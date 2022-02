Venäjä valtaa Ukrainasta enemmän kuin idän nukke­tasavallat, arvioivat asian­tuntijat: ”Putinilla on pakko­mielle”

Hybridiuhkien sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden viesti on kylmä. Harkova ja Mariupol saattavat olla seuraavat. Mitä Venäjä tekee Ukrainassa, se voi myöhemmin tehdä saman myös jossain muualla.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ratkaisu tunnustaa Itä-Ukrainan keinotekoisten valtioiden itsenäisyys heikentää koko Euroopan turvallisuutta, sanoo Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik.

”Se että tilanne uhkaa Euroopan turvallisuutta on lievästi muotoiltu. Me olemme syvässä kriisissä.”

Suomeen ja Baltian maihin, Itämeren alueelle, ei kuitenkaan kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa.

”Hybridivaikuttamista kohdistuu kaikkialle, mutta välitöntä sotilaallista uhkaa ei nyt ole.”

Samaa sanoi presidentti Sauli Niinistö mediatilaisuudessaan tiistaina päivällä: Itämerellä on rauhallista.

”Mutta tilanne on erittäin vaikea”, jatkaa Kristi Raik.

”Ja Venäjän eilisten päätösten jälkeen se tulee vain vaikeutumaan entisestään ja jatkumaan pitkään.”

Linja jonka Putin on valinnut on Raikin mukaan tuhoisa myös Venäjälle itselleen. Kriisin pitkittyminen maksaa rahaa ja mahdollisesti ihmishenkiä, luvassa on kovenevia pakotteita, eikä mahdollisille sotatoimille ole Venäjän kansalaistenkaan kesken varauksetonta tukea.

”Putinilla on pakkomielle saada Ukraina kontrolliinsa. Kun keinot kovenevat, myös hinta Venäjälle kasvaa. Ukraina taistelee vastaan, eikä Venäjä saa sitä alistettua sotilaallisella voimalla.”

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik.

Putin pyrkii Raikin mielestä esiintymään ja esittämään tilanteen voitokkaana askeleena.

”Tämä viesti ei uppoa. Vaikuttaa siltä, että Putinin todellisuudentaju on kateissa, eikä hän halua löytää neuvottelemalla tietä ulos tilanteesta.”

Raik toivoo vastatoimia: paljon riippuu nyt siitä, miten länsi reagoi. Pakotteiden tulisi hänestä olla raskaita.

”Minun sympatiani ovat Ukrainan puolella, ja olen samaa mieltä kuin Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba. Hän pyysi länneltä: eikö nyt olisi jo pakotteiden aika.”

Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi.

Venäjälle tuskin riittää että Itä-Ukrainassa sijaitsevat ”kansantasavallat” ovat sen hallussa, sanoo Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi.

”Venäjän tavoitteena on luoda Ukrainassa tilanne, jossa sen kansalliset intressit toteutuvat maksimaalisesti. Tästä näkökulmasta ajatellen, nykytilanne eli Venäjän miehittämien alueiden avoin haltuunotto ei riitä.

”Toisaalta, Venäjä voi pyrkiä tavoitteeseen myös lietsomalla sisäpoliittista kaaosta Ukrainassa, ilman sotilaallisen konfliktin eskalaatiota.”

Arviot tilanteesta vaihtelevat.

”Ehkä kysymys on jätetty tarkoituksellisesti auki”, Pynnöniemi pohtii.

Venäjä pelaa nyt suurta peliä, arvioi Hybridiuhkien torjunnan tutkimuskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssi -yksikköä johtava Jukka Savolainen.

”Nyt se laaja peli näkyy Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Jonain päivänä se nähdään jossain muualla.”

Savolainen arvioi Ukrainan tilanteen kehitystä kolmeportaisella asteikolla. Ensimmäinen vaihe on nähty: Itä-Ukrainan de facto Venäjän kontrollissa olevat ”kansantasavallat” on tunnustettu ja sinne tuodaan avoimesti Venäjän joukkoja avunpyynnön perusteella.

”Tämä on johtanut siihen, että Minskin tulitaukosopimuksen yksi valuvika on poistunut. Jos tilanne pysähtyisi tähän, jonain päivänä voitaisiin tehdä rauhansopimus, jossa Ukraina jäisi toimintakykyiseksi.”

Seuraavaksi mahdollisessa vaiheessa Donbassin aluetta arvioidaan laajemmin kuin vain Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” alueina. Savolainen korostaa sanaa mahdollinen: todennäköisyyksiä ei kannata arvioida.

”Donbassin alue käsittää myös Harkovan ja Mariupolin kaupungit. Venäjällä voi olla intressi tarkastella tarkastella tilannetta näin, sillä noilla alueilla sijaitsee merkittäviä osia Ukrainan energiantuotannosta.”

Savolainen muistuttaa, että Krimin valtauksessa Venäjä sai myös Krimillä sijaitsevat valtavat kaasukentät. Niin myös Harkovan alueelta voisi saada hyötyä. Lisäksi ja Harkovan ja Mariupolin valtaamisesta syntyisi se etu, että Ukraina muuttuisi entistä epävakaammaksi.

”Donetskissa ja Luhanskissa julistetut liikekannallepanot ovat tämän tilanteen kannalta vaarallisia.”

Pitkään arvioitiin etteivät Venäjän Ukrainan rajoille tuomat joukot riitä Ukrainan valtaamiseen. Mutta nyt jos lasketaan mukaan mahdollisuus käyttää apuna Valko-Venäjän armeijaa sekä Donetskin ja Luhanskin joukkoja tykinruokana, päästään erilaisiin numeroihin.

”Venäjä voi käyttää tässä sisällissota-tyyppistä narratiivia, jos se vaikkapa marssittaa Donetskista ja Luhanskista ukrainalaisia palvelukseen määrättyjä kohti Harkovaa ja Mariupolia vaatimaan oikeuksiaan. Onko silloin vielä mahdollista, ettei tätä katsottaisi lännen tarkoittamaksi suoraksi interventioksi?”

Kolmantena mahdollisuutena Savolainen mainitsee kohteiden valtaamisen rannikolta käsin. Venäjällä on Mustalla merellä toistakymmentä maihinnousualusta.

”Näillä voi tehokkaasti ottaa rannikon kohteita haltuun osana laajempia maasotatoimia.”

Kaikkien edellä mainittujen vaiheiden ja vaihtoehtojen lisäksi Venäjä voi tehdä hybridioperaatioita merellä.

”Ukrainan meriliikennettä häiritsemällä he voivat aiheuttaa Ukrainalle vahinkoa ilman, että sotatoimen tunnusmerkistö täyttyisi selkeästi.”

Savolainen kehottaa tarkkailemaan merellistä ulottuvuutta, sillä Suomelle läheinen Itämeri on strategisesti tärkeä meri myös Venäjälle.