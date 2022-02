Sadattuhannet ukrainalaiset joutuvat luultavasti jättämään kotinsa, arvioi Suomen pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen.

Venäjä aloitti torstaiaamuna sodan Ukrainassa. Hyökkäyksiä on kohdistunut ympäri Ukrainaa esimerkiksi Kiovaan, Harkovaan ja Mariupoliin.

YK:n Ukrainan humanitaarisen avun koordinaattori Osnat Lubrani on arvioinut, että 2,9 miljoonaa ihmistä Ukrainassa tulee tarvitsemaan humanitaarista apua vuoden 2022 aikana.

YK:n lastenrahasto Unicef arvioi kannanotossaan torstaina, että eskaloituva tilanne aiheuttaa Ukrainassa vaaraan 7,5 miljoonalle lapselle. Pelastakaa lapset ry:n arvion mukaan ainakin 100 000 lasta ja heidän perhettään on jo lähtenyt kotoaan maanantain jälkeen.

Suomen Unicefin kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun asiantuntija Tarmo Heikkilä sanoo, että tällä hetkellä avustustyötä Ukrainassa vaikeuttaa epäselvyys, vaikka Unicef on toiminut alueella pitkään ja tulitaukorikkomuksia on ollut vuosia. Tällä hetkellä järjestöllä ei ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon ihmisiä on paennut ja missä avuntarve on suurin.

Akuutissa tilanteessa, jossa Venäjä on aloittanut hyökkäyksen, olisi Heikkilän mukaan tärkeintä saada ihmiset turvaan. Lapsia on jo vammautunut vuosia kestäneen kriisin aikana, ja nyt iskuja on kohdistunut esimerkiksi vesijärjestelmiin ja kouluihin.

”Tärkeää on, että ihmiset pääsevät turvallisesti pois taistelualueilta. Tällaisessa tilanteessa ei voida vielä tietää kattavasti, minne ihmiset hakeutuvat ja kuinka paljon ihmisiä on pakenemassa.”

Lähitulevaisuudessa haasteita tulevat tuottamaan esimerkiksi peruspalveluiden saaminen väliaikaisiin majoituksiin, sekä avuntarpeen lisääntyminen sotatoimien intensiteetin mahdollisesti kasvaessa.

Suomen punaisen ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski kertoo, että myös kansainvälinen Punainen risti ja SPR seuraavat tilannetta Ukrainassa tiiviisti.

”Kansainvälisen Punaisen ristin komitea on ollut tukemassa [kontaktilinjalla] molemmin puolin jo useamman vuoden ajan. Seuraavat tunnit ja päivät tulevat näyttämään, mitä toimia Venäjän hyökkäys maassa aiheuttaa”, sanoo Saarikoski.

Erityisesti ihmisten lähteminen kodeistaan pakolaisiksi muihin osiin Ukrainaa tai ulkomaille luo mahdollisesti lisäavun tarvetta koskien suojaa, majoitusta, ruokaa ja hygieniaa.

Kontaktilinjan tuntumassa suurelta osalta asukkaita puuttuu pääsy puhtaaseen veteen ja kaasulinjoja on poikki. Saarikosken mukaan Punainen risti on esimerkiksi järjestänyt veden kuljettamista säiliöautoilla, kun veden toimitusjärjestelmät ovat keskeytyneet ja tarjonnut apua kotien lämmittämiseen.

Viime viikolla ulkoministeriö myönsi Ukrainaan 4 miljoonaa euroa lisätukea kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kautta. Siitä miljoona euroa menee Saarikosken mukaan Punaisen ristin kansainväliselle komitealle.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoivat torstaiaamuna pitämissään tiedotustilaisuuksissa, että Suomi varautuu pakolaisten vastaanottamiseen Ukrainasta.

Krimin valtauksen aikaan vuonna 2014 yli miljoona ukrainalaista joutui lähtemään kodeistaan, joten tilanteeseen on ehditty valmistautua niin Suomessa kuin YK:n pakolaisjärjestössä, kertoo Suomen pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen.

Nyt ukrainalaissiirtolaisten määrä tullee liikkumaan sadoissatuhansissa, hän arvioi.

”Humanitaariset vaikutukset tulevat olemaan melkoiset, ja liikkuvuutta tulee olemaan paljon. Pyritään vaikuttamaan valtiollisella tasolla, että vastaanottoa olisi nopeasti muuallakin kuin lähialueilla ja naapurimaissa.”

Lehtisen mukaan varautuminen on erilaista kuin esimerkiksi Syyrian sodan aikaan. Monet ukrainalaiset ovat saattaneet miettiä koko kahdeksan vuotta kestäneen kriisin ajan, mistä hakea turvaa. Lisäksi ukrainalaisten liikkuvuus Euroopassa on helpompaa.

”Nyt jo lähialueet Moldova ja Puola ovat luvanneet tarjota suojaa. Euroopan alueella seurataan suuremmassa valmiudessa”, sanoo Lehtinen.