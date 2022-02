Sodan myötä alueelta ovat lähteneet työpaikat ja infrastruktuuri. Kolmannes asukkaista ei saisi edes vettä ilman avustusjärjestöjä.

Itä-Ukrainaa halkoo 420 kilometrin pituinen kontaktilinja. Sen itä­puolella ovat venäjämielisten separatistien hallinnoimat Donetsk ja Luhansk.

Ukrainan itärintaman taisteluissa on kuollut Ukrainan hallituksen arvion mukaan yhteensä jo 14 000 ihmistä, joista YK:n mukaan 3 000 oli siviilejä. Viime viikolla pommitukset alueella lisääntyivät.

Maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti televisioidussa puheessaan itä-Ukrainan ”kansantasavaltojen” olevan itsenäisiä. Itsenäisyys­tunnustus on tuomittu laajasti kansainvälisen oikeuden vastaisena.

Talous ja infrastruktuuri ovat olleen linjan tuntumassa romahduspisteessä jo vuodesta 2014, kertoo kuvajournalisti Niklas Meltio kontaktilinjan länsipuolelta.

”[Asukkaat] eivät näe mitään tulevaisuutta. Alkoholismi on lisääntynyt, eikä ole töitä. Ihmiset hyväksyvät, että tätä on loppuelämä”, sanoo Meltio puhelimitse.

Puhelu katkeaa hetkeksi heti alkuunsa, kun Meltio ajaa tarkastuspisteen läpi. Niitä on lähellä kontaktilinjaa runsaasti, ja on ollut vuodesta 2014 lähtien.

Monille Donbasin ja läntisen Ukrainan rajalla asuville on yhdentekevää, ovatko he ukrainalaisia vai venäläisiä, kertoo Meltio. Sukua ja ystäviä on linjan molemmin puolin.

Alueen asukkaissa toivottomuutta herättää eskaloituva konflikti ja sen jatkuvat pommitukset.

”Viime yö oli todella hiljainen. Päivisin on ollut jonkin verran pommituksia”, kertoo Meltio.

Sodan mukana ovat lähteneet työpaikat ja infrastruktuuri on luhistunut. Donbas oli tärkeä teollisuusalue ja sekin tuotanto, joka on yhä käynnissä, toimii alhaisella liekillä.

Minskin sopimukset, joilla sovittiin Donbasin alueen tulitauosta vuosina 2014 ja 2015, antoi alueelle tekohengitystä kahdeksan vuoden ajan. Nyt Putin on julistanut sopimukset kuolleiksi. YK:n pääsihteeri António Guterres kutsui tiistaina Venäjän toimia ”kuolemaniskuksi” tulitaukosopimuksille.

Asukkaita pakenemassa pois pommitetusta Marinkasta.

Alla-niminen nainen ja hänen aviomiehensä kantavat roskiksesta löytämäänsä patjaa Krasnohorivkan reunoilla, jossa harva enää asuu.

Denis Valentinovitš lähti Donetskista kaksi vuotta sitten toivoen löytävänsä töitä, hän kertoo Meltiolle. Hän lähti jalan ja pääsi aina Pervomaiskiin saakka.

Työtä ei löytynyt, mutta Valentinovitš ei päässyt enää takaisin Donetskiinkaan. Linjan ylittämiseen tarvitaan monenlaisia asiakirjoja ja koronapandemia vaikeutti sen ylittämistä entisestään. Nyt paikalliset eivät enää juuri liiku linjan yli.

”Perheeni on yhä Donetskissa. Vaimoni jätti minut ja meni uusiin naimisiin.”

Denis Valentinovitšin vaimo ja poika asuvat yhä Donetskissa.

Valentinovitš elättää itsensä pienillä urakkatöillä, kuten halkomalla puita lähialueen ihmisille. Viime vuonna hän sai apua alueen avustusjärjestöiltä, mutta tänä vuonna apu on kuivunut kasaan.

Kontaktilinjan lähellä kaikissa kodeissa ei ole pääsyä kaasuun ja alueiden asukkaat lämmittävät kotejaan keräämällään puulla. Suuri osa väestöstä joutuu turvautumaan apuun puhtaan juomaveden saamiseksi, sillä vettä ei tule taloihin.

YK:n Ukrainan humanitaarisen avun koordinaattori Osnat Lubrani arvioi loppuvuodesta 2021, että 2,9 miljoonaa ihmistä Itä-Ukrainassa tulee tarvitsemaan humanitaarista apua vuoden 2022 aikana.

Denis Valentinovitš elättää itsensä pienillä urakkatöillä, kuten halkomalla puita lähialueen ihmisille Pervomaiskissa, Ukrainassa.

72-vuotiaat Valentin Ivanovitš ja Lubov Vladimirovna asuvat niinikään Pervomaiskissa.

Heidän talonsa pommitettiin vuonna 2014 ja rahat loppuivat ennen kuin he saivat rakennettua sen uudelleen. Ivanovitšin veli kuoli sodassa ja pariskunta muutti tämän lesken kanssa veljen taloon.

”Venäjä on tämän sodan takana. Elämä täällä on vaikeaa; ei ole rahaa, töitä tai vapautta”, kertoo Ivanovitš Meltiolle.

Suuri osa asukkaista on ikääntyneitä, eikä heillä ole varaa tai tilaisuuksia lähteä. Nuoriso, joka työskenteli ja opiskeli Donetskin tai Luhanskin kaupungeissa, on jo lähtenyt. Myös Ivanovitšin ja Vladimirovnan poika ja tytär ovat muuttaneet kaupunkiin, mutta pariskunta on monien ikääntyneiden tavoin jumissa.

”Me olemme pessimistisiä kaikesta, emme näe täällä tulevaisuutta.”

”Venäjä on tämän sodan takana. Elämä täällä on vaikeaa; ei ole rahaa, töitä tai vapautta”, sanoo Valentin Ivanovitš.

Ljubov Vladimirovnan ja tämän aviomiehen Valentin Ivanovitšin poika ja tytär ovat muuttaneet kaupunkiin, mutta pariskunta on monien ikääntyneiden tavoin jumissa kontakti­linjan kupeessa.

Lisa Tkatšenko leikkii tyttärensä Vikan kanssa puistossa Galitsinovkassa, vain kymmenien kilometrien päässä Donetskin kaupungista länteen. Lisa työskentelee farmaseuttina.

”Täällä ei ole enää töitä, ei taloutta. Monet jättävät tämän alueen ja niin mekin suunnittelemme tekevämme heti kun pystymme”, kertoo Tkatšenko.

Lisa ja Vika Tkatšenko aikovat lähteä Galitsinovkasta tilaisuuden tullen.

Pommitus on alkanut Krasnogorivkan kaupungissa jo aikaisin aamulla. Osa opettajista on lähettänyt lapset kotiin näiden turvallisuuden takia ja kouluissa oppilaat opiskelevat pimeydessä, sillä valot on varmuuden vuoksi jätetty sytyttämättä.

Lisa-niminen tyttö kirjoittaa liitutaululle koulussa Krasnogorivkan kaupungissa. Osa oppilaista on lähetetty kotiin, osa opiskelee hämärässä, sillä koulussa ei uskalleta pitää valoja päällä.

Samassa kylässä Nataša Vasilijenko, 70, ripustaa vaatteitaan ulos pyykkinarulle.

Vasilijenkon asuinrakennus tuhoutui pommituksissa vuonna 2015, mutta avustus­järjestöjen tuella se on nyt asumiskelpoinen ja sinne tulee jopa juoksevaa vettä. Kaasua kaupunkiin ei kuitenkaan tule, hän kertoo Meltiolle.

Nataša Vasilijenko 70 aloitti rukoilemaan aamulla, kun pommitukset alkoivat. ”Kaikki tulee olemaan hyvin”, hän sanoo joka aamu.

Keskellä kontaktilinjaa on Nevelskoje: maatalouskylä, jonka suurin osa sen asukkaista hylkäsi sodan alettua. 48 asukasta jäi kuitenkin kylään, mutta väkiluku kutistui viiteen marraskuussa 2021 kun kylä joutui raskaan pommituksen kohteeksi.

Pommitukset ovat tuhonneet kylän sähköverkon, ja sen asukkaat ovat erityksissä ilman kauppoja tai liikennettä.

Vuodesta 1971 kylässä ovat asuneet Dmitri Tyhovitš, 86, ja Katerina Jevhenina, 84. Myös he lähtivät Nevelskojesta marraskuussa, mutta palasivat kaksi kuukautta myöhemmin.

”Haluamme rauhaa, olemme kyllästyneet tähän sotaan”, suree Jevhenina.

”Tämä on pelottavaa, talomme lähellä on ollut räjähdyksiä. Emme tiedä, mitä tehdä”, sanovat Nevelskojen kylässä asuvat Dmitri Tyhovitš ja Katerina Jevhenina.

Anna Vasilijevna, 82, asuu kylässä poikansa Sergein, 60, kanssa. He asuvat yhdessä viimeisistä taloista kontaktilinjan länsipuolella.

”Elämä on rankkaa, joka päivä on pommituksia. Sergei sanoo, että ne ovat venäläisten pommeja”, kertoo Vasilijevna.

Anna Vasilijevnan aviomies kuoli sydänkohtaukseen neljä vuotta sitten. Hän asuu poikansa Sergein kanssa, jolla on myös ollut kaksi sydänkohtausta. Hänen toinen poikansa asuu 50 kilometrin päässä Selidovassa.

Sergei käy ostamassa savukkeita seitsemän kilometrin päässä Pervomaiskissa. Hänen äitinsä Anna Vasilijevnan mukaan se on perheen ainoa kontakti ulkomaailmaan.

Vasilijevnojen kissa.

Myös Galina Vasilijevna lähti marraskuussa, mutta palasi kuukausi myöhemmin koiriensa ja kissojensa kanssa. Hän pitää puolta talostaan sisustettuna vieraiden varalle, joita ei koskaan saavu.