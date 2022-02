Zaporižžjan silta Dnepr-joen yli on strategisesti tärkeä: itäpuolella voi jäädä mottiin hyvin pitkäksi aikaa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi odotettuakin moni­muotoisempana varhain torstaiaamuna. HS seurasi tilannetta aamupäivän aikana maan kaakkoiskolkassa Mariupolissa ja jatkoi luoteeseen Zaporižžjan kaupunkiin, joka sijaitsee Dnepr-joen varrella.

Valtatie näiden kohteiden välillä oli rauhallinen, mutta kylä kylältä bensa-asemilla näkyi yhä pidempiä jonoja ja polttoainetta hamstrattiin kanisterikaupalla.

Samaan aikaan räjähdyksistä ja ensimmäisistä kuolonuhreista raportoitiin useilla paikkakunnilla ympäri maata.

”Iskuja satelee joka puolella”, Euroopan unionin EUAM Ukraine -siviili­kriisin­hallinta­operaatiota johtava Antti Hartikainen kertoi puhelimitse Kiovasta. Hän on entinen Rajavartiolaitoksen eversti ja työskennellyt näinäkin viikkoina myös Mariupolissa.

Ukrainan asevoimat ilmoittivat, että Mariupol on sen kontrollissa. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin.

”Seuraavaksi yritämme saada työntekijämme lännemmäs turvapaikkaan”, Hartikainen sanoo.

Mikä paikka voi olla turvallinen, kun iskuja on joka puolella?

”Jossain lännempänä. Turvapaikka päätetään myöhemmin.”

Zaporižžjan riippusilta yli Dnepr-joen.

Yksi strategisesti tärkeä kohta on maan pohjoisesta etelään halkaiseva Dnepr-joki. Siltoja on vain harvakseltaan.

Etukäteen yksi skenaario oli, että Venäjä pyrkii halkaisemaan Ukrainan kahtia Dnepr-joen kohdilla hyökkäämällä etelästä ja pohjoisesta samaan aikaan.

”Ensin toimitaan kuitenkin ilmaiskuin. Iskujen suhteen pahimpia paikkoja ovat nyt lentokentät ja sotilastukikohtien lähitienoot. Kaupunkien keskustat ovat luultavasti turvallisempia”, Hartikainen arvioi.

Iskujen väliin voi tulla taukoja ja sitten ne jatkuvat taas.

”Pehmitetään ja kysytään joko riittää.”

Myös Hartikainen arvioi, että Dnepr-joen siltojen länsipuolella on nyt järkevämpää olla kuin idässä. Jos pääsy silloille estyy, itäpuolelle voi jäädä mottiin hyvin pitkäksi aikaa.

Länteen päin pyrkivät myös Zaporižžjan rautatieaseman ruuhkauttaneet ukrainalaiset. Junia odoteltiin rauhallisesti, ilman näkyvää hermostusta saati paniikkia.

”Olen kyllä shokissa ja palaan 30 kilometrin päähän kotikylääni. Siellä odottavat 11- ja 19-vuotiaat lapseni, kaupungissa viikot työskentelevä Tatjana kertoo. Sukunimeään hän ei kerro.

Tatjana oli lähdössä lastensa luo Zaporižžjasta torstaiaamuna yltyneen sodan takia.

Irina puolestaan kertoi olevansa Kiovan vierestä Bila Tserkvasta ja suuntaavansa sinne takaisin.

”Tarkoitus oli mennä etelään päin Melitopoliin töihin, mutta hyökkäyksen jälkeen siinä ei ole mitään järkeä, joten otan junan takaisin kohti Kiovaa.”

Irinalla on viesti myös suomalaisille lukijoille.

”Ukraina on hyvä maa juuri Ukrainana. Me emme halua venäläisiksi. Nyt hyökkäys on alkanut ja me tarvitsemme todellista tukea.”