Dnipron asukkaista osa pakeni torstaina kohti länttä, loput noudattivat presidenttinsä ohjetta ja pysyivät kotonaan.

Dnipro

Neljän ruuhka voi usein olla melko hurja, mutta Itä-Ukrainan miljoonakaupunki Dnipron ydinkeskustassa sellaisesta ei ollut tietoakaan torstaina, kun Venäjän hyökkäyksen alusta oli kulunut noin puoli vuorokautta.

Dniprosta välitettiin heti ensimmäisenä yönä dramaattista kuvaa räjähdyksestä taivaanrannassa. Myös Dnipron lentokentän kerrottiin vaurioituneen, mutta kenttä oli kuitenkin täysin rauhallinen, kun HS:n toimittaja ja valokuvaaja saapuivat paikalle iltapäivällä Mariupolista.

Muutama aseistettu poliisi tarkasteli tilannetta ja totesi totuudenmukaisesti, ettei kentällä ole mitään aktiviteettia.

Dnipron keskusta on Dnepr-joen länsipuolella. Joki on erittäin tärkeä strateginen rajalinja, koska se jakaa Ukrainan pohjoisesta etelään, ja siltoja suuren joen yli on harvakseltaan.

Joidenkin teorioiden mukaan Venäjä haluaisi lujittaa otettaan Itä-Ukrainasta tuomalla joukkonsa idästä lopulta aina Dnepr-joelle asti samalla, kun hyökkäys jatkuu niin etelästä kuin pohjoisestakin.

Koska hyökkäyssuuntia on niin useita ja räjähdyksiä on kuultu niin laajalti, vaaravyöhykkeessä on välittömästi paljon useammat kaupungit kuin aluksi arveltiin – eteläisestä Odessasta ja kaakkoiskulman Mariupolista aina pääkaupunki Kiovaan asti.

Neljän ruuhkan jääminen väliin johtui Dniprossa ilmiselvästä syystä: osa asukkaista oli lähtenyt päivän mittaan länttä kohti, osa totteli presidenttinsä ohjetta ja pysyi kotona.

Dniprossa asukkaita kiinnostaa nyt seuraava: jos kaupungin tärkein Dnepr-joen yli vievä silta ei jossain vaiheessa ole käytössä, itäpuoli suurkaupunki­alueesta jää mottiin, mutta keskustasta ja yleensäkin Dneprin länsipuolelta voi aina pyrkiä vaikka Nato-maa Puolaan asti.

Liikenne Dniprossa elpyi kuitenkin jälleen iltakahdeksan jälkeen hetkeksi hyvästä syystä. Iltayhdeksältä alkoi nimittäin ulkonaliikkumiskielto, ja sitä ennen haluttiin yöpymispaikkaan raitiovaunuilla, autoilla ja kävellen.

Ennen ulkonaliikkumiskieltoa Ljudmila, joka ei paikalliseen tapaan halunnut sanoa sukunimeään, kertoi HS:lle seuraavaa:

”Viime yönä täällä Dnipron keskustassa oli ihan rauhallista, mutta mitä voi sanoa tulevaisuudesta? Pelkään sitä, sillä minulla on kolme poikaa.”