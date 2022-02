Putin varoitti länsimaita puuttumasta tapahtumiin.

Venäjä aloitti koko maailman odottaman hyökkäyksen Ukrainaan torstaina aamu­viiden aikaan.

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti tv-puheessa ”erityisten sotilastoimien” aloittamisesta Donbassin alueella Itä-Ukrainassa, jossa sijaitsevat Venäjän vastikään itsenäisiksi tunnustamat Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat”.

Heti Putinin ilmoituksen jälkeen useat tiedotusvälineet ja toimittajat sosiaalisessa mediassa raportoivat voimakkaista räjähdyksistä ympäri Ukrainaa pääkaupunki Kiovaa myöten. Kiovassa räjähdyksiä näkyi uutiskanava CNN:n suorassa lähetyksessä. Useat lähteet kertoivat räjähdyksistä muun muassa Odessassa, Harkovassa, Mariupolissa ja Kramatorskissa.

Venäjä siis vaikuttaa hyökkäävän heti koko Ukrainaan, ei vain Putinin ilmoittamalle Donbassin alueelle.

”Putin on juuri aloittanut täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Rauhanomaiset Ukrainan kaupungit ovat iskujen kohteena”, Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kirjoitti Twitterissä.

”Ukraina puolustaa itseään ja tulee voittamaan.”

Uutistoimisto Interfaxin mukaan Venäjän joukot ovat astuneet maihin Ukrainan satamakaupungeissa Odessassa ja Mariupolissa. Interfax uutisoi paikallismediaa siteeraten, että Kiovan kansainvälisen lentoaseman tuntumassa on ammuttu laukauksia. Lisäksi se kertoi, että Venäjän tukemat kapinalliset julistivat hyökänneensä Ukrainan hallitsemaa Štšastjan pikkukaupunkiin Luhanskin pohjoispuolella.

Ukrainan sisäministeriö kertoi, että ohjuksia on osunut sotilashallinnon keskeisiin kohteisiin, lentokentille ja muihin sotilaskohteisiin Kiovassa, Harkovassa ja Dniprossa.

Venäjän puolustusministeriö kertoi, että se olisi hyökännyt ”täsmäiskuin” vain sotilaskohteisiin eikä uhkaisi Ukrainan siviiliväestöä.

Hieman ennen Putinin puhetta ja hyökkäyksen alkamista Venäjän hallinto raportoi ”Ukrainan armeijan aggressioista”, joiden vuoksi Itä-Ukrainan separatistit olisivat pyytäneet Putinin apua. Tällaista osattiin odottaa Venäjän verukkeeksi hyökkäykselle Ukrainaan.

Ilmeisesti ennalta nauhoitetussa puheessaan Putin väitti, että hänen tavoitteenaan ei ole vallata Ukrainaa vaan ”demilitarisoida” se ja puhdistaa se uusnatseista. Hän kehotti Ukrainan sotilaita laskemaan aseensa ja palaamaan kotiin.

"Isänne ja isoisänne eivät taistelleet, jotta voisitte auttaa uusnatseja."

Putin kutsui Venäjän toimia itsepuolustukseksi. Hänen mukaansa kaikki verenvuodatus on Ukrainan hallinnon omallatunnolla. Hän myös varoitti länsimaita puuttumasta tilanteeseen.

”Jos joku ulkopuolinen harkitsee puuttumista tilanteeseen: jos teette niin, tulette kohtaamaan kaikkien aikojen suurimmat seuraukset. Kaikki oleelliset päätökset on jo tehty. Toivon, että kuulette minua", hän sanoi.

Ulkovallat ja YK yrittivät vielä vedota Putiniin hyökkäyksen pysäyttämiseksi.

”Presidentti Putin, estä joukkojasi hyökkäämästä Ukrainaan, anna rauhalle mahdollisuus, liian moni on jo kuollut”, YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa käytännössä samalla hetkellä, jolloin Putin ilmoitti hyökkäyksen alkamisesta.

”Venäjä yksin on vastuussa siitä kärsimyksestä, mikä tästä seuraa”, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi.

Hän totesi kertovansa hyvin pian Venäjää odottavista seurauksista.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti dramaattisen puheen torstain vastaisena yönä, vain hieman ennen Venäjän hyökkäyksen alkua.

Zelenskyi yritti takertua vielä viimeiseen tarjolla olevaan oljenkorteen sodan kynnyksellä. Hän vetosi rauhan puolesta ja osoitti venäjänkielisessä puheessaan sanansa suurelta osin Venäjän kansalaisille. Hän sanoi, että näille on [Venäjän mediassa] valehdeltu siitä, mitä on meneillään, ja totesi, että "sota riippuu teistä".

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhutteli Venäjän kansaa puheessaan torstain vastaisena yönä.

”Kuka voi pysäyttää sodan? Ihmiset. Nämä ihmiset ovat teidän joukossanne, olen varma siitä”, hän sanoi.

Puheessaan Zelenskyi kertoi, että hän oli yrittänyt soittaa Venäjän Putinille, mutta tämä ei ollut vastannut.

"Tämä voi olla suuren sodan alku Euroopassa", Zelenskyi varoitti.

Presidentti kuitenkin totesi, että ukrainalaiset ovat valmiina puolustamaan maataan.

”Jos he hyökkäävät, he yrittävät ottaa meiltä maamme – vapautemme, elämämme, lastemme elämän. Me tulemme puolustamaan itseämme”, Zelenskyi sanoi. ”Ja hyökätessänne te näette kasvomme, ette selkiämme.”