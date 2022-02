Vladimir Putin on rakentanut sodalleen oikeutusta jo viisitoista vuotta, retoriikka alkoi Münchenissa 2007

Venäjän presidentti aloitti sotaretoriikkansa vuonna 2007 puhumalla yksinapaisesta maailmasta, jonka Yhdysvallat oli luonut itselleen Naton avulla.

Venäjän torstainen hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt maailmaa laajasti. Joulukuussa käynnistyneellä tapahtumaketjulla on kuitenkin pitkät jäljet.

Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti sotaretoriikkansa jo viisitoista vuotta sitten. Hän yllätti maailman vuonna 2007 Münchenin turvallisuuskokouksessa puhumalla yksinapaisesta maailmasta, jonka Yhdysvallat oli luonut itselleen sotilasliitto Naton avulla.

”Vaikka kuinka kaunistelisimme tätä termiä, se viittaa loppujen lopuksi tilanteeseen, jossa on yksi auktoriteettikeskus, yksi voimakeskus ja yksi päätöksentekokeskus”, Putin kuvaili pitkän puheensa alkupuolella.

”Ihmiset, jotka opettavat meille demokratiasta, eivät ole valmiita opettelemaan sitä itse.”

Jatkoa seurasi. Vaikka Putin astui presidentin tehtävistä välillä sivuun ja tilalle nousi hänen ehdotuksestaan Dmitri Medvedev, suunta oli selvä. Vuonna 2012 Putin palasi valtaan.

Loppuvuodesta 2013 Ukrainan tilanne muuttui epävakaaksi ja presidentti Viktor Janukovytš pakeni maasta Venäjälle. Putin käytti tilaisuutta hyväkseen ja valtasi Krimin Ukrainalta.

”Ihmisten sydämissä ja tietoisuudessa Krim on aina ollut ja pysynyt erottamattomana osana Venäjää”, Putin sanoi uhmakkaassa puheessaan ja syytti Neuvostoliiton bolševikkihallintoa virheestä, kun se oli liittänyt Krimin Ukrainaan.

Vladimir Putinia ja Dmitri Medvedeviä esittävä juliste kesällä 2010 heidän puolueensa Yhtenäisen Venäjän Naši-nuorisojärjestön leirillä Seligerjärven rannalla.

Samoihin aikoihin Ukrainaan itäosaan synnytettiin ja syntyi ensin Donetskin ”kansantasavalta” ja pian myös Luhanskin ”kansantasavalta”.

Nämä nukkehallinnot muistuttivat historiaa tuntevia Neuvostoliiton vuonna 1939 talvisodan aikana perustamasta ”Terijoen hallituksesta”, joka olisi palvellut paremmin Neuvostoliiton kuin Suomen intressejä.

Vastaavaa rakennelmaa Venäjän arvioidaan käyttäneen epävakauden takaamisessa myös esimerkiksi Georgian ja Venäjän välille jäävässä Etelä-Ossetiassa sekä Moldovan ja Ukrainan rajalle jäävässä Transnistriassa.

Tietoa Venäjän todellisesta roolista Itä-Ukrainan autonomiseksi julistautuneiden alueiden hallinnossa on tullut tipoittain. Niiden asukkaille on jaettu Venäjän passeja, ja johtohenkilöiksi nimettyjen miesten yhteydenpito Venäjän hallintoon on ollut tietovuotojen mukaan tiivistä.

Putinin retoriikka jatkui. Kesällä 2020 presidentiltä ilmestyi ensimmäisenä yhdysvaltalaisen ajatushautomon Center of National Interestin julkaisussa pitkäpiimäinen teksti, jonka viesti vaikutti olevan, että kaikki paitsi Venäjä vääristelevät historiaa ja natsi-Saksan varsinainen voittaja olikin Neuvostoliitto.

Vuosien saatossa tilanne Itä-Ukrainassa on vaihdellut, mutta tulitaukorikkomukset ovat jatkuneet vaihtelevalla tiheydellä. Talven 2014 jälkeen on kuollut ainakin 14 000 ihmistä.

Mielenosoittajia Kiovan Maidanin aukiolla tammikuussa 2014.

Joulukuussa 2021 Putin korotti panoksia: Yhdysvaltojen ja Naton olisi pitänyt tyrmätä Ukrainan ja Georgian haaveet Nato-jäsenyydestä sekä muutenkin vetäytyä Venäjän rajojen lähistöltä ainakin tilanteeseen, jossa Nato oli vuonna 1997.

Tuolloin Naton jäseniä eivät olleet vielä esimerkiksi Baltian maat eivätkä Tšekki, Unkari ja Puola.

Putin vaati ”turvallisuustakuita”. Hänen retoriikassaan Nato uhkaa Venäjää.

Seurasi tammikuun mittainen neuvottelukierros Yhdysvaltojen, Naton, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) sekä Venäjän edustajien välillä. Neuvotteluja pyrittiin vielä jatkamaan pitkin helmikuuta: esimerkiksi Britannian ulkoministeri Liz Truss ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasivat vastinparejaan Moskovassa hyökkäystä edeltävällä viikollakin.

Kuin mykkä puhuisi kuurolle, kuvaili Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaamistaan ulkoministeri Trussin kanssa.

Pian kaksi eri Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman edustajaa jätti tahoillaan aloitteet, joilla pyydettiin Venäjää tunnustamaan ”kansantasavaltojen” itsenäisyys. Puhuessaan aloitteiden käsittelystä 14. helmikuuta Putin väitti, että ”kansantasavalloissa” olisi käynnissä kansanmurha.

Yhdysvallat oli varoittanut jo helmikuun alussa, että Venäjällä oli suunnitelmissa väärentää sotatoimien oikeuttamiseksi kuva- tai videoaineistoa, jossa Ukrainan sotilaat murhaavat venäjänkielisiä siviilejä.

16. helmikuuta Itä-Ukrainan ”kansantasavaltojen” päämiehet Denis Pušilin ja Leonid Pasetšnik kuvasivat tahoillaan videot, joissa kerrottiin, että alueiden asukkaita ryhdytään evakuoimaan Venäjälle. Videot julkaistiin perjantaina 18. helmikuuta, mutta tarkkasilmäiset nettietsivät havaitsivat niiden luontipäivät.

Evakuoitaviksi kutsuttiin naisia ja lapsia. 18–55-vuotiaita miehiä kutsuttiin aseisiin.

Maanantaina Putin kutsui koolle turvallisuusneuvostonsa. Donetskin ja Luhanskin nukkejohtajat olivat pyytämässä Venäjältä apua. Venäjä lupasi lähettää apua, jos sitä virallisesti pyydetään.

Venäläiset tv-kanavat väittivät turvallisuusneuvoston kokousta suoraksi lähetykseksi, mutta se oli kuvattu maanantaina päivällä. Tämä kävi ilmi paikalla olleiden rannekellojen ajoista. Maanantai-iltana Putin tunnusti Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” itsenäisyyden.

Koska Minskin tulitaukosopimuksessa oli määritelty alueille autonominen asema, Venäjä sanoutui näin käytännössä itse irti sopimuksesta.

”Ne, jotka lähtivät väkivallan, verenvuodatuksen ja laittomuuksien tielle, eivät tunnustaneet tai tunnusta Donbasin kysymykseen mitään muuta vaihtoehtoa kuin sotilaallisen”, Putin sanoi maanantaina pitämässään puheessa.

Nykymuotoisen Ukrainan kehitys alkoi puheen mukaan vuoden 1917 vallankumouksesta. Tähän puheen kohtaan myös Suomessa on kiinnitetty erityistä huomiota, koska samana vuonna Suomi itsenäistyi Venäjän keisarikunnasta.

Putin soimasi puheessa neuvostojohtaja V. I. Leniniä siitä, että tämä toimi ”törkeästi” repiessään Venäjän irti ”historiallisesta alueestaan”.

Puheesta paistoi Venäjän tuttu katkeruus ja pettyneisyys länttä kohtaan. Koska Yhdysvallat ja Nato jättivät suostumatta Putinin vaatimuksiin, Venäjä katsoi Putinin mukaan oikeudekseen ryhtyä ”vastatoimiin oman turvallisuutensa takaamiseksi”.

”Juuri niin me teemme”, Putin uhosi.

Viimeistään maanantain puheen jälkeen alkoi olla selvää, että sotatoimia oli luvassa.

Maailma siirtyi odottamaan, ja nettietsivät vahtivat jälleen silmä kovana, ilmestyykö verkkoon väärennettyä aineistoa. Viikonloppuna oli jo huomattu, että ”kansantasavallan” videolle oli askarreltu ääniraitaa suomalaisesta sotaharjoituksesta.

Varhain torstaina hyökkäys alkoi. Aamuyöstä Suomen aikaa lähetetty Putinin sotapuhe toisti tuttuja teemoja: Naton ”blokki” on laajentunut uhkaavasti, ja Venäjä on yrittänyt ”neuvotella” jo 30 vuotta.

Putin kertasi Yhdysvaltojen hyökkäystä Irakiin, Libyaan, Syyriaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan onkin Putinin mukaan itsepuolustusta. Ukrainaa ei vallattaisi vaan ”demilitarisoitaisiin”.