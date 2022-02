Putinin mukaan Lenin oli nyky-Ukrainan ”kirjoittaja ja arkkitehti”. Presidentin mielestä ukrainalaiset ovat yrittäneet kiistää ne asiat, jotka yhdistävät heidät Venäjään.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti maanantaina pitkän ja polveilevan puheen, jossa hän tunnusti Venäjä-mielisten separatistien hallitsemien Donetskin ja Luhanskin ”kansan­tasavaltojen” itsenäisyyden.

Puhe oli osoitettu venäläisille ja Venäjän ”maanmiehille” Ukrainassa. The New York Times (NYT) luonnehtii puheen historiakatsausta harhaanjohtavaksi ”jopa entisen KGB-agentin mittapuulla”. Puheessa on myös Suomen kannalta kiinnostavia viittauksia vuoteen 1917.

NYT ja muun muassa uutistoimisto Reuters ovat koostaneet puheesta otteita englanniksi. Koko puheen venäjäksi on julkaissut muun muassa venäläinen uutistoimisto Ria Novosti.

HS listasi avainkohtia presidentin tunnin kestäneestä puheesta.

Donetskin ja Luhanskin asema

Myötätunto Donetskille ja Luhanskille oli Putinin puheessa tärkeä teema. Hän yritti saada separatistialueiden tunnustamisen kuulostamaan ainoalta oikealta ratkaisulta.

”Ne, jotka lähtivät väkivallan, verenvuodatuksen ja laittomuuksien tielle, eivät tunnustaneet tai tunnusta Donbassin kysymykseen mitään muuta vaihtoehtoa kuin sotilaallisen.”

Donbassilla tarkoitetaan aluetta, johon sisältyvät sekä Donetskin ja Luhanskin separatistialueet.

”Tässä mielessä pidän välttämättömänä tehdä kauan odotetun päätöksen tunnustaa välittömästi Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden ja suvereniteetin.”

Alueiden tunnustaminen johtaa Minskin vuonna 2014 solmitun tulitaukosopimuksen murenemiseen. Sopimuksen pyrkimyksenä oli pysäyttää taistelut Itä-Ukrainassa.

” ”Sitä voi tänäkin päivänä sanoa Leninin Ukrainaksi.”

Ukrainan lipsuminen Venäjän etupiiristä

Nyky-Ukrainan kehitys alkoi Putinin mukaan vuoden 1917 vallankumouksesta. Tähän puheen kohtaan myös Suomessa on erityisesti kiinnitetty huomiota, koska samana vuonna Suomi itsenäistyi Venäjän keisarikunnasta.

Putin soimasi puheessa neuvostojohtaja Vladimir Leniniä siitä, että tämä toimi ”törkeästi” repiessään Venäjän irti ”historiallisesta alueestaan”. Suomea puheessa ei mainittu, vaan Putinin mukaan vallankumous toimi sytykkeenä Ukrainan nyky­kehitykselle.

”Bolševikkien politiikan seurauksena nousi neuvosto-Ukraina, jota voi tänäkin päivänä hyvin perusteluin sanoa Vladimir Illitš Leninin Ukrainaksi. Hän oli sen kirjoittaja ja arkkitehti.”

Putin myös korosti, ettei Ukraina ole vain naapurimaa, vaan se kuuluu Venäjän ”historiaan, kulttuuriin ja henkiseen tilaan.”

Ukrainalla ei Putinin mielestä koskaan ollut aitoa itsenäisen valtion perinnettä. Presidentin näkemyksen mukaan kuilu Venäjään syntyi, kun Ukraina ei tehnyt omaa osuuttaan itsenäistyttyään Neuvostoliitosta.

”[Ukraina] toimi mieluummin niin, että suhteessa Venäjään sillä oli kaikki oikeudet ja edut, mutta se ei kantanut mitään vastuuta.”

Putinin mielestä ukrainalaiset rakensivat valtionsa kieltäen kaiken, mikä yhdistää heidät venäläisiin.

”He yrittivät vääristää tietoisuutta, miljoonien ihmisten historiallista muistia ja kokonaisia sukupolvia Ukrainassa.”

Ukrainan Nato-kysymys

Venäjän mielestä oikeutus sen toimille kytkeytyy Bukarestissa vuonna 2008 järjestettyyn Nato-kokoukseen, jossa ilmaistiin Ukrainan ja Georgian pyrkimys liittyä sotilasliittoon.

Putin oli tuolloin kokouksessa mukana ja vastusti maiden jäsenyyttä. Maanantaisessa puheessaan presidentti sanoi, että Yhdysvallat pakotti eurooppalaiset liittolaisensa venäläisvastaiseen politiikkaan.

Putin näkee, että Ukrainalla on mahdollisuus päästä Natoon Itä-Ukrainan vihamielisyyksistä huolimatta, jos maa istuu muuten Naton kriteereihin ja päihittää korruption.

” ”Ja kuka on Yhdysvaltain ja Naton pää­vihollinen? Tiedämme senkin.”

”Samaan aikaan he yrittävät uudelleen ja uudelleen uskotella meille, että Nato on rauhaa rakastava ja puhtaasti puolustusliitto – sanoen, että Venäjään ei kohdistu uhkia. Taas he olettavat, että me luotamme heidän sanaansa. Mutta me tiedämme näiden sanojen todellisen arvon.”

Putin sanoi, että Ukrainan mahdollinen Nato-jäsenyys moninkertaistaa Venäjään kohdistuvat sotilaalliset uhat.

”Ja kuka on Yhdysvaltain ja Naton päävihollinen? Tiedämme senkin. Se on Venäjä. Naton asiakirjoissa meidän maamme on virallisesti ja suoraan julistettu Pohjois-Atlantin turvallisuuden pääuhaksi. Ja Ukraina on iskun ponnahduslauta. Jos esi-isämme kuulisivat tämän, he eivät luultavasti uskoisi sitä.”

Vihollisuuden syyksi Putin tarjosi selitystä, jonka mukaan länsi ei halunnut niin ”suurta, itsenäistä maata kuin Venäjä”.

”Tässä on vastaus kaikkiin kysymyksiin.”

Lännen Venäjä-pakotteet

Presidentin mukaan länsi yrittää taas ”kiristää” Venäjää uusilla pakotteilla. Hänen mielestään länsi esittää pakotteita joka tapauksessa ilman mitään syytä ”vain siksi, että olemme olemassa”.

”Tekosyy taas uudelle pakotehyökkäykselle löytyy aina tai se tekaistaan, Ukrainan tilanteesta piittaamatta. On vain yksi tavoite: rajoittaa Venäjän kehitystä.”

Putin vakuutti, että Venäjä ei pakotteidenkaan edessä tule tinkimään arvoistaan ja kansallisista tavoitteistaan.

Puheesta paistaa Venäjän tuttu katkeruus ja pettyneisyys länttä kohtaan. Koska Yhdysvallat ja Nato jättivät vastaamatta Venäjän tärkeimpiin vaatimuksiin, Venäjä katsoo oikeudekseen ryhtyä ”vastatoimiin oman turvallisuutensa takaamiseksi”.

”Juuri niin me teemme”, Putin uhosi.