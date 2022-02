Stoltenberg HS:n kysymykseen: Suomen ja Ruotsin viestit olleet ”hyvin selkeitä” eikä Nato aio tehdä sopimuksia, ettei se ottaisi uusia jäsenmaita.

Bryssel

Puolustusliitto Nato on päättänyt Venäjän hyökkäyksen takia aktivoida joukkojaan, mukaan lukien Naton nopean toiminnan joukot, sanoo Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Naton neuvosto eli jäsenmaiden suurlähettiläät olivat hätäkokouksessa torstaiaamuna.

Stoltenberg kertoi kutsuvansa koolle jäsenmaiden johtajien kokouksen perjantaina. Videoneuvotteluna järjestettävään kokoukseen on kutsuttu myös Naton kumppanimaat Suomi ja Ruotsi.

Stoltenbergin mukaan Naton suunnitelmissa ei ole lähettää joukkoja Ukrainaan, vaan Naton itäosiin Nato-maiden alueelle.

Ukraina ei ole Naton jäsen. Stoltenberg korosti, että Ukrainaa on tuettu eri tavoin viime vuosina.

Hän korosti, että Nato puolustaa omaa aluettaan ja jäsenmaitaan. Stoltenberg toisti Naton perusperiaatteen, jonka mukaan hyökkäys yhtä Nato-maata vastaan on hyökkäys kaikkia jäsenmaita vastaan.

”Tämä on tahallinen, kylmäverinen ja pitkään suunniteltu hyökkäys. Vaadimme Venäjää lopettamaan sotilaallisen toimintansa ja vetämään joukkonsa Ukrainasta”, Stoltenberg sanoi.

”Tämä on uusi normaali. Autoritääriset valtiot testaavat vapautta ja demokratiaa. Tämä on uusi Eurooppa tämänpäiväisen hyökkäyksen jälkeen.”

HS kysyi Stoltenbergilta, mikä on hänen viestinsä Naton kumppanimaille Suomelle ja Ruotsille, joissa käydään keskustelua Nato-jäsenyydestä.

Stoltenbergin mukaan Suomi ja Ruotsi ovat Naton hyvin läheisiä kumppaneita eikä Nato aio tehdä sopimuksia, ettei se ottaisi uusia jäsenmaita.

”Olen kiinnittänyt huomiota kummankin maan hyvin selkeisiin viesteihin. Vaikka ne eivät hae jäsenyyttä nyt, ne viestivät vahvasti, että Naton ei tule tehdä minkäänlaista Venäjän vaatimaa sopimusta, että Nato ei laajene itään tulevaisuudessa. Kyse on Suomen ja Ruotsin oikeudesta valita itse tiensä ja mahdollisesti tulevaisuudessa hakea Naton jäsenyyttä”, Stoltenberg sanoi.

”Minulle Suomen ja Ruotsin hyvin selkeät viestit ovat alleviivanneet sitä, että Naton jäsenmaiden ei pidä antaa periksi perusperiaatteestaan, jonka mukaan jokainen maa voi valita, kuuluuko se Natoon vai ei.”

Stoltenbergin mukaan Nato lähettää lähipäivinä lisää joukkoja liittouman itäosiin. Joukkojen määrää on jo lisätty tuhansilla.

Hänen mukaansa Natolla on yli sata hävittäjää valmiudessa suojelemaan Naton ilmatilaa ja yli 120 alusta valmiudessa merillä.

”Meidän on vastattava uudella päättäväisyydellä ja entistä vahvemmalla yhtenäisyydellä. Se, mitä me teemme, on puolustusta.”