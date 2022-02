Ruotsin maanpuolustus­korkeakoulun dosentti Tomas Ries arvioi, että olemme uuden kylmän sodan kynnyksellä.

Tukholma

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on valtavan suuri vaikutus kaikkiin maihin, joilla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa, sanoo Ruotsin maanpuolustus­korkeakoulun dosentti Tomas Ries.

Riesin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on nyt osoittanut, ettei hänellä ole lainkaan kunnioitusta eurooppalaisia rauhaa ja turvallisuutta koskevia normeja kohtaan. Kyse ei ole vain Ukrainasta, vaan koko Euroopan rauhasta, Ries sanoo.

Tapa, jolla Putin perusteli hyökkäystä Ukrainaan, oli Riesin mukaan niin mieletön ja mielikuvituksellinen, että jatkossa Putinin Venäjältä voi odottaa mitä tahansa. Ries korostaa, ettei kyseessä ole Venäjä, vaan Putinin Venäjä.

”Tiesimme, että hän on vaarallinen, mutta nyt näemme, miten vaarallinen hän todellisuudessa on. Hän on valmis hyökkäämään suuressa mittakaavassa naapurimaahan. Hän on valmis suurempaan sotaan”, Ries sanoo.

Ruotsin maanpuolustus­korkeakoulun dosentti Tomas Ries.

Suomen ja Baltian maiden kannalta Putinin toiminta on hyvin huolestuttavaa.

”Jos hän on valmis käyttämään tuollaisia perusteluja Ukrainaa vastaan, Suomen ja Baltian suhteen voi tapahtua mitä tahansa.”

Tomas Ries on tehnyt pitkän uran pohjoismaisen turvallisuus­politiikan tutkijana. Yhdysvalloissa syntynyt Ries on muun muassa työskennellyt Norjan ulkopoliittisessa instituutissa kylmän sodan aikana, toiminut erikoistutkijana Suomen maanpuolustus­korkeakoulussa ja johtanut Ruotsin ulkopoliittista instituuttia.

Suomen maanpuolustuskorkeakoulussa vuosina 1997–2004 työskennellyt Ries oli ensimmäinen ulkomaan kansalainen koulun palveluksessa.

Vuonna 1988 hän julkaisi teoksen Cold Will (Luja tahto), joka käsitteli Suomen puolustuspolitiikkaa vuodesta 1918 kylmän sodan loppuun.

” ”On tärkeää, että Suomessa valtionjohto ja puolustusvoimat eivät koskaan lopettaneet Venäjän ottamista vakavasti.”

Nyt olemme todennäköisesti uuden kylmän sodan kynnyksellä, Ries arvioi. Venäjän hyökkäyksen myötä länsimaat ryhtyvät varustautumaan. Sotilaallinen jännite alkaa kasvaa.

”Useammat maat Venäjän ulkopuolella alkavat ottaa puolustuksen vakavammin. Länsi alkaa kasvattaa puolustuskykyään. Esimerkiksi Puola teki juuri kaupat Yhdysvaltojen kanssa 250 panssari­vaunusta”, Ries sanoo.

Jännitteiden kasvu on valitettavaa esimerkiksi Suomelle, jolla on Venäjän kanssa 1 300 kilometriä yhteistä rajaa. Mutta onneksi Suomi on hyvin varautunut, Ries sanoo.

”Suomi on yksi parhaiten valmistautuneista maista, siitä ei ole epäilystäkään. Suomi on maa, joka tulisi nähdä Venäjän suurimpana asiantuntijana. On tärkeää, että Suomessa valtionjohto ja puolustusvoimat eivät koskaan lopettaneet Venäjän ottamista vakavasti. Vaikka Neuvostoliitto romahti, ei rentouduttu”, Ries kuvaa.

Suomen vastakohtana Ries pitää Ruotsia, joka ryhtyi karsimaan puolustustaan kylmän sodan jälkeen 1990-luvulla ja lakkautti asevelvollisuuden. Kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014, Ruotsi alkoi rakentaa kerran purkamaansa armeijaa uudelleen.

Puolustusvoimien uudelleenrakennus on kesken, mutta Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson korosti torstaina, että Ruotsin asevoimat ovat nyt huomattavasti paremmassa kunnossa kuin vuonna 2014.

Dosentti Ries ei katso hyvällä Ruotsin hallituksen toimintaa nykyisen kriisin hoitamisessa.

”Suomessa lähes koko poliittinen eliitti ottaa Venäjän vakavasti. Se täältä puuttuu.”

Ries pohtii hetken, sanooko seuraavaa ääneen, mutta jatkaa sitten, että hän pitää pääministeri Anderssonia kokemattomana turvallisuusasioiden suhteen.

”Andersson ei yleisesti ole kiinnostunut turvallisuusasioista. Hän oli taitava valtiovarain­ministeri, mutta näitä asioita hän ei osaa. Ajan myötä hän tulee kuitenkin oppimaan.”

Ries on tunnettu Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden kannattajana, ja hän toivoo, että Natosta heräisi aito keskustelu Ruotsissakin. Suomessa hän näkee siitä jo merkkejä.

Ruotsin sosiaalidemokraattinen hallitus toisti kielteisen Nato-kantansa viimeksi torstaina lehdistötilaisuudessa, joka käsitteli Ruotsin reagointia Ukrainan kriisiin.

”Tämä nykyinen hallitus ei tule Nato-päätöstä tekemään. On odotettava syksyyn, kun vaalit tulevat”, Ries sanoo.

Ukrainalaissotilaiden asuihin pukeutuneiden venäläissotilaiden ruumiita lojui taistelun jälkeen Kiovassa perjantaina.

Pommituksessa tuhoutunut talo Starobilskissä Luhanskin alueella perjantaina julkaistussa kuvassa.

Nykyisestä kriisistä ei ole helppoa tietä ulos, Ries sanoo.

Myönteisin lopputulema olisi, jos Putin ottaisi Ukrainasta vain tiettyjä osia: itäosat ja maayhteyden Krimille. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Putinin tavoitteet ovat huomattavasti laajemmat. Yhdysvaltain hallinto arvioi, että Putinin suunnitelmat yltävät jopa Ukrainan ulkopuolelle.

”Jos Venäjän joukot ottavat haltuunsa Kiovan, Ukraina ei enää kykene toimimaan valtiona. Kiovan ottaminen ei kuitenkaan ole helppoa”, Ries arvioi.

Myös ukrainalaisten taistelukyky voi tulla Putinille yllätyksenä.

”Ukrainan taistelutahto ja moraali on todella korkealla. Se on erittäin tärkeä tekijä. Sen näimme jo Suomen talvisodassa. Jos sotilailla on voimakas tahto ja he ovat taitavia, he pystyvät taistelemaan rajusti.”

Riesin mukaan Putinin yhtenä tavoitteena on luoda Venäjän rajojen ympärille vyöhyke, jonka sisällä maat eivät saisi itse päättää turvallisuuspolitiikastaan. Siitä oli kyse myös vaatimuksissa, jotka Putin teki Yhdysvalloille ja Natolle joulukuussa.

”On tietysti pohdittava, onko tämä se sama Putin kuin muutama vuosi sitten: jääkylmä, laskelmoiva ja taitava valtapoliitikko – vai onko hän seonnut päästään.”

Keskeinen työkalu Putinille on pelottelu, Ries sanoo ja viittaa Putinin sodanjulistuspuheen yhteen kohtaan.

Siinä Putin sanoo:

”Kuka tahansa, joka yrittää estää meitä, saati uhata maatamme, kansaamme, tietäköön, että Venäjän vastaus tulee olemaan nopea ja johtaa teidät sellaisiin seurauksiin, joita ette ole historiassanne vielä koskaan kohdanneet. Me olemme valmiit millaiseen tahansa tapahtumien kehitykseen. Kaikki sitä varten tarvittavat päätökset on tehty. Toivon, että minua kuullaan.”

Ries tulkitsee, että Putin viittaa puheessaan ydinaseisiin. Dosentti pitää mahdollisena, että tulevina vuosina Putin ottaa suoremman kontaktin Naton ja EU:n kanssa uhkailemalla niitä ydinaseilla.

”Se on ehkä kaukaa haettua, mutta ei mahdotonta. Tällä hetkellä länsi ja Nato eivät ole valmiita ydinaseiden uhkaan. Ydinaseilla uhkailu voisi romahduttaa Naton. Sitä uhkaa vastaan on rakennettava valmiuksia, pelotetta ja siviilipuolustusta.”

Tällä haavaa Putinin huomio on kuitenkin kiinnittynyt Ukrainaan. Pohjolaan ei Riesin mukaan kohdistu akuuttia uhkaa. Mutta jos Putin saavuttaa tavoitteensa Ukrainassa, parin vuoden päästä Venäjän johtajan katse saattaa kohdistua Baltiaan.