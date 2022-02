Entiseltä presidentiltä odotettiin Floridassa uutta visiota Amerikasta, mutta hän toisteli pitkälti vanhoja tuttuja iskulauseita.

Washington

Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump saa edelleen kannattajansa syömään kädestään.

Oli kyse sitten nykyisen presidentin Joe Bidenin surkeudesta, bensan hinnasta, cancel-kulttuurista tai Trumpin omista saavutuksista presidenttinä, yleisö oli valmiina hurraamaan.

Vastaanotto oli odotettavissa, sillä Trump puhui kannattajilleen Floridassa konservatiiviaktiivien vuosittaisessa CPAC-konferenssissa, jonka tehtävä on luoda suuntaa republikaanipuolueen tulevaisuudelle. Hän oli tilaisuuden pääpuhuja.

Teemat ja iskulauseet olivat kuitenkin hyvin suurilta osin tutun kuuloisia: raja on suljettava luvattomilta maahantuloja, rikollisuutta on suitsittava, vuoden 2020 vaalit olivat vilpilliset - ja niin edelleen.

Odotetuimmat kommentit koskivat tällä kertaa kuitenkin ulkopolitiikkaa ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Kuluneella viikolla edellinen presidentti ja mahdollinen presidenttiehdokas Trump ehti kohahduttaa kommenteillaan, jotka olivat jopa hänen standardeillaan poikkeuksellisia.

Trump kuvaili konservatiivisessa keskusteluohjelmassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimia Ukrainassa "nerokkaiksi". Haastattelussa Trump ihasteli, kuinka Putin ensin tunnusti Ukrainan separatistialueet itsenäisiksi ja sen jälkeen lähetti niille omia sotilaitaan.

Lisäksi Trump totesi, että Venäjä ei olisi tunkeutunut Ukrainaan, jos hän olisi ollut virassa.

Tämän viestin hän toisti myös lauantaina useaan otteeseen.

”[George W.] Bushin aikana Venäjä hyökkäsi Georgiaan. [Barack] Obaman aikana Venäjä valtasi Krimin niemimaan. Bidenin aikana Venäjä hyökkäsi Ukrainaan”, Trump luetteli ja sai yleisön hurraamaan huomauttamalla, että hän on siis 2000-luvun ainoa Yhdysvaltain presidentti, jonka aikana Venäjä ei hyökännyt toiseen maahan.

Trump myös palasi haastatteluun, jossa hän oli kehunut Putinin toimia nerokkaaksi.

Hän jatkoi teemasta sanomalla, että ongelma ei ole se, että Putin on fiksu. Sen sijaan ongelma on, että ”hän on fiksumpi kuin Biden, meidän typerät johtajamme ja muut maailman johtajat”. Hän kritisoi sitä, miten Ukrainan tilanne on hoidettu, ja pilkkasi sitä, miten pakotteita on yritetty käyttää pelotteena.

”He [Nato-maat] sanovat, että pakotteita. No, se on melko heikko lausunto. Putin sanoo siihen, aa, he aikovat asettaa pakotteet – no, he ovat tehneet niin viimeiset 25 vuotta. Tarkoitatteko, että voin valloittaa kokonaisen maan ja te aiotte asettaa pakotteet? Eivätkö he aiokaan murskata meitä palasiksi?”

Trump kuitenkin tuomitsi hyökkäyksen Ukrainaan, kehui Ukrainan presidenttiä ja antoi tukensa maan kansalaisille. Putinin hän jätti suoran kritiikkinsä ulkopuolelle.

”Me rukoilemme Ukrainan ylpeän kansa puolesta. Jumala heitä siunatkoon. – – Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuvottava. Se on julmuus, jonka ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. Se ei olisi koskaan tapahtunut [minun aikanani]”, Trump sanoi.

Puheen aikana tuli myös selväksi, ettei Trump ole luopunut valheestaan ”vaalien varastamisesta”. Hän toisteli väitettä vuoden 2020 presidentinvaalien peukaloinnista useaan otteeseen ja totesi, että jos sitä ei olisi tapahtunut, Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan.

Venäjä-suhde on republikaaneille Trumpin jäljiltä vaikea paikka.

Pääsääntöisesti republikaanit ovat tietysti tuominneet Venäjän hyökkäyksen Ukrainassa. Heillä on myös yksimielisyys siitä, että Biden on mokannut.

Tähän yhteneväisyys kuitenkin päättyy, huomautti esimerkiksi useissa republikaanien presidentinvaalikampanjoissa mukana ollut konsultti Bob Heckman Politico-lehden haastattelussa.

”Jos keskeinen argumentti on, että Biden on ollut heikko, pitäisi itse olla jonkinlaisen vahvemman reaktion puolella. Puolueen Trump-siipi ei kuitenkaan ole tyypillisesti ollut vahvojen ulkopoliittisten reaktioiden kannalla, joten kaikki varmaan yrittävät nyt keksiä, mitä tehdä”, Heckman sanoi.

Republikaanit ovat tosiaan löytäneet yhteisen nimittäjän Bidenin sättimisestä. Kuluneella viikolla he ovat syyttäneet presidenttiä heikkoudesta ja ”sarjasta ulkopoliittisia virheitä”, joista keskeisimpiin he lukevat Yhdysvaltain joukkojen kaoottisen vetäytymisen Afganistanista viime elokuussa.

Trumpin Putinia ihannoivien kommenttien suhteen moni kuitenkin pysyi hiljaa. Historioitsijat kuvailivat niitä entisen presidentin suusta ”täysin hämmästyttäviksi”, mutta omat eivät suostuneet niitä kysyttäessäkään juuri kommentoimaan.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan suuri osa CPAC:n puhujista työnsi Ukrainan sodan taka-alalle tai täysin syrjään. Esimerkiksi Floridan kuvernööri Ron DeSantis ei edes maininnut Ukrainan tilannetta, eikä hän ollut ainoa – siitä huolimatta, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi alle vuorokausi ennen monipäiväisen konferenssin alkua.

Trumpin entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O’Brien teki lauantaina harvinaisen päätöksen ja suoraan kritisoi Trumpia tämän Putin-linjasta.

”Älkää erehtykö: Putin on tappaja. Hän haluaa rakentaa uudelleen Venäjän keisarikunnan. Hän ei ole ihminen, jota on syytä ihailla – riippumatta siitä, miten hurmaava tai ovela hän on”, hän sanoi.

Laajemminkin puolueelle on epäselvää, millainen rooli Yhdysvaltojen pitäisi pyrkiä Ukrainan sodassa ottamaan. Osa kaipaa rajumpia pakotteita ja USA:n sotilaiden vielä isompaa läsnäoloa Itä-Euroopan liittolaismaissa, osan mielestä Yhdysvaltojen pitäisi ottaa etäisyyttä ja luopua jo maailmanpoliisin roolistaan. Vastakkain ovat karkeasti ottaen America First -isolationistit ja perinteisen haukkamaiset republikaanit.

Monet CPAC-konferenssin osallistujat olivat edelleen sitä mieltä, että Donald Trump voitti presidentinvaalit.

Trump ei antanut omassa puheessaan puolueelleen selkeitä suuntaviivoja – eikä hän kertonut, mitä hän olisi itse tehnyt Venäjän suhteen toisin. Hän keskittyi vaatimaan, että ”heikko Biden” korvataan uskottavalla johtajalla, jotta Yhdysvallat saa itseluottamuksensa takaisin.

”Haluamme, että maatamme kunnioitetaan taas. Nyt meille nauretaan”, Trump sanoi.

Hän viittasi puheessaan useaan otteeseen vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Jotkut Twitterissä jopa tulkitsivat Trumpin asettuneen ehdolle, mutta pikemminkin hän yritti valaa uskoa republikaanien vaalivoittoon.