Viron kuluttajaviraston mukaan kanavat lähettivät Vladimir Putinin sodanjulistusta. Sodan lietsominen on kielletty Viron rikoslaissa.

Viron kuluttaja- ja kilpailuvirasto TTJA on kieltänyt viiden venäjänkielisen kanavan lähetykset Virossa.

Kanavat ovat RTR Planeta, NTV Mir (myös NTV Mir Baltic), Belarus 24, Rossija 24 ja TV Tšentr International (TVC).

Kielto on voimassa vuoden.

TTJA kertoo sivuillaan, että torstaina 24. helmikuuta, joka oli myös Viron itsenäisyyspäivä, kanavilla esitettiin Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhetta, jonka virasto katsoo rikkovan kansainvälisen oikeuden periaatteita, kieltoa rikokseen yllyttämisestä sekä heikentävän yleistä ja kansallista turvallisuutta.

”Poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia toimia, ja Viron informaatiotilan kipukynnys on nyt ylitetty", sanoo TTJA:n pääjohtaja Kaur Kajak tiedotteessa.

Gazprom Media omistaa NTV:n ja Venäjän valtio RTR Planetan sekä Rossija24:n. Belarus 24:n omistaa Valko-Venäjän valtio. TVC:n osake-enemmistö on Moskovan kaupungilla.

Virossa venäläisiin viestimiin on kohdistunut painetta jo aiemmin. Aiemmin kuluvalla viikolla myös Virossa toimivat verkko-operaattorit Telia ja Elisa irtisanoivat yhteistyön Nord Print -yhtiön kanssa, joka vastaa ainakin kolmen venäläiskanavan lähetysoikeuksista. Niiden lähetykset loppuvat huhtikuun lopulla.

Paine venäjänkielisen sisällön suitsimiseksi lähti liikkeelle virolaisen mediavaikuttajan, toimittaja Raul Rebasen viron yleisradioyhtiö ERR:n sivuille tammikuussa kirjoittamasta kolumnista. Rebane kiinnitti huomiota erityisesti RTR-kanavan lähettämään Vladimir Solovjevin puheohjelmaan.

Ohjelmassa oli puhuttu että ”Ukraina likvidoidaan", että "Englanti on kuin apina, jolla on käsikranaatti”, että 2021 on ollut viimeinen rauhan vuosi Euroopassa ja muuta vastaavaa sotapropagandaa.

Paine kasvoi, kun Venäjä hyökkäsi torstaina Ukrainaan. Viron oikeusministeri Maris Lauri kommentoi ERR:lle torstaina päivällä, että sodan lietsominen on Viron lain mukaan rikos, ja on ensisijaisesti kilpailuviraston asia vastata kanavien kieltämisestä. Oikeusministeri arvioi tuolloin, että kieltäminen onnistunee vuorokauden aikana.

