Kiina on käyttänyt viime päivät Yhdysvaltain haukkumiseen, mutta sen ei voi sanoa tukevan Venäjääkään.

Peking

Kiina ei tuominnut ainakaan tuoreeltaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, vaikka ei se sitä tosin tukenutkaan.

Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin oli ilmoittanut torstaina aamusta Suomen aikaa Venäjän tulevista sotatoimista, Kiinan YK-lähettiläs Zhang Jun sanoi näkevänsä yhä mahdollisuuksia rauhanomaisiin ratkaisuihin.

”Kaikkien osapuolten pitää olla pidättyväisiä ja välttää jännityksen lisäämistä”, Zhang sanoi South China Morning Post -lehden mukaan.

Kiinan ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa Pekingissä samanlainen linjanveto jatkui. Sen lisäksi tiedottaja Hua Chunying kieltäytyi kutsumasta Venäjän toimia hyökkäykseksi, kertoi uutistoimisto Reuters.

Kiina siis näyttää välttävän selvän kannan ottamista tilanteeseen.

Vaikka Kiinan ja Venäjän välit ovat lämmenneet viime vuosina ja viime aikoinakin merkittävästi, olisi melkoinen uutinen, jos Kiina antaisi tukensa Venäjän sotavoimien toimille.

Se olisi Kiinan tärkeän ulkopoliittisen linjan vastaista, sillä Venäjä puuttuu Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen. Kiina ei ole tunnustanut Krimiäkään osaksi Venäjää.

Lue lisää: Kiina seuraa nyt silmä kovana, miten yhtenäinen länsi on Venäjää vastaan

Kiinan varpailla kävelyä kuvaa muun muassa Kiinan ulkoministeri Wang Yin lauantainen lausunto. Hän sanoi, että Ukrainan itsemääräämisoikeutta pitää ”kunnioittaa ja turvata” – minkä pystyi lukemaan Venäjän vastaiseksi lausunnoksi. Sen sijaan Wang myötäili Venäjää vastustamalla Naton laajenemista Euroopassa.

Viime päivät Kiinan ulkoministeriön tiedottajat ovat syyllistäneet tiedotus­tilaisuuksissaan Yhdysvaltoja tilanteen kärjistymisestä. Heidän – ja samalla voi sanoa, että Kiinan – tapa on ollut kääntää arvostelua Yhdysvaltoihin päin.

”Avainkysymys on, mikä on ollut nykyisen Ukrainaa ympäröivän jännityksen syyllisen eli Yhdysvaltain rooli. Jos joku jatkuvasti kaataa bensaa liekkeihin ja samalla syyttää muita siitä, etteivät nämä parhaansa mukaan sammuta tulta, käytös on selvästi vastuutonta ja moraalitonta”, sanoi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunying keskiviikkona.