri puolilla maata on säädetty erilaisia rajoituksia raskaudenkeskeytyksiin liittyen. Maan korkein oikeus harkitsee kumoavansa vuoden 1973 tuomion, joka vahvisti perustuslaillisen oikeuden aborttiin.