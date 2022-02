Saksan talousministeri Robert Habeck vakuuttaa, että Saksassa ei ole syytä huoleen kaasun riittävyyden suhteen.

Berliini

Saksan edellisen liittokanslerin Angela Merkelin pitkäaikainen ulkopoliittinen neuvonantaja Christoph Heusgen myönsi Bild-sanomalehden haastattelussa, että Saksa aliarvioi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ”julmuuden ja häikäilemättömyyden”.

Heusgen puolusti sitä, että Saksa on halunnut pitää aina tiiviin puheyhteyden Venäjään, vaikka Venäjään on liittynyt useita kriisejä viime vuosina.

Venäjäntaitoinen Merkel tunnettiin 16 vuotta kestäneellä liittokanslerin urallaan siitä, että hän oli mahdollisesti ainoa eurooppalainen johtaja, jota Putinin arveltiin kunnioittavan.

Angela Merkel tapasi Vladimir Putinin elokuussa 2021 Kremlissä, vain vähän aikaa ennen viimeisen liittokanslerikautensa loppumista.

Saksan Nord Stream -kaasuputkiyhteistyö Venäjän kanssa oli aloitettu jo ennen Merkelin kautta, mutta Merkel halusi pitää kaasuyhteistyön puhtaana talouskysymyksenä.

Nyt Merkelin johtama Saksan Venäjä-politiikka on uudelleenarvioinnin kohteena.

Heusgen luettelee viime vuosien esimerkkejä Venäjän tuomittavasta toiminnasta: oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytys, Berliinin puistomurha, Syyrian diktaattorin Bashar al-Assadin tukeminen sekä venäläisten palkkasotureiden toiminta Afrikassa.

”Sellainen ei myöskään ujostele hyökätä naapurinsa kimppuun. Tähän ei voi vastata kiltteydellä”, Heusgen sanoi.

Christoph Heusgen on Münchenin turvallisuuskokouksen uusi johtaja Wolfgang Ischingerin seuraajana.

Talousyhteistyön vaalimisesta huolimatta Merkel myös arvosteli Venäjää suorasanaisesti useissa käänteissä. Navalnyin myrkytyksen yksityiskohtien selvittyä Merkel vaati virallista Venäjää vastaamaan kysymyksiin asiasta.

Venäjän vallattua Krimin vuonna 2014 Merkelillä oli keskeinen rooli Minskin neuvottelujen edistäjänä.

”Putin on kohdannut sen läntisen neuvottelijan, jonka kanssa hänen on pärjättävä. Merkeliä ei voi bluffata eikä hurmata”, entinen Moskovan-suurlähettiläs Rene Nyberg luonnehti neuvotteluja HS:lle vuonna 2015.

Tiistaina Saksan liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti, että Nord Stream 2 -kaasuputken hyväksyntäprosessi keskeytetään vastauksena Venäjän sotatoimille Ukrainaa vastaan.

Vielä joulukuussa Scholz sanoi, että Nord Stream 2 on taloudellinen hanke. Saksalta kyseessä on suuri suunnanmuutos kaasupolitiikassa. Kaasua tulee Saksaan Venäjältä useita putkia pitkin, ja se on keskeinen lämmitysmuoto Saksassa.

Venäjän entinen presidentti ja pääministeri, nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev twiittasi tiistaina saksaksi, että Euroopassa joudutaan pian maksamaan kaasusta 2 000 euroa kuutiolta.

Saksan talousministerin Robert Habeckin mukaan energiamarkkinoilla on tiedossa turbulenssia, mutta kaasun saatavuus ei Habeckin mukaan ole Saksassa kuitenkaan vaarassa. Saksassa kuluttajille on luvassa tukia energianhintojen noustessa.

Myös EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi sunnuntaina Münchenin turvallisuuskokouksessa, että Euroopan kaasuvarastot ovat nyt niin hyvät, että jopa kaasutoimitusten katkeaminen Venäjältä kokonaan kestettäisiin.

