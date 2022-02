Yhdysvalloissa on 8 500 sotilasta valmiudessa, jos Nato aktivoi nopean toiminnan joukot – Baltiaan virtaa lisää tukea myös Kanadasta

Baltian maat ovat olleet huolissaan siitä, että Venäjän sotilaallinen mielenkiinto voi kohdistua niihin, jos Ukrainan puolustus murtuu. Yhdysvallat siirtää joukkojaan Baltiaan Italiasta ja Saksasta, Kanada lähettää fregatinkin.

Yhdysvallat ja Kanada ilmoittivat molemmat tiistaina sotilaallisen läsnäolon vahvistamisesta Baltiassa. Ensin asiasta kertoi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puheessaan tiistai-iltana.

Yhdysvallat siirtää omia joukkojaan Italiasta Baltiaan, ilmoitti Yhdysvaltain puolustusministeriö. Siirto koskee Pentagonin mukaan 800 sotilasta. Lisäksi Saksasta siirretään kahdeksan F-35-hävittäjää eri puolille Naton itäisiä jäsenmaita. Samaten Saksasta siirretään 20 AH-64 Apache -taisteluhelikopteria Baltiaan.

Kanada lähettää Latviaan 460 sotilasta lisää. Ensimmäisenä lähtee Kanadan puolustusministerin mukaan noin 120 sotilaan vahvuinen tykistöyksikkö. Myöhemmin Baltiaan lähtevät myös Kanadan laivaston HMCS Halifax -fregatti ja merivalvontakone CP-140 Aurora. Latvian yleisradioyhtiö LSM mainitsee erikseen, että Kanadan joukkojen mukana Latviaan tulee elektronisen sodankäynnin yksikkö.

Kanadan vahvistusten odotetaan olevan perillä maaliskuun aikana. Yhdysvaltojen vahvistukset saapuvat viikossa. Yhteensä Yhdysvalloilla on Euroopassa noin 90 000 sotilasta.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö muistutti myös, että 8 500 sotilasta on määrättynä tehostettuun valmiuteen siltä varalta, että Nato aktivoi nopean toiminnan joukot.

Edellisen kerran Nato aktivoi nämä joukot elokuussa, kun niitä käytettiin Kabulin massiivisessa evakuointioperaatiossa.

Natolla on ollut laaja läsnäolo Baltian maissa ja Puolassa jo monta vuotta. Syynä on se, että jokaisella näistä maista on hiukan epämiellyttäviä naapureita: Venäjä tai Valko-Venäjä.

Naton hanketta Baltian maissa ja Puolassa kutsutaan nimellä EFP (enchanced forward presence) eli tehostettu läsnäolo. Virossa toimintoja johtaa Britannia, Latviassa Kanada, Liettuassa Saksa ja Puolassa Yhdysvallat.

Naton sivuille helmikuussa päivitetyn asiakirjan mukaan näiden joukkojen yhteenlaskettu vahvuus on 4 615 ihmistä. Virossa heitä on reilut 800, Latviassa reilu 1 500, Liettuassa vajaat 1 300 ja Puolassa noin tuhat.

Luvut eivät ole välttämättä aivan ajantasaisia.

Tiistaina Saksan puolustusministeri Christine Lambrecht vieraili joukkojen luona Liettuassa. Vierailun tiedotteessa kuuden eri valtion edustajista koostuvien joukkojen määräksi Liettuassa mainitaan nyt 1 500.

Kanadan puolustusministeri Anita Anand vieraili helmikuun alussa Latvian Adazissa tapaamassa sinne sijoitettuja kanadalaisjoukkoja.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin vieraili Liettuassa aiemmin helmikuussa. Vierailulla hän tapasi myös Viron ja Latvian ministereitä. Viron puolustusministeri Kalle Laanetin mukaan Viro olisi nyt saamassa vierailun aikana pyytämäänsä ilmapuolustuskykyä, eli hävittäjiä.

”Kiitän kaikkia jotka ovat tehneet työtä asian eteen. He ovat panostaneet Viron turvallisuuteen vakavissaan”, puolustusministeri Laanet kommentoi Viron yleisradioyhtiö ERR:lle.

Aiemmin helmikuussa Laanet arvioi uutistoimisto Reutersille pahaenteisesti, että mikäli Ukrainan puolustus murtuu, seuraava kohde voi olla Baltia.

Latvian puolustusministeri Artis Pabriks kiitteli päätöksiä ja pyysi parlamenttia ja hallitusta kiirehtimään Latvian puolustusbudjetin kasvattamista siten, että se kattaisi valtion budjetista noin 2,5 prosenttia.

”Yhdysvaltain päätös vahvistaa strategisen kumppanimme sitoutumista Latviaan ja horjumatonta sitoutumista Naton viidennen artiklan antamiin turvallisuustakuisiin. Yhdysvaltojen läsnäolo vahvistaa Latvian puolustusta ja mahdollistaa kansalaistemme turvallisuuden tunteen, varsinkin yhdistettynä Venäjän Ukrainaan kohdistamaan aggressioon”, Pabriks sanoi tiistai-iltana Latvian yleisradioyhtiö LSM:n mukaan.

Venäjän aseellisen voiman käyttö Ukrainassa on alkanut kuluneen viikon aikana näyttää yhä väistämättömämmältä. Jo aiemmin helmikuussa tilannetta ovat kiristäneet erityisesti Venäjän keksimät yhteisharjoitukset Valko-Venäjän kanssa. Venäjä toi harjoituksen varjolla Valko-Venäjälle arviolta 30 000 sotilasta, ja päätti harjoituksen päätyttyä että joukot jäävät Valko-Venäjälle.

Valko-Venäjällä järjestetään sunnuntaina ”kansanäänestys”, jossa on tarkoitus muuttaa maan perustuslakia. Varmuutta siitä mihin tällä tähdätään, ei ole.

Sekä Liettualla, Latvialla että Puolalla on yhteistä maarajaa Valko-Venäjän kanssa. Niiden keskelle jää myös Venäjän hallussa oleva Kaliningradin alue. Virolla on yhteistä maarajaa Venäjän kanssa.

Video näyttää, miten sotaharjoitukset alkoivat helmikuun alkupuolella: