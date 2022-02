HS kysyi eduskuntaryhmiltä, miten Venäjän aggressio Ukrainassa vaikuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan. Entä pitäisikö muuttuneessa tilanteessa hakea Nato-jäsenyyttä?

Venäjän aggressio Ukrainaa kohtaan tuomitaan laajasti eduskuntapuolueissa.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan sillä nähdään olevan lähinnä välillisiä vaikutuksia Venäjän käytöksen muututtua ja jännitteiden kiristyttyä. Monissa puolueissa painotetaan Suomen roolia Euroopan unionin jäsenenä ja unionin yhteistä rintamaa esimerkiksi pakotteiden kautta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti maanantaina, että Venäjä tunnustaa Itä-Ukrainan kapinallisalueiden itsenäisyyden. Hän myös määräsi joukkoja lähetettäväksi alueelle.

HS kysyi reaktioita toimiin kaikilta eduskuntaryhmiltä.

Samalla kysyttiin, tulisiko Suomen muuttuneessa tilanteessa harkita sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Nato-jäsenyyden puolesta liputtivat, kuten ennenkin, selkeästi vain kokoomus ja Rkp. Liike Nytkin kannattaa jäsenyyttä, muttei liittymistä juuri tässä tilanteessa.

Lisäksi kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja katsoi uudessa tilanteessa, että Nato-jäsenyyden hakemisesta olisi aloitettava vakava punninta. Ryhmä on kannattanut mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä, eli niin sanottua Nato-optiota, joka on kirjattu Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ja puolustuspoliittiseen selontekoon.

Sdp:n ja keskustan edustajat viittasivat kyseisten selontekojen linjauksiin ja Nato-optioon. Myös perussuomalaiset haluaa säilyttää option, vaikka eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ei itse nyt harkitsisi jäsenyyttä.

Vihreissä linjaa punnitaan kevään aikana. Myös perussuomalaiset on kirjoittamassa ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaansa lähiaikoina uudelleen.

Vasemmistoliitto ei ole jäsenyyden hakemisen kannalla.

Miten Venäjän tunkeutuminen Ukrainaan ja kapinallisalueiden tunnustaminen vaikuttaa Suomen ja Venäjän suhteeseen ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan?

Antti Lindtman, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Sdp

Antti Lindtman (sd).

”Venäjän päätös tunnustaa Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden itsenäisyys ja päätös lähettää joukkoja alueelle rikkoo kansainvälistä oikeutta ja Minskin sopimuksia. Venäjän toiminta on vastakkaista kaikille viime vuosien ja vuosikymmenten sopimuksille, jotka korostavat valtioiden itsemääräämisoikeutta ja rajojen loukkaamattomuutta sekä pidättäytymistä väkivallan käytöstä tai sillä uhkaamisesta. Venäjän toimilla on ilman muuta vaikutusta kaikkien EU-maiden ja Venäjän keskinäissuhteisiin ja Euroopan turvallisuusjärjestelmään.

EU:n yhtenäisyys sekä vastatoimet Venäjälle ovat nyt keskeisessä roolissa. EU, kuten Suomikin, on järkkymätön kansainvälisen oikeuden kunnioittamisessa ja sääntöperusteisen järjestelmän turvaamisessa.

Kuten presidentti tänään [tiistaina] totesi, Suomen kansainväliseen asemaan tapahtumat eivät suoraan vaikuta. Suomi on vakaa, läntinen demokratia ja EU:n jäsen, eivätkä nämä tapahtumat tätä muuta.”

Ville Tavio, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, perussuomalaiset

Ville Tavio (ps).

”Tuen presidentti Sauli Niinistön tänään [tiistaina] lausumaa linjaa. Luonnollisesti Suomea Venäjän naapurimaana huolestuttaa, minkälaista aggressiota Venäjältä vielä nähdään. Venäjä toimii röyhkeästi Itä-Ukrainassa. Venäjä on Suomen naapurimaa myös huomenna, eikä maatieteellinen sijaintimme muutu. Kannatankin vuoropuhelun jatkamista naapurimaan kanssa.

Perussuomalaisille on myös ollut tärkeää, että Puolustusvoimista pidetään huolta ja että niitä vahvistetaan jatkuvasti, koska kriisin hetkellä on jo myöhäistä.”

Kai Mykkänen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kokoomus

”Kansainvälisesti tunnustetun Ukrainan alueen sisään on nyt paitsi tunnustettu tällaiset Venäjän vasallivaltiot, Venäjä on myös ilmoittanut lähettävänsä virallisesti joukkonsa puolustamaan näiden vasallivaltioiden etuja.

Suomen turvallisuusympäristö muuttui siten, että naapurimme hylkäsi diplomatian ja itse vaalimansa Minskin sopimuksen tien kesken neuvotteluiden ja siirtyi aiempien puheidensa vastaisesti sääntöjen avoimen rikkomisen taktiikkaan.

Välitöntä uhkaa Itämeren alueella ei näy, mutta joudumme entistä enemmän huomioimaan sääntöjen rikkomisen Venäjän mahdollisena keinona.”

Jouni Ovaska, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, keskusta

Jouni Ovaska (kesk).

”Ennen kaikkea tämä vaikuttaa Suomeen EU:n kautta. Olemme osa yhteistä EU-rintamaa, johon kuuluu vahvasti myös pakotepolitiikka. Sillä tavalla näkyy myös Suomessa.

Suomella on juuri hyväksytty ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja, joka kestää nopeitakin muutoksia. Toisaalta se tuo esiin sen, mitä EU:lta vaaditaan. Tällainen tilanne kysyy EU:lta vahvempaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se muistuttaa Suomea siitä, että meidän pitää huolehtia meidän omasta kansallisesta puolustuksestamme ja kansainvälisestä puolustusyhteistyöstä ja kumppanuuksista. Näiden varaan meidän linjamme on rakennettu.

Kahdenvälisissä suhteissa tuodaan aina esiin EU-näkemyksiä.”

Atte Harjanne, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, vihreät

”Kyseessä on räikeä Ukrainan alueellisen koskemattomuuden, suvereniteetin ja kansainvälisen oikeuden loukkaus. Se on tuomittavaa, ja siihen pitää Suomen osana EU:ta vastata päättäväisesti. Tämä vie synkkää tilannetta synkemmäksi.

Vaikutukset Suomen asemaan riippuvat tilanteen kehittymisestä. Mutta totta kai tässä kyseenalaistetaan niitä periaatteita, joiden varaan Suomi lopulta oman ja myös Euroopan turvallisuuden rakentaa. Eli kyse ei ole vain Ukrainasta. Kyse on koko Euroopan turvallisuudesta, ja Suomi on osa sitä.”

Jussi Saramo, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, vasemmistoliitto

Jussi Saramo (vas).

”Totta kai se vaikuttaa koko Eurooppaan. Pienenä maana meille on tärkeää, että pidetään kiinni kansainvälisestä oikeudesta, ettei suurvallat voi jyrätä pienempiään. Sitä kautta se vaikuttaa.

Kuten tasavallan presidentti juuri toisti, ja mitä meidän ulkopoliittinen johtomme on toistanut, Suomeen ei kohdistu mitään erityistä uhkaa. Meillä on geopoliittisesti, historiallisesti ja puolustuksellisten valmiuksien kannalta aivan toisenlainen tilanne kuin Ukrainassa. Selonteot, jotka eduskunta on hyväksynyt, on kirjoitettu tilanteessa, jossa Krim oli jo miehitetty ja ne on tehty kestämään erilaiset tilanteet.

Nyt olisi hyvä pitää pää kylmänä.”

Anders Adlercreutz, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Rkp

Anders Adlercreutz (Rkp).

”Onhan tämä räikeä kansainvälisen oikeuden, mutta myös Venäjän itse allekirjoittamien sopimusten, vastainen toimi.

Venäjän luoman narratiivin näkökulmasta tilanteesta on vaikea nähdä polkua ulos. Suurimpana kärsijänä tässä ovat paitsi ukrainalaiset myös Venäjän kansa, joka joutuu kärsimään harjoitetun politiikan seurauksista.

Tämä kiristää eurooppalaista tilannetta huomattavalla tavalla, ja se vaikuttaa meihin, vaikkei kriisi tästä laajenisi. Kiristyminen vaikuttaa meihin automaattisesti taloudellisesti. Tämä luo vääjäämättä haasteita Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Tässä prosessissa on luotu niin totuuden vastaisia narratiiveja, ettei se ole hyvä asia luottamuksen näkökulmasta.

Toivotaan, että on diplomaattisia polkuja ulos. Siinä tilanteessa Suomella on kokoaan isompi rooli, mutta diplomaattinen polku edellyttää uudenlaista suhtautumista Venäjän suunnalta.

Jos katsoo Venäjän länsirajalla olevia maita, jotka ovat liittoumien ulkopuolella, niin kaksi niistä on käytännössä nyt miehitetty. Se on aika dramaattinen asetelma. Olennaista on, että EU pystyy toimimaan yhtenäisesti ja periaatteidensa mukaisesti.”

Päivi Räsänen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kristillisdemokraatit

”Ajattelen, että välitöntä vaikutusta tällä ei ole. Mutta kyllähän se lisää jännitteitä ilman muuta, kun olemme Venäjän naapurimaa ja vahvasti Ukrainan tukena EU:n yhteisissä toimissa ja pakotteissa.

Silloin kun Krimin valtaus tapahtui, esimerkiksi ministerien vierailut [Venäjälle] käytännössä lopetettiin. Itsekin olin silloin ministeri. Nämä ovat varmasti asioita, joihin ei ole vielä linjauksia tehty, ja näitä tehdään ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan johdolla, ei eduskunnassa.”

Harry Harkimo, puheenjohtaja, Liike Nyt

Harry Harkimo (Liike Nyt).

”Kyllähän tämä muuttaa turvallisuuspoliittista asemaa ja vaikuttaa myös suhtautumiseen Venäjään. Venäjä on mennyt Ukrainan rajan yli Ukrainan alueelle ja rikkonut maan suvereniteettia. Ei tässä ole kyse mistään separatistialueista, sehän on ihan naurettavaa puhetta, vaan se on Ukrainan maaperää. Totta kai tämä vaikuttaa kaikkiin suhteisiin.

On vaikea tässä vaiheessa sanoa, miten tapahtumat vaikuttavat Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan, mutta totta kai sillä on vaikutuksia siihen, miten tulevaisuudessa näemme tämän kokonaisuuden. Paljon merkitystä on sillä, mitä Venäjä tekee tämän jälkeen.”

Ano Turtiainen, puheenjohtaja, Valta kuuluu kansalle

Ano Turtiainen (vkk).

”Ei sen pitäisi vaikuttaa millään tavalla. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun Suomi on EU:ssa, silloin olemme mukana kaiken maailman pakotteiden kautta. Suomen ei pitäisi millään tavalla puuttua tähän, tämä ei millään tavalla kosketa Suomea.”

Onko muuttuneessa tilanteessa syytä harkita Nato-jäsenyyttä?

Antti Lindtman (sd)

”Suomen yhdessä hyväksyttyyn turvallisuuslinjaukseen kuuluu mahdollisuus halutessamme hakeutua Naton jäseneksi, ja tämän tarpeellisuutta voidaan aina arvioida. Jännitteisinä aikoina oman toimintamme vakaudella ja ennustettavuudella on merkitystä niin omalle turvallisuudellemme, lähialueidemme kuin koko Euroopalle.

Puolustusvoimain johto ja ulkopoliittinen johto ovat arvioineet, ettei Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa. Näistä syistä johtuen on perusteltua nyt keskittää kaikki voimat ja ulkopoliittinen aktiivisuus käsillä olevan kriisin laukaisemiseen yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa. Venäjän toimintaan on aika vaikuttaa selkeällä ja voimakkaalla pakotepolitiikalla.

Eduskuntaryhmämme antaa täyden tuen tasavallan presidentti Niinistön ja hallituksen ulkopolitiikalle.”

Ville Tavio (ps)

”Ei minun mielestäni ole, mutta tämä ei poissulje sitä, etteikö vaihtoehdoista käytäisi avointa keskustelua. Nato-jäsenyyttä ei siis kannata poissulkea. Venäjä voi omilla toimillaan ajaa Suomea lähemmäs Natoa.”

Kai Mykkänen (kok)

Kai Mykkänen (kok).

”Kokoomus on pitkään ollut sitä mieltä, että selkein tae omalle turvallisuudellemme on osoittaa, että olemme osa lännen yhteistä puolustusta tarkoittaen ennen kaikkea Nato-jäsenyyttä.

En sano, että hakemus pitää jättää tänään, mutta pitää tehdä töitä sen eteen, että tulevina vuosina voisimme liittyä Natoon. Se selkeyttäisi tämän tilanteen. Venäjäkin kunnioittaa amerikkalaisten puolustusvelvoitetta niissä maissa, joissa se on voimassa.

Totta kai se vaatii Suomessa selvän enemmistön, mikä on puolueiden vastuulla. Kun sellainen linja otetaan ja perustellaan, uskomme, että suomalaisten enemmistö näkee tämän samalla tavalla, että haluamme olla osa länttä. Nyt kun peli kovenee, pitää selkiyttää asetelmaa siten, ettemme jää harmaalle vyöhykkeelle.”

Jouni Ovaska (kesk)

”Meillä on edelleen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja [selonteko] joka on juuri hyväksytty. Säilytämme mahdollisuuden [liittyä Natoon].

On vääjäämättä selvää, että tämä tulee lisäämään keskustelua Natosta ja Suomen kansainvälisestä puolustusyhteistyöstä. Suomen pitkäaikaista Nato-kumppanuutta on jatkettava puolustusliiton uudistaessa strategista kompassiaan.”

Atte Harjanne (vihr)

Atte Harjanne (vihr).

”Pitää katsoa tilannetta kokonaisuutena ja miettiä, mitkä ovat parhaiten turvallisuutta ja vakautta rakentavat toimet. Puolueen poliittinen ohjelma on työn alla, ja Nato-kysymys on yksi osa sitä. Asiaa käsitellään puoluekokouksessa toukokuussa.

Henkilökohtaisesti ajattelen, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys olisi hyvä Euroopan ja Suomen turvallisuutta parantava asia. Ajoitus ja prosessin eteneminen vaatii pohdintaa.”

Jussi Saramo (vas)

”Nyt olisi herkällä pitää pää kylmänä eikä lähteä tuomaan konflikteja omille rajoillemme. Meidän pitää olla solidaarisia ukrainalaisille, mutta tietysti toimimme erityisesti EU:n kautta. Suomen turvallisuuden kannalta ei ole järkevää lähteä hakemaan vastakkainasettelua omille rajoillemme.”

Anders Adlercreutz (rkp)

”Rkp on ollut sitä mieltä, että Suomen tulisi olla Nato-jäsen vuoteen 2025 mennessä. Eri kysymys on, miten prosessia viedään eteenpäin ja millä aikataululla. Rkp:n linjausta ei tässä tilanteessa ole syytä arvioida uudelleen.”

Päivi Räsänen (kd)

Päivi Räsänen (kd).

”Henkilökohtainen kantani on, että Nato-jäsenyydestä täytyy aloittaa vakava punninta. Olen sanonut, että jos Ukrainan kohdalla alkaa tällainen hyökkäys- ja sotatilanne, mielestäni se muuttaa sen verran tilannetta. Kun meillä on koko ajan ollut Nato-optio, kyllä sen realisoimista on syytä tässä vaiheessa harkita.

Ymmärrän, ettei se ole helppoa, koska asiassa on monta puolta. Jos prosessia lähdettäisiin viemään eteenpäin, on mahdollista, että se lisäisi jännitteitä myös Itämeren alueella ja toisi jännitteitä lähemmäksi meitä. Olipa tilanne mikä tahansa, Suomen puolustuksen pitää perustua omaan puolustuskykyymme ja puolustustahtoomme. Se on ensisijaista.”

Harry Harkimo (liik)

”Kannatan Nato-jäsenyyttä, mutta tällä hetkellä ei ole oikea aika hakea sitä. En pelkää sitä, miten Venäjä suhtautuu siihen, mutta ajattelen, että se aiheuttaisi vielä enemmän ristiriitoja. Olen lähtenyt siitä, että kannatan presidentin linjaa tässä asiassa. Kun hän on sitä mieltä, että meidän pitää liittyä, niin uskon, että olemme sen verran sopuleita, että kuljemme hänen perässään tässä asiassa. Olisin varmaan itsekin silloin sillä linjalla. ”

Ano Turtiainen (vkk)

”Ei tietenkään. Ei missään tapauksessa. Emme tarvitse [Natoa], meidän pitää olla sotilaallisesti puolueeton tässä paikalla. Venäjä on aina meidän naapurimme, halusimme tai emme. Pitää tulla toimeen, säilyttää hyvät naapurisuhteet ja käydä kauppaa.”