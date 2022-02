Kiina ei ota suoraan kantaa hyökkäykseen ja tuskin pitää siitä. Silti Kiina antoi heti hyökkäyksen jälkeen kauppahelpotuksia Venäjälle.

Peking

Tukeeko Kiina Venäjän hyökkäystä Ukrainaan?

Autoritaariset Venäjä ja Kiina ovat lähentyneet kovasti, kun länsimaat ovat syyttäneet ja myös asettaneet niille pakotteita ihmisoikeus- ja alueloukkauksista. Maiden johtajat Vladimir Putin ja Xi Jinping julistivat ymmärrystä toistensa turvallisuushuolille ja läheistä yhteistyötä Pekingissä kolme viikkoa sitten.

Venäjän ja Kiinan johtajat Vladimir Putin ja Xi Jinping tapasivat olympialaisten avajaisten alla Pekingissä helmikuun alussa.

Kiina ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Kiina ei suostunut perjantainakaan kutsumaan sitä edes hyökkäykseksi.

Mutta ei Kiina ole Venäjän toimia suoranaisesti hyväksynytkään, vaikka sanoo ymmärtävänsä Venäjän turvallisuushuolia. Kiina on korostanut rauhanomaisten ratkaisujen tarvetta jopa Venäjän hyökkäysjulistuksen jälkeen.

Kiina siis välttelee selkeän kannan ottamista, vaikka lausuntojen voi toki nähdä olevan Venäjään päin kallellaan.

Ennen hyökkäystä Kiinan ulkoministeri Wang Yi antoi kahteen suuntaan kumartavia lausuntoja. Hän korosti Ukrainan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, mutta Venäjää myötäillen vastusti ajatusta Naton laajenemisesta Euroopassa.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi.

Koska Kiinan johto ei suoraan selittele lausuntojaan, asiantuntijoiden on etsittävä niistä suurennuslasilla johtolankoja. Emme siis tiedä varmaksi, mitä Kiinan johto miettii.

Voi olla, että Kiina yhä etsii linjaansa, ja siksi sen lausunnot vaikuttavat ristiriitaisilta. Tai sitten Kiina korostaa lausunnoissaan yhtenä päivänä enemmän yhtä puolta ja toisena toista ja tasapainottelee erilaisten intressiensä välillä.

Onko Venäjän hyökkäys Ukrainaan Kiinan mieleen?

Aika varmaksi voi sanoa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole Kiinalle mieluinen. Sen lisäksi, että Kiinalla ja Ukrainalla on ollut hyvät välit ja kauppasuhteet, hyökkäys on myös vastaan Kiinan ulkopoliittisia peruspilareita, joiden mukaan valtion suvereniteettia ei saa loukata.

Erityisen vaikea Kiinan on niellä tätä: Putin on väittänyt joidenkin alueiden halunneen irtautua Ukrainasta ja suojelevansa venäjänkielisiä Ukrainassa.

Kiina ei halua tällaisia esimerkkejä. Sillä on Tiibetin ja Xinjiangin kaltaisia kielellisesti ja kulttuurisesti han-kiinalaisuudesta erottuvia alueita. Kiina pelkää alati, että sen etniset alueet alkaisivat kapinoida tai vieraat vallat tukisivat niiden irtautumista Kiinasta.

Yksi tulkinta on, että Kiina olisi tullut Venäjän höynäyttämäksi. Kiina ei siis olisi uskonut, että Venäjä hyökkää. Tämän takia Kiinan linjaukset olisivat yhä hakusessa.

Miksi tilanne on Kiinalle niin vaikea?

Kiina ei tasapainoile ainoastaan ulkopoliittisen linjansa ja ystävänsä Venäjän tekojen välillä, vaan myös maailmanpoliittisesti.

Kiina ei varmastikaan haluaisi, että sen toimivat suhteet EU:hun huononisivat. Ja se tuskin tahtoo, että sen huonot suhteet Yhdysvaltoihin menisivät entistä kurjempaan kuntoon.

Kiina tarvitsee ulkomaankauppaa, jotta sen talous kasvaa. Se tarvitsee yhä kipeästi ulkomaisia osaamista vaativia tuotteita, kuten edistyneimpiä mikrosiruja. Yhdysvaltain aiemmin asettamat pakotteet haittaavat jo nyt Kiinaa.

Kiinan johdolle talous on ennen kaikkea vakauden ja vallan kysymys: talouden pyörien pitää pyöriä, jotta kansa pysyy tyytyväisenä ja yksinvaltainen kommunistinen puolue maan ruorissa.

Kiinan tulkitsemisen vaikeudesta kertovat Kiinan ulkoministeriön tiedotustilaisuudet. Niissä on tällä viikolla kovin sanoin syytetty Yhdysvaltoja Ukrainan tilanteen kärjistämisestä. Tiedottajat ovat perinteisesti olleet teräväkielisiä Yhdysvaltoja kohtaan – mutta miten korkealta Kiinan johdosta heillä on nyt valtuutus moisille sanoille?

Tai ehkä Yhdysvaltain syyllisyyden korostusta tarvitaan Kiinan omille kansalaisille, jotta he hyväksyvät Kiinan miedot muotoilut Venäjän sotatoimista Ukrainassa.

Pelottaako joku skenaario Kiinaa erityisesti?

Jos Venäjällä syntyy niin kova sodan vastustus, että Putin syöstään vallasta, Venäjällä seuraa arvaamaton ajanjakso. Kuka ja millaiset voimat nousevat valtaan? Minkä suunnan Venäjä ottaa?

Se olisi Kiinan johdolle kauhuskenaario. Kiinalla on tietysti yhteistä rajaa ja isot taloudelliset intressit Venäjän kanssa. Suurin syy Kiinan johdon kauhuun olisi kuitenkin se, että iso autoritaarinen maa näyttäisi esimerkkiä vallankeikauksesta. Sellaista Kiinan kommunistinen puolue ei todellakaan halua.

Kiinalaiset ja venäläiset avasivat öljyputken Venäjältä Kiinaan vuonna 2011.

Ainainen vallan menettämisen pelko on osaltaan liimannut Kiinan kommunistista puoluetta ja Putinia yhteen.

Onko sodasta Kiinalle myös jotain hyötyä?

On sitä enemmän, mitä hatarammin ja epäyhtenäisemmin länsimaat vastustavat Venäjää. Se osoittaisi lännen demokratioiden heikkoutta. Näin Kiina ja ylipäätään autoritaarinen valta näyttää vahvemmalta ja houkuttelevammalta sekä Kiinan oman kansan että muiden maiden silmissä.

Kiina – ja Venäjä – uskovat, että länsimaiset demokratiat heikkenevät ja autoritaarisuuden aika on nousussa.

Kiinalle sota on myös oiva mahdollisuus pohtia, kuinka länsimaat käyttäytyisivät, jos Kiina kävisi sotimaan lähialueillaan.

Hyökkääkö Kiina Taiwaniin Ukrainan sodan varjoissa?

Tuskin. Tänä vuonna Kiinassa pidetään tärkeä puoluekokous, jossa luultavasti annetaan jatkokausi Xi Jinpingille. Sitä ennen Kiina yrittää pitää asiat mallillaan.

Taiwan on käytännössä itsenäinen, mutta Kiina pitää sitä osanaan. Viime vuosina Taiwanin ja Kiinan välinen jännite on kasvanut ja sodanuhalla spekuloidaan paljon.

Sodan ennustajilta unohtuu usein, että Kiina ei ole sotinut aikoihin, joten kiinalaiset sotilaat eivät ole tottuneet sodan kauhuihin eikä kansa ruumispusseihin. Se on yksi isoista syistä korkeaan sotimisen kynnykseen.

Jos Kiina nyt hyökkäisi, se luultavimmin ottaisi jonkun tai joitakin kaukana Taiwanin pääsaaresta olevia pieniä saaria. Sellainen on esimerkiksi Kiinan rannikon tuntumassa oleva Taiwanille kuuluva Jinmen.

Auttaako Kiina Venäjää taloudellisesti, kun uudet pakotteet iskevät?

Näin yleisesti uskotaan, ja näin on käynyt ennenkin. Kiina ja Venäjä ovat kasvattaneet keskinäistä kauppaansa merkittävästi sen jälkeen, kun Venäjä valloitti Krimin ja joutui lännen pakotteiden kohteeksi.

Suhde hyödyttää molempia. Venäjä saa öljynsä ja kaasunsa myytyä, vaikka Eurooppa vähentäisi ostoja, ja rikas Kiina tarvitsee paljon poltto- ja raaka-aineita. Venäjä on jo nyt Kiinalle hyvin merkittävä energian myyjä.

Energian ostaminen maitse naapurivaltiosta on Kiinalle myös turvallisuuspoliittinen asia: Yhdysvallat voi halutessaan häiritä muualta maailmasta Kiinaan tulevia merikuljetuksia.

Kun Putin ja Xi tapasivat Pekingissä, he sopivat uusista kauppadiileistä. Merkittävimmät koskivat energiaa.

Vain muutama tunti sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan, Kiina poisti venäläisen vehnän tuonnin esteitä, South China Morning Post -lehti kertoi torstaina. Esteiden poistosta oli sovittu johtajien tapaamisessa aiemmin.

Venäjän ja Kiinan välisestä kaupasta käytiin toissa vuonna lähes viidennes Kiinan yuaneissa. Tämäkin vähentää Venäjän riippuvuutta länsimaista.

Mitä tavalliset kiinalaiset ajattelevat sodasta?

Ajatuskulkuja voisi etsiskellä sosiaalisesta mediasta, mutta se on hankalaa, sillä se on herkissä kysymyksissä sekä sensuroitu että ohjailtu.

Ukrainan sota on Kiinalle vaikea pala, joten luultavasti some on tältä osin paljolti ohjailussa. Somessa on paljon Yhdysvaltoja haukkuvia ja Venäjää tukevia sanailuja, mutta siitä ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Tämä Venäjää ylistävä tarina saattaa olla Kiinan valtaapitäville juuri tällä haavaa helpoin tapa yrittää johdatella kansan ajatuskulkuja monimutkaisessa tilanteessa.