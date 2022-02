64 prosenttia venäläisistä sanoi, että venäläiset ja ukrainalaiset ovat ”yksi kansa”, kuten myös Vladimir Putin on toistuvasti väittänyt.

Venäläisistä noin puolet suhtautui Ukrainaan negatiivisesti juuri ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, ja 60 prosenttia venäläisistä piti Yhdysvaltoja ja Nato-maita syyllisenä Itä-Ukrainan jännitteisiin.

Asia selviää venäläisen tutkimuslaitoksen Levada-keskuksen kyselystä. Levada selvitti venäläisten asenteita 17.–21. helmikuuta eli juuri ennen kuin presidentti Vladimir Putin tunnusti Itä-Ukrainan Donbasin alueen nukkehallintojen itsenäisyyden.

Kyselyssä näkyy Venäjän propagandakoneiston vahva vaikutus maan kansalaisten asenteisiin.

52 prosentilla venäläisistä suhtautuminen Ukrainaan oli kielteinen. Lukema oli kasvanut merkittävästi aiemmasta, marraskuussa tehdystä kyselystä, jolloin se oli 43 prosenttia.

Myönteisesti Ukrainaan suhtautui kyselyssä 35 prosenttia. Vielä marraskuussa myönteinen asenne oli 45 prosentilla venäläisistä.

Nämä lukemat ovat Levadan kyselyissä sahanneet kolmen vuoden ajan puolin ja toisin. Välillä myönteisesti Ukrainaan suhtautuvia on ollut selvästi yli 50 prosenttia, välillä selvästi alle.

60 prosenttia vastaajista piti Yhdysvaltoja ja Nato-maita Itä-Ukrainan tilanteen kärjistymisen alullepanijoina. Vain 14 prosenttia syytti Ukrainaa.

Juuri ennen virallista päätöstä Donbasin ”kansantasavaltojen” tunnustamisesta 33 prosenttia kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että niiden pitäisi itsenäistyä. 25 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Donbas pitäisi liittää Venäjään ja 26 prosenttia sitä mieltä, että alueen pitäisi pysyä osana Ukrainaa.

Levada-keskus muistuttaa kuitenkin, että eri tavalla muotoillussa kysymyksessä huhtikuussa 2016 jopa 65 prosenttia venäläisistä oli valmis tukemaan ”kansantasavaltojen” liittämistä tavalla tai toisella Venäjään.

Kyselyn aikaan 45 prosenttia vastaajista piti todennäköisenä, että ”jännitteet Itä-Ukrainassa” voivat muuttua sodaksi Venäjän ja Ukrainan välillä. 36 prosenttia piti sotaa epätodennäköisenä ja 13 prosenttia mahdottomana.

Mahdollinen sota Venäjän ja Ukrainan välillä pelotti 51 prosenttia vastaajista. 26 prosenttia vastasi, että sota ”pelottaa erittäin paljon”.

Ennen Donbasin ”kansantasavaltojen” laitonta tunnustamispäätöstä 44 prosenttia venäläisistä seurasi kyselyn perusteella joko tiiviisti tai melko tiiviisti tapahtumia. 38 prosenttia seurasi tapahtumia jossain määrin ja 14 prosenttia ei seurannut niitä lainkaan.

Levada-keskuksen kyselyyn vastasi 1 618 ihmistä. Se tehtiin henkilökohtaisilla haastatteluilla ihmisten kotona. Vastaajien joukko on Levada-keskuksen mukaan edustava otos Venäjän kaupunki- ja maaseutuväestöstä. Kyselyn virhemarginaali on 3,4 prosenttiyksikköä tai alle, riippuen siitä kuinka lähellä 50 prosenttia tulos on.

Pommituksessa loukkaantunut nainen Itä-Ukrainan Tšuhujivissa torstaina.

Yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n helmikuussa tilaamassa, Savanta Comres -markkinatutkimusyrityksen tekemässä kyselyssä puolestaan kysyttiin, olisiko Venäjän oikeutettua käyttää sotavoimia ”yhdistämään Venäjä ja Ukraina”.

36 prosenttia venäläisistä vastaajista sanoi kyllä, 43 prosenttia ei. Ukrainalaisista vastaajista 13 prosenttia sanoi kyllä, 73 prosenttia ei.

Puolet venäläisistä vastaajista sanoi, että Venäjän on oikeutettua käyttää sotilaallista voimaa estääkseen Ukrainaa liittymästä Natoon. Sama määrä eli puolet sanoi myös, että sotilaallisen voiman käyttäminen on oikein, jos Venäjä tuntee itsensä uhatuksi entisissä neuvostomaissa tapahtuvan ”ulkomaisen toiminnan” takia.

Kyselyn perusteella ukrainalaisilla ja venäläisillä on hyvin eriävät näkemykset maidensa väleistä.

64 prosenttia venäläisistä sanoi, että venäläiset ja ukrainalaiset ovat ”yksi kansa”, niin kuin myös Putin on toistuvasti väittänyt.

Vain 28 prosenttia ukrainalaisista oli samaa mieltä.

Pitäisikö Ukrainan ja Venäjän olla samaa valtiota? Vain yhdeksän prosenttia ukrainalaisista sanoi kyllä. Venäläisistä kyllä sanoi 34 prosenttia.

Venäläisistä 71 prosenttia piti mennyttä Neuvostoliittoa positiivisena asiana. Vain yhdeksän prosenttia sanoi Neuvostoliiton olleen huono asia.

Ukrainalaisista 34 prosenttia sanoi Neuvostoliiton olleen hyvä asia, 35 prosenttia huono.

Samassa kyselyssä vain 21 prosenttia ukrainalaisista uskoi, että Venäjän uhittelu lakkaa rauhanomaisesti. Sen sijaan venäläisistä 65 prosenttia uskoi rauhanomaiseen ratkaisuun.

Savanta Comresin kyselyyn vastasi 1 075 ukrainalaista ja 1 012 venäläistä. Kysely tehtiin verkossa 7.–15. helmikuuta. Myös tämä vastaajien joukko painotettiin edustavaksi otokseksi kummankin maan väestöstä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.