Venäjän ensisijainen tavoite on syrjäyttää Ukrainan hallitus, arvioi maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Antti Pihlajamaa.

Kun Venäjä torstaiaamuna hyökkäsi Ukrainaan, se alkoi ottaa nopeasti haltuunsa lentokenttää pääkaupunki Kiovan tuntumasta. Torstai-iltana tilanne kuitenkin eli, ja kentästä taisteltiin yhä myöhään illalla, kertoi Ukrainan presidentin kanslia.

Samalla panssarivaunut vyöryivät Ukrainan pohjoisrajan yli Valko-Venäjältä, ja joukot alkoivat tehdä matkaansa etelään. Torstai-iltaan mennessä niillä oli hallussaan rajan lähistöllä sijaitseva Tšernobyl.

Brittilehti Financial Timesin torstai-iltana haastatteleman nimettömän tiedusteluviranomaisen mukaan Venäjän joukot piirittävät tällä vauhdilla Kiovan perjantaiaamuun mennessä.

”Olen varma, että Venäjä aikoo kohdistaa tulevina tunteina valtavan voiman Ukrainan pääkaupunkia vastaan”, lähde kommentoi Financial Timesille.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon arvioi tiedotustilaisuudessa The New York Timesille, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii syöksemään Ukrainan hallituksen vallasta.

”Arviomme mukaan he aikovat syöstä hallituksen vallasta ja asettaa tilalle oman hallintamuotonsa.”

Aikooko Venäjä siis vallata Kiovan?

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijan kapteeni Antti Pihlajamaan mukaan pääkaupunki on yksi strategisesti merkittävimmistä kohteista sodassa, mutta luultavasti tarkoitus ei ole varsinaisesti vallata Kiovaa.

”En tiedä yritetäänkö sitä edes tässä ensivaiheessa”, Pihlajamaa sanoo.

”Miljoonakaupunki on erittäin vaikea ottaa haltuun. Se tarkoittaisi taistelua kortteli korttelilta ja valtavaa määrää siviiliuhreja. Kukaan ei halua sitä.”

Todennäköisempää Pihlajamaan mukaan on se, että kaupunkia pyritään piirittämään. Näin Venäjä voi painostaa Ukrainan hallintoa poliittisiin myönnytyksiin eli käytännössä vallasta luopumiseen.

”Uskon, että maa-alueiden valloittamisen sijaan tavoite on luoda riittävä paine, että Ukrainan hallinto nostaisi kädet pystyyn.”

Ukrainalaisia joukkoja Kiovan ulkopuolella torstaina.

Pihlajamaan mukaan Kiovan tuntumassa olevan lentokentän haltuunoton yrittäminen loogista. Kenttää voisi käyttää niin sanottuna sillanpääasemana, jonka kautta Venäjä pääsisi kuljettamaan yllättäen ja nopeasti lisää joukkoja Kiovan suuntaan.

”Toki se lentokenttä sellaisenaan on haavoittuva eikä pysy ilman lisätukea pitkään sitä nyt hallitsevien Venäjän joukkojen hallussa”, Pihlajamaa sanoi, kun kenttä näytti olevan venäläisillä. Myöhemmin tuli tieto, että kentästä käydään vielä taisteluita Ukrainan ja Venäjän välillä.

”Siksi he lennättänevät nyt nopeasti lisää joukkoja paikalle. Siitä on jo viitteitä, vaikka tiedot ovat vahvistamattomia. On myös odotettavissa, että he luovat maayhteyden Venäjältä lentokentälle.”

Kiovan alueen lisäksi Venäjä hyökkäsi torstaina Ukrainaan rajan yli idästä, Krimin niemimaan ja meren kautta etelästä ja monin iskuin ilmasta.

Pihlajamaa arvelee, että Venäjä pyrkii ainakin yhdistämään miehittämänsä Krimin niemimaan Itä-Ukrainan separatistialueisiin ja eristämään Ukrainan itäosan lännestä. Lisäksi tarkoitus on lamauttaa Ukrainan järjestelmällinen puolustus.

”Kaiken kaikkiaan idea on pirstoa Ukrainan joukot ja sitoa ne taisteluun joka suunnalla. Se on myös osa poliittista painostusta.”