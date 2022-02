Omikron leviää nyt Hongkongissa. Asukkaat pelkäävät itse tautia enemmän kovia ja tempoilevia koronatoimia. Ulkomaisia kotiapulaisia on häädetty nukkumaan kaduille.

Peking

”Kun herään öisin, sydämestä painaa”, sanoo Hongkongissa asuva Hanna Lehmuskallio etähaastattelussa.

Helmikuun viimeisenä sunnuntaina Hongkongissa todettiin yli 26 000 Covid-tapausta ja 83 ihmistä kuoli. 7,5 miljoonan asukkaan Hongkong oli tottunut pitkään elämään nollan, muutaman tai muutaman kymmenen tapauksen kera. Nyt omikron leviää nopeasti.

Monet ulkomaalaiset pakkaavat laukkujaan.

Suurin syy ulkomaisten perheiden lähtöön lienee se, että Hongkongissa jopa taaperoikäiset voivat joutua vanhemmista erilleen eristykseen, jos heidät testataan positiivisiksi.

”Se kauhistuttaa”, sanoo Lehmuskallio.

Hän pohtii, lähteekö 12- ja 14-vuotiaiden lasten perhe Hongkongista ulkomaille muutamaksi kuukaudeksi. Siihen vaikuttaa myös päätös siitä, aloittaako hänen lastensa koulu kesälomat etäkoulusta etuajassa. Useimmat koulut aloittavat.

Julia Andre tekee nyt töitä kotona. Välillä hän hakee parempaa wifi-verkkoa tyttärensä Amelian huoneesta.

Saksalainen Julia Andre lähtee perheineen viikonloppuna Balille. Vanhempi lapsi on 3-vuotias, nuorempi 10-viikkoinen.

Andre osti heti lentoliput, kun hän kuuli, että Hongkongissa aiotaan pian testata kaikki asukkaat useampaan kertaan. Andre ei uskalla jäädä ja ottaa riskiä, että joku perheenjäsenistä olisikin positiivinen.

”Olen psykologi ja teen paljon töitä traumojen parissa. Erottaminen on lapselle traumaattista.”

Hongkongissa on viety aiemmin jokainen positiivisen näytteen antanut sairaalaan tai hallinnon järjestämään eristykseen, vaikka oireita ei edes olisi. Niissä on pidetty ihmisiä jopa kuusi viikkoa.

Näin ainakin periaatteessa. Viime viikolla oli jo tilanne, että täysien sairaaloiden edessä makasi potilaita, eikä eristyspaikkoja riittänyt. Kymmenet tuhannet positiivisen testituloksen antaneet ihmiset odottivat kotonaan siirtoa sairaalaan tai eristykseen.

Käytännössä hallinto on taipunut siihen, että oireettomat ja vähäoireiset ovat kotona ja että he todentavat parantumistaan kotitesteillä. Lasten asema on siis luultavasti parempi kuin ennen. Toisaalta sairaita lapsia on vaikea saada sisään täysiin sairaaloihin.

Jonoa perjantaina Yau Ma Tein testauspaikalla. Pian kaikki kaupungin asukkaat testataan. Vielä ei tiedetä, voiko Hongkongiin tulla sulkutilakin.

Sekä Lehmuskallio että Andre sanovat Hongkongin asukkaiden pelkäävän hallinnon kovia ja tempoilevia koronatoimia, ei niinkään virusta. Andre tietää viisi ihmistä, jotka ovat testanneet nyt positiivisen kotitestillä ja salanneet sen viranomaisilta.

Muutama viikko sitten hän ei tuntenut Hongkongista ketään, jolla olisi ollut koronatartunta. Nyt omikron on kaikkialla. Hongkongissa aaltoa kutsutaan viidenneksi, mutta Andren mielestä se on ensimmäinen.

Hongkong on pitänyt – ja virallisesti pitää yhä – 0-politiikkaa emämaansa Manner-Kiinan tapaan. Tarkoitus on pitää tartunnat nollassa ja tukahduttaa kaikki pesäkkeet alkuunsa. Politiikka toimi Hongkongissa pitkään paljolti tiukan 2–3 viikon maahantulokaranteenin vuoksi.

Karanteenit ovatkin monelle tavaroitaan kasailevalle ulkomaalaiselle pitkään jäytänyt taustasyy lähtöön. Niiden vuoksi kotikonnuilla tai ylipäätään ulkomailla käynti on ollut erittäin vaikeaa. Turisteja eli sukulaisia Hongkongiin ei ole päästetty ollenkaan.

Ulkomaiset kotiapulaiset viettävät viime sunnuntainakin vapaa-aikaa tapaamalla toisiaan kävelysilloilla. Korona-aikaan he istuvat toisistaan vähän kauempana.

Kurjin kohtalo uudessa aallossa – olipa se sitten ensimmäinen tai viides – on ollut ulkomaisilla kuten filippiiniläisillä ja indonesialaisilla kotiapulaisilla.

Moni isäntäperhe on häätänyt sairastuneet apulaiset kodeistaan kadulle.

Indonesialaista kotiapulaista Annaa perhe ei häätänyt tämän sairastuttua, mutta Anna joutui olemaan muutaman päivän huoneessaan, johon ei mahdu sängyn viereen edes kunnolla seisomaan.

”Työnantaja käski keittää minun vedenkeittimellä vettä, ja tein siihen nuudeleita.”

Anna ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään, koska pelkää potkuja.

Anna pääsi päiviksi valtion eristyslaitokseen, jossa oli enemmän tilaa ja hyvää ruokaakin monta kertaa päivässä. Hän pääsi sieltä pois, kun koronatesti oli negatiivinen.

”Perhe syytti minua perheen isoäidin sairastuttamisesta. He sanoivat, että olisin tuonut viruksen, kun olin viettämässä viikon ainoaa vapaapäivääni sunnuntaita ulkona. He unohtivat, että he lähettivät minua kauppaankin”, Anna sanoo.

”Nyt he sanovat, etten saa enää mennä sunnuntaisin ulos, mutta kaupassa minun pitäisi käydä edelleen.”

Äiti ja lapsi saivat koronatartunnan, ja perheen isä saatteli heitä sairaalaan Hongkongissa perjantaina.

Hongkongille nollapolitiikan pitäminen on vaikeampi tehtävä kuin Manner-Kiinalle, sillä Hongkongilla ei ole samanlaisia resursseja toteuttaa nopeita testauksia valtaville joukoille kansalaisia kuin emämaallaan.

Manner-Kiinasta onkin nyt tulossa apua jättitestausten järjestämiseen, pikasairaaloiden rakentamiseen ja kaikenlaiseen organisointiin.

Kiinalle Hongkongin koronan ryöpsähtäminen on ikävä uutinen. Kiina on ylpeillyt sekä kansalleen että maailmalle pitäneensä koronan erittäin hyvin aisoissa.

Autonomisen Hongkongin repsahdus rikkoo tätä Kiinalle hyvin tärkeää viestiä.