Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti tiistai-iltana Suomen aikaa ensimmäisistä uusista pakotteista Venäjää vastaan.

Biden totesi puheessaan, että pakotteilla on tarkoitus rangaista Venäjää, joka on ”aloittanut hyökkäyksen Ukrainassa”. Hänen mukaansa Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta tavalla, joka edellyttää voimakasta reagointia.

”Luoja paratkoon – keneltä Putin kuvittelee saaneensa oikeuden tunnustaa nämä niin sanotut valtiot?” Biden kysyi.

Pakotteet kohdistuvat Venäjän rahoituslaitoksiin ja yhteiskunnan eliittiin, minkä lisäksi vaikeutetaan Venäjän valtion mahdollisuuksia saada lainaa. Pakotteita on määrä lisätä ja kiristää huomattavasti, jos Venäjä jatkaa etenemistään yhä syvemmälle Ukrainaan.

Presidentin avustajakunta luonnehti pakotteita laaja-alaiseksi ja painaviksi.

Toisaalta ne vaikuttavat ainoastaan kahteen pankkiin, ja maan eliittiin kohdistuvat pakotteet on suunnattu vain pientä joukkoa vastaan. Venäjän lainansaantia vaikeutetaan, mutta toisaalta Venäjä on paisuttanut kassaansa viime vuosina huomattavasti.

Biden huomautti, että nyt kerrotut pakotteet ovat huomattavasti voimakkaammat kuin ne, jotka Yhdysvallat liittolaisineen otti käyttöön vuonna 2014 Venäjän vallattua Krimin niemimaan Ukrainalta.

Biden tuntui kuitenkin ajattelevan, että rangaistukset tuskin estävät Putinia aloittamasta laaja-alaista hyökkäystä Ukrainaan.

”Uskomme edelleen, että Venäjä on valmis menemään paljon pidemmälle ja käynnistämään valtavan sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan”, Biden sanoi.

”Toivon, että olemme väärässä.”

Euroopan unioni ja Britannia kertoivat omista pakotteistaan aiemmin tiistaina. Ne kohdistuvat pankkeihin sekä Itä-Ukrainan alueet tunnistaneisiin henkilöihin, muun muassa päätöksen puolesta äänestäneisiin Venäjän duuman jäseniin.

Lisäksi Saksan liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti tiistaina, että Nord Stream 2 -kaasu­putki­hanke keskeytetään. Biden ilmaisi tälle tukensa omassa puheessaan.

Näistä pakotteista Yhdysvallat kertoi

Yksilöihin kohdistuvat pakotteet

Yhdysvallat kohdistaa pakotteita "yhteiskunnan eliittiin" eli presidentti Vladimir Putinin sisäpiiriin. He ovat Bidenin mukaan tavalla tai toisella osallistuneet "Kremlin politiikan korruptoituneisiin voittoihin", ja siksi heidän kuuluu saada osansa.

"Rangaistuksen kohteena olevat oligarkit ovat käyttäneet perheenjäseniään omaisuutensa siirtämiseen ja rikkauksiensa salaamiseen”, Yhdysvaltain valtiovarain­ministeriö kirjoittaa tiedotteessaan.

Käytännössä pakotteet kohdistuvat kolmeen uuteen ihmiseen: Denis Bortnikoviin, Pjotr Fradkoviin ja Vladimir Kirijenkoon. Lisäksi ne vaikuttavat heidän lähipiiriinsä, jotka kuitenkin ovat olleet jonkinasteisten pakotteiden piirissä jo aiemminkin.

Denis Bortnikov on valtio-omisteisen VTB-pankin varajohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n johtajan Aleksandr Bortnikovin poika.

Pjotr Fradkov

Pjotr Fradkov on valtio-omisteisen PSB-pankin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Yhdysvaltojen valtiovarain­ministeriön mukaan Fradkov on vuodesta 2018 työskennellyt muuttaakseen PSB:n Venäjän puolustusteollisuutta palvelevaksi.

Vladimir Kirijenko on toimitusjohtaja VK Groupissa, jonka tytäryhtiö on Venäjän suosituin sosiaalisen median palvelu VK (aiemmin VKontakte). Aiemmin hän on toiminut tietoliikenneyhtiö Rostelekomin varajohtajana. Hänen isänsä Sergei Kirijenko on Venäjän presidentin­hallinnon apulais­kanslia­päällikkö, jota on kuvattu Putinin tärkeäksi sisäpoliittiseksi neuvonantajaksi.

Rahoituslaitoksiin kohdistuvat pakotteet

Pakotteet kohdistuvat kahteen venäläispankkiin (VEB ja PSB) ja niiden 42 tytäryhtiöön. Nämä valtio-omisteiset pankit ovat Yhdysvaltojen mukaan avainasemassa Venäjän puolustussektorilla. Ne eivät voi jatkossa harjoittaa liiketoimintaa Yhdysvalloissa.

Tarkoituksena on heikentää Venäjän kykyjä rahoittaa sotilaallisia ponnistelujaan.

Uutistoimisto Tass kertoi PSB:n reagoineen pakotteisiin sanomalla, ettei niillä olisi merkittävää vaikutusta, koska pankki oli ”varautunut niihin jo etukäteen”.

Valtion velanottoon kohdistuvat pakotteet

"Olemme estäneet Venäjän hallitukselta pääsyn läntisille rahoitusmarkkinoille", Biden sanoi. Presidentin mukaan se tarkoittaa käytännössä, että Venäjä ei voi hankkia uutta rahoitusta Yhdysvalloista tai Euroopasta.

Tarkoituksena on vaikeuttaa Venäjän kykyä saada lainaa kansainvälisiltä markkinoilta ja sitä kautta nostaa lainarahan kustannuksia.

Osa asiantuntijoista oli odottanut pidemmälle meneviä pakotteita jo tässä vaiheessa. Nyt arsenaalissa on kuitenkin useita nyt ilmoitettuja kovempia toimenpiteitä.

Yksi vaihtoehto on, että Venäjä suljetaan kansainvälisen Swift-pankkijärjestelmän ulkopuolelle. Swift-järjestelmää käytetään rahansiirtoihin ympäri maailmaa. Tämä vaikeuttaisi venäläisten pankkien liiketoimintaa ulkomailla, mutta samalla sillä olisi vakavia vaikutuksia myös muihin maihin.

On myös mahdollista, että Yhdysvaltojen rahoituslaitoksia kiellettäisiin käsittelemästä transaktioita Venäjän suurimmilta pankeilta.