Zelenskyi sanoi yrittäneensä saada Putinia puhelimeen, mutta vastauksena oli hiljaisuus.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi suoraan Venäjän kansaan tv-puheessaan vain muutama tunti ennen Venäjän aloittamaa hyökkäystä.

”Ukrainalaiset haluavat rauhaa. Ukrainan hallitus haluaa rauhaa ja tekee kaikkensa rakentaakseen sellaista”, Zelenskyi sanoi keskiyön jälkeen lähetetyssä vetoomuksessa.

”Emme ole yksin, se on totta. Suuri määrä muita maita tukee Ukrainaa, koska tässä ei ole kyse rauhasta hinnalla millä tahansa. Kyse on rauhasta, periaatteista, oikeudenmukaisuudesta, kansainvälisestä oikeudesta, oikeudesta päättää oma tulevaisuutensa.”

”Me tiedämme, ettemme tarvitse sotaa, emme kylmää, emme kuumaa, emme hybridiä. Mutta jos teidän joukkonne hyökkäävät kimppuumme ja joku yrittää ottaa meidän maamme meiltä pois, meidän vapautemme, meidän elämämme, meidän lastemme elämän, sitten me puolustamme itseämme.”

Zelenskyi sanoi yrittäneensä saada Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia puhelimeen, mutta vastauksena oli hiljaisuus. Zelenskyin mukaan hiljaista pitäisi mieluummin olla Itä-Ukrainassa.

”Meillä on yli 2 000 kilometriä jaettua rajaa. Lähes 200 000 teidän sotilastanne ja tuhansia sotilas­ajoneuvoja on sijoitettu sinne. Teidän valtionjohtonne on määrännyt ne etenemään toisen maan alueelle.”

Presidentti Zelenskyi sanoi, että tämä voi olla suursodan alku Euroopassa. ”Mikä tahansa leimahdus voi polttaa kaiken.”

”He [Venäjän johtajat] sanovat teille, että tämä liekki vapauttaa Ukrainan kansan, mutta Ukrainan kansa on vapaa. He muistavat menneisyytensä ja ovat rakentamassa tulevaisuuttaan”, Zelenskyi sanoi.

”Tv-uutistenne Ukraina ja todellinen Ukraina ovat kaksi täysin eri maata. Meidän maamme on todellinen.”

ZelenskYI mainitsi myös, että viihdetaiteilijan urallaan hän vietti paljon aikaa Donbasin alueella Itä-Ukrainassa. Hänellä on omien sanojensa mukaan paljon ystäviä siellä ja sieltä.

”He [Venäjän johtajat] sanovat, että olen määrännyt hyökkäyksen Donbasiin, määrännyt avata tulen ja pommittaa umpimähkäisesti, – – mutta ampua ketä? Pommittaa ketä?”

”Puhun venäjää, mutta kukaan Venäjällä ei tiedä mitä nämä paikat, kadut ja tapahtumat ovat. Tämä on meidän maatamme ja meidän historiaamme. Minkä puolesta taistelette? Ja kenen kanssa?”

Zelenskyi puhui aluksi pari minuuttia ukrainaksi, mutta loput noin yhdeksän minuuttia hän puhui venäjäksi, omalla äidinkielellään.

”Teille kerrotaan, että olemme natseja. Mutta voiko kansa, joka uhrasi yli kahdeksan miljoonaa henkeä voitossa natsismia vastaan, tukea natseja? Miten minä voin olla natsi? Kertokaa se isoisälleni, joka taisteli koko sodan läpi neuvostoarmeijan jalkaväessä ja kuoli everstinä itsenäisessä Ukrainassa”, Zelenskyi sanoi.

Hän on taustaltaan juutalainen.

Zelenskyi tarttui myös siihen, kuinka Putin väitti Ukrainan olevan keinotekoinen maa, muka oikeutetusti osa Venäjää.

”Naapurit rikastuttavat toisiaan aina kulttuurisesti. Se ei kuitenkaan tee niistä yhtä kokonaisuutta. Se ei sulata meitä teihin. Me olemme erilaisia, mutta se ei ole syy olla vihollisia. Me haluamme määrittää ja rakentaa tulevaisuutemme itse, rauhassa, tyynesti ja rehellisesti.”

”Useilla teistä on sukulaisia Ukrainassa, opiskelitte ukrainalaisissa yliopistoissa, teillä on ukrainalaisia ystäviä. Tiedätte luonteemme, periaatteemme, mikä meille on tärkeää. Kuunnelkaa itseänne, järjen ääntänne. Ukrainan kansa haluaa rauhaa.”

Zelenskyi sanoi, että Venäjä haluaa turvatakuut Natolta. Ukraina haluaa turvatakuut itselleen, koska se ei ole missään puolustusliitossa. Se haluaa ne niin Venäjältä kuin muilta Budapestin muistion vuonna 1994 allekirjoittaneilta. Tuolloin Ukraina liittyi ydinsulku­sopimukseen ja luovutti Neuvostoliiton jäljiltä jääneet ydinaseet Venäjälle. Samalla Ukraina sai turvallisuustakuut Venäjältä, Yhdysvalloilta ja Britannialta.

”Sota vie takuut kaikilta. Kellään ei ole enää turvallisuustakuita. Ketkä kärsivät eniten? Ihmiset. Ketkä eivät halua tällaista tapahtuvan kenellekään? Ihmiset. Ketkä voivat pysäyttää asian? Ihmiset.”

”Näitä ihmisiä on teidän joukossanne, olen siitä varma. Aktivisteja, journalisteja, muusikkoja, näyttelijöitä, urheilijoita, tieteentekijöitä, lääkäreitä, bloggareita, standup-koomikkoja, tiktokkereita ja monia muita. Tavallisia ihmisiä, vaatimattomia ihmisiä, miehiä, naisia, ikääntyneitä, nuoria, isiä ja ennen kaikkea – äitejä.”

Presidentti myönsi, että venäläiset tuskin näkevät puhetta ja kuulevat hänen sanojaan, koska varsinkin heidän televisiomaisemaansa vahditaan niin tiukasti.

”Mutta Venäjän kansalaisten tulee nähdä se. Heidän täytyy nähdä totuus. Totuus on, että teidän täytyy lopettaa ennen kuin on liian myöhäistä.”

”Ja jos Venäjän valtionjohto ei halua rauhan nimissä istua pöytään kanssamme, ehkä se istuu pöytään teidän kanssanne. Haluavatko venäläiset sotaa? Haluaisin todella vastata tuohon kysymykseen. Mutta vastaus riippuu vain teistä, venäjän kansalaisista.”