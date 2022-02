Moskova / Helsinki

Moskovalaiset heräsivät torstaiaamuna järkyttäviin uutisiin, kuten niin moni muukin. Venäjä toteutti pitkään pohjustetun ja pelätyn uuden hyökkäyksensä Ukrainaan varhain torstaiaamuna.

Suurin osa HS:n torstaina Kitai-gorodin kaupunginosassa haastattelemista moskovalaisista kertoi häpeävänsä Venäjän hallintoa ja vastustavansa sotaa Ukrainassa. Moni huikkasi mielipiteensä, mutta kieltäytyi puhumasta aiheesta julkisesti nimellä ja kuvalla suomalaisessa mediassa.

Säveltäjä Alina Matvijenko, 36, vertasi Venäjän valtiovallan toimintaa alkoholistiin, joka ei osaa lopettaa juomista.

”Kun ryhtyy tekemään jotain omituista paskaa, niin helposti ajattelee, että ’miksi lopettaisin, jatkan eteenpäin’. Kyse on kumulatiivisesta vaikutuksesta. Kuten alkoholisti, joka juo, juo ja juo, ja tekee sitten juopuneena mitä sattuu. Kun ihmiset tekevät riittävän pitkään omituisia asioita, he eivät pysty lopettamaan.”

Hän kertoi esiintyneensä neljä vuotta sitten Kiovassa, eikä olisi voinut silloin uskoa, että sota yltää vielä Kiovaan asti.

”Minua hävettää. Häpeän Venäjää. Häpeällistä, että olemme syyllisiä. Kansalais­yhteiskunta kantaa vastuuta poliittista päätöksistä. Ihmiset kärsivät näistä päätöksistä siellä ja täällä.”

Sisältöpäällikkö Marija Kazak, 24, oli niin ikään tyrmistynyt. Hänkään ei säästellyt kirosanoja kuvaillessaan tuntojaan.

”Meillä on totalitaarinen hallinto. Tilanne on kehittynyt jo pitkään sellaiseen asentoon, josta on mahdotonta löytää tietä ulos muuten, kuin olemalla kaikkia vastaan ja rankaisemalla jotain olematonta mahtia.”

”Häpeän syvästi hallintoamme. Hävettää todella paljon, että nuorena venäläisenä naisena en ole ylpeä maastani, vaan häpeän hallintoa. Se on todella surullista.”

Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov perusteli Venäjän hyökkäystä torstaina sanomalla, että sen tarkoituksena on ”vapauttaa” Ukraina puhdistamalla maa natseista.

Sisältöpäällikkö Marija Kazak häpesi, että ei voi venäläisenä olla ylpeä maastaan.

Kansasta valtaosa oli jo entuudestaan sotaa vastaan, eivätkä presidentti Vladimir Putinin tällä viikolla pitämät kaksi palopuhetta – joista viimeisimmän hän piti torstai­aamuna – ole onnistuneet heitä juuri vakuuttamaan.

Kazak ei uskonut valtiovallan puheisiin ”itsepuolustuksesta”. Hän sanoi kansalaisten kärsineen Venäjän toimista jo ennen torstain hyökkäystä. Ruplan kurssi laski hyökkäyksen jälkeen entisestään. Elintarvikkeiden hinnat ovat jo valmiiksi korkeat.

”Näin ei tule olemaan mitään syötävää – elämme entistä huonommin. Olemme sietäneet tilannetta ja siedämme jatkossakin, koska ihmiset eivät ole astuneet ulos ja sanoneet mitään.”

Bloggaaja Aleksandr Rahmanov, 25, luuli aamulla ensin lukevansa valeuutisia. Hänen oli edelleen vaikea uskoa Venäjän hyökkäykseen ja sotaan Ukrainassa. Hän pelkäsi, että Venäjällä kehitys pysähtyy vuosiksi, ellei vuosikymmeniksi.

”Vietän jo entuudestaan melko vähän aikaa Venäjällä. En todellakaan halua asua täällä. Kesäkuussa minulla olisi haastattelu Yhdysvaltain viisumia varten, mutta nyt en edes tiedä, myöntävätkö he minulle sitä.”

Bloggaaja Aleksandr Rahmanov luuli aamun uutisia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ensin valeuutisiksi. ”Minun on mahdotonta käsittää, miten voidaan aloittaa sota. On ilmiselvää, että inhimilliset kärsimykset tulevat olemaan valtavat, kuten myös taloudelliset seuraukset. Venäjä ei voi voittaa.”

Insinööri, rakentaja Aleksandr Krjutškov, 56, sanoi vastustavansa sotaa, mutta hänestä Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” itsenäisyyden tunnustaminen oli Putinilta oikein.

”Nämä tasavallat päättivät itse, että eivät halua kuulua Ukrainaan. Ne olisi pitänyt tunnustaa jo kauan sitten. Käsittämätöntä, että he venyttivät [itsenäisyyden tunnustamista] niin kauan.”

”Sotia ei olisi kannattanut. Tulee kuolonuhreja, ja ihmiset muistavat sen pitkään. Ukrainan ja Venäjän kansat joutuvat riitoihin.”

Krjutškov arvioi Venäjän päätyneen hyökkäykseen puolustaakseen omia etujaan. Hän sanoi, että sotilasliitto Nato oli laajentunut liian lähelle Venäjän rajoja, joten Venäjän oli jotenkin puolustauduttava.

Insinööri Aleksandr Krjutškovin mielestä Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” itsenäisyyden tunnustaminen oli oikein, mutta sotia ei hänestä kannattaisi.

Myyjä Ljudmila, 46, epäili Venäjän osallisuutta torstain tapahtumiin.

”Mistä olette saanut tiedon, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan?” hän kysyi.

Ljudmila ei halunnut kertoa sukunimeään. Hän suhtautuu kriittisesti mediaan.

”Tiedotusvälineet nyt voivat kertoa mitä tahansa. En ole nähnyt tätä itse tai kuullut sukulaisiltani, koska heitä ei siellä – luojan kiitos – asu, joten mielipiteeni on neutraali.”

Presidentti Putinin lisäksi myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui yöllä venäläisille. Zelenskyi vetosi venäjäksi, ettei Kiova tarvitse ”kylmää, kuumaa tai hybridisotaa”. Hän sanoi ukrainalaisten haluavan rauhaa.

Ljudmila kertoi katsoneensa Zelenskyin puheen, joka oli saanut hänet entistä hämmentyneemmäksi.

”En voi ymmärtää, mitä tapahtuu. Täällä Venäjällä meille kerrotaan, että me suojelemme Donetskin ja Luhanskin kansan­tasavaltoja, koska ne ovat pyytäneet apua.”

Moskovassa järjestetään illalla kello 18 Suomen aikaa mielenosoitus sotaa vastaan, kuten myös monissa muissa Venäjän kaupungeissa.

Mielenosoituksesta oli keskusteltu Ljudmilan kotitalon asukkaiden yhteisessä Whatsapp-ryhmässä. Mielipiteet ovat kuulemma jakaantuneet, mutta naapureista moni oli menossa osoittamaan mieltä.