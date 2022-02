Pakotteiden kohdistaminen suoraan Putiniin on diplomaattisesti tulenarkaa ja muutenkin monimutkaista. Ensin pitäisi tietää, missä hänen varansa ovat – ja presidentti on piilottanut omaisuutensa taitavasti.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei näillä näkymin ole lännen esittämillä pakotelistoilla, joilla pyritään rankaisemaan Venäjää aggressioista Ukrainaa kohtaan.

Yhdysvallat on ilmoittanut pakotteista, jotka kohdistuvat venäläisiin rahoituslaitoksiin ja Putinin sisäpiiriin. EU:n ja Britannian pakotelistalla on muun muassa pankkeja, oligarkkeja ja Venäjän duuman jäseniä, jotka äänestivät Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden itsenäisyys­tunnustuksen puolesta.

EU-komission varapuheenjohtajan Věra Jourován mielestä oli virhe jättää Putin pakotteiden ulkopuolelle. Hänen mukaansa presidentin pitäisi olla listalla ensimmäisenä.

”Kysymys on aina siitä, onko tällainen diplomatian ammattitaidetta vai heikkoutta. Näkisin tässä tapauksessa, että kyse on jälkimmäisestä”, Jourová sanoi tšekkiläiselle Hospodárske noviny -päivälehdelle.

Näyttää siltä, että Putiniin kohdistuvia pakotteita ei niin vain määrätä. Mikä asiasta tekee niin monimutkaisen?

René Nyberg

Suomen entinen Moskovan-suur­lähettiläs René Nyberg sanoi tiistaina Ylen A-studiossa, että valtion pää­miestä ”ei voi sanktioida”. Nyberg täsmentää HS:lle tarkoit­taneen­sa, ettei valtion pää­miestä ”pitäisi” sanktioida.

Hänen mukaansa se olisi nyky­tilanteessa epä­viisasta.

”Voihan heitä sanktioida ja pikkumaiden päämiehiä sanktioidaan vasemmalle ja oikealle. Mutta ei pidä katkaista keskusteluyhteyttä.”

Nyberg yhtyy siis ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kantaan, että keskeisten valtioiden johtajia ei aseteta pakotelistalle, jotta diplomaattiset keskustelut jatkuisivat.

”Ei pidä lähteä laukalle. Tilannehan on vakava ja vaarallinen, mutta täytyy aina muistaa se, että jossakin vaiheessa pitää pystyä puhumaan. Tietenkin jos Euroopassa syttyy täysi sota, tilanne on erilainen. Mutta me emme ole nyt täydessä sodassa”, Nyberg sanoo.

”Ajatus, että me boikotoisimme Kremlin isäntää, ei ole Suomen kansallisten etujen mukaista, realistista tai viisasta.”

Suomi päättää Venäjä-pakotteista osana Euroopan unionia.

Suoraan Putiniin kohdistuvien pakotteiden määrääminen ei ole muutenkaan yksinoikoista. Ensin pitäisi tietää, missä hänen varansa ovat – ja presidentti on piilottanut omaisuutensa taitavasti. Asiasta on kirjoittanut muun muassa sanomalehti The Washington Post.

Esimerkkinä pakotteiden kohteena olevasta valtionjohtajasta käy Venezuelan presidentti Nicolás Maduro, jonka Yhdysvaltain hallitus lisäsi pakotelistalleen vuonna 2017. Presidentin henkilökohtaista varallisuutta ei kuitenkaan näytä löytyneen.

Talouslehti Forbes arvioi, että Putinin oletettu omaisuus on ”luultavasti yksi hankalimmin määriteltäviä” arvoituksia. Kremlin ilmoituksen mukaan Putinin tulot ovat noin 115 000 euroa vuodessa, mikä kuulostaa varsin kohtuulliselta.

Putinin arvokkainta omaisuutta lienevätkin omistusosuudet venäläisissä jättiyrityksissä, kiinteistöt, lentokoneet ja huvijahdit, mutta ne ovat yleensä lännen ulottumattomissa Venäjällä. Nämäkään asiat eivät ole suoraan Putinin omistuksessa.

Viime vuonna venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi julkaisi paljastusvideon Mustallamerellä sijaitsevasta ”Putinin palatsista”, jonka tosiasiallisena omistajana pidetään presidenttiä.

Palatsin omistajaksi on ilmoittautunut venäläismiljardööri Arkadi Rotenberg, joka on Britannian pakotelistalla. Listalla on myös hänen veljensä Boris Rotenberg, jolla on Suomen kansalaisuus. He ovat molemmat Putinin pitkäaikaisia ystäviä.

Helmikuun alussa uutisoitiin Putinin remontissa olleesta luksusjahdista, joka seilasi telakalta Hampurista Kaliningradiin keskellä talvea. Mediassa heräsi spekulaatioita, että 87 miljoonan euron alus poistui Saksasta uusien pakotteiden pelossa.