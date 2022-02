Ukrainan sodassa Yhdysvalloilla on selkeä ”punainen linja”, jota se ei missään olosuhteissa aio ylittää

”Kyseessä on maailmansota, jos amerikkalaiset ja venäläiset alkavat ampua toisiaan”, Biden perusteli asiaa.

Washington

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden teki puheessaan torstaina jälleen hyvin selväksi, mikä on Ukrainan sodassa maan ”punainen linja” (red line). Termillä viitataan rajaan, jota ei missään olosuhteissa sovi ylittää.

Raja kulkee tässä: Yhdysvaltojen sotilaat eivät taistele Venäjän sotilaita vastaan Ukrainassa.

Sotilaallista apua tarjotaan, taloudellisia pakotteita asetetaan ja joukkojakin lisätään, mutta vain Euroopan Nato-maihin. Ukrainan puolelle Yhdysvaltojen sotilaat eivät astu.

"He eivät taistele, eivätkä tule taistelemaan", Biden paalutti puheessaan, kuten hän on tehnyt toistuvasti jo ennen Venäjän hyökkäystä.

Pari viikkoa sitten Biden antoi ymmärtää rajan tulevan vastaan jo aiemmin. Hän sanoi NBC Newsin haastattelussa, ettei hän pidä lainkaan mahdollisena lähettää Yhdysvaltain sotilaita Ukrainaan evakuoimaan edes maassa olevia amerikkalaisia.

”Kyseessä on maailmansota, jos amerikkalaiset ja venäläiset alkavat ampua toisiaan”, hän sanoi.

Juuri konfliktin laajenemisen pelko suurvaltojen väliseksi on yksi syy sille, että Yhdysvallat haluaa pysyä etäällä.

Tilannearvioon vaikuttavat oleellisesti myös ydinaseet. Yhdysvallat ja Venäjä ovat maailman suurimmat ydinasevallat, ja niillä on yhteensä noin 2 000 käyttövalmista ydinasetta.

Sodanjulistus­puheessaan presidentti Vladimir Putin muotoili uhkauksen, jonka moni luki viittaavan suoraan ydinsodan mahdollisuuteen:

"Kuka tahansa, joka yrittää estää meitä, tietäköön, että Venäjän vastaus tulee olemaan nopea ja johtaa sellaisiin seurauksiin, joita ette ole historiassanne vielä koskaan kohdanneet”, Putin sanoi.

Suurvaltojen ajautuminen sotaan keskenään tarkoittaisi vääjäämättä kohonnutta ydinsodan uhkaa. Sillä Bidenin hallinto ei ole oikein halunnut edes spekuloida.

Yhdysvaltojen vuosikymmeniä kestäneen maailmanpoliisin roolin jäljiltä moni amerikkalainen ajattelee, että maan on aika keskittyä omiin asioihinsa. Kynnys lähteä sotimaan muiden maiden sotia on korkea, ja kaoottinen vetäytyminen Afganistanista on tuoreessa muistissa.

”Olemme kansakunta, joka on ollut sodassa liian pitkään”, Biden itsekin sanoi kertoessaan vetäytymisestä Afganistanista.

Tammikuussa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan 45 prosenttia amerikkalaisista ajattelee, että Yhdysvaltojen ei ole syytä ylläpitää aktiivista roolia maailman asioissa. Ainoastaan 11 prosenttia oli sitä mieltä, että amerikkalaisia sotilaita olisi tarvittaessa syytä lähettää Ukrainaan sotimaan Venäjää vastaan.

Myös republikaanipuolue on sotimista vastaan, vaikka he ovatkin kritisoineet Bidenin ”heikkoutta” Venäjän edessä ja Ukrainan kriisin hoitamisessa.

” ”Yhdysvallat puolustaa jokaista senttiä Naton alueesta täydellä voimalla.”

Valittu ”punainen linja” on siis hyvin ymmärrettävä, ja se on saanut laajaa tukea.

Jotkut asiantuntijat pohtivat kuitenkin ennen hyökkäystä, onko se oikea.

Jo ennen Venäjän hyökkäystä esimerkiksi Ian Brzezinski, George W. Bushin hallinnossa työskennellyt Eurooppa- ja Nato-politiikan asiantuntija sekä apulais­puolustus­ministerin kakkosmies, moitti Bidenia tärkeimmän pelotevaikutteen hylkäämisestä. Hänen mielestään Bidenin olisi pitänyt harkita joukkojen lähettämistä Ukrainaan pelotteeksi – tämä olisi kenties voinut estää Venäjää hyökkäämästä.

Myös ulko- ja puolustus­politiikan asiantuntijana American Enterprise Institutessa työskentelevä Kori Schake kritisoi mielipide­kirjoituksessaan sitä, että Biden niin avoimesti kertoi, mihin Yhdysvallat on valmis.

”Biden lähettää viestin, että Yhdysvallat pelkää sotilaallista kohtaamista Venäjän kanssa", hän kirjoitti.

Schaken mielestä oli ongelmallista antaa aggressiiviselle Venäjälle viesti, jonka mukaan Yhdysvalloista ei tarvitse huolehtia, vaikka Venäjä päättäisikin hyökätä Ukrainaan – niin kuin nyt on tapahtunut.

Hyökkäyksen jälkeen ajatukset sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan ovat kuitenkin lähes kadonneet.

Biden on tehnyt selväksi, että Yhdysvallat seisoo tiukasti Nato-liittolaistensa rinnalla ja kunnioittaa liittouman perustamissopimuksen viidettä artiklaa, jonka mukaan Naton jäsenmaiden on tarvittaessa puolustettava toisiaan sotilaalliselta uhalta.

”Yhdysvallat puolustaa jokaista senttiä Naton alueesta täydellä voimalla”, Biden sanoi. ”Nato on yhtenäisempi ja päättäväisempi kuin koskaan.”

Tukeaan osoittaakseen Yhdysvallat on jo lisännyt sotilaidensa määrää Itä-Euroopan Nato-maissa. Torstaina kerrottiin, että Eurooppaan lähetetään 7 000 lisäsotilasta, jotka jäävät asemiin Saksaan.

Jotkut ovat kuitenkin ilmaisseet huolensa entisen Neuvostoliiton maista, jotka eivät kuulu Natoon. Tällaisia ovat esimerkiksi Moldova ja Georgia, joiden Venäjän-mielisillä separatistialueilla on jo entuudestaan Venäjän joukkoja.