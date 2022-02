Hallinnon ote venäläisestä mediasta on kiristynyt.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on valmis neuvottelemaan Venäjän kanssa neutraalista statuksesta, kertoi presidentinkanslian päällikkö Mihail Podoljak. Georgian pääministerin mukaan Georgia ei liity Venäjän-vastaisiin pakotteisiin. Yksitoista ukrainalaista sotilasta antautui Mykolaivin lähellä. Italian pääministeri Mario Draghin mukaan Zelenskyin piti ottaa yhteyttä, vaan eipä ottanut. Suomen presidentti Sauli Niinistö vahvisti, ettei Suomi aio hakea Natoon heti.

Tältä näytti venäjänkielisen internetin suurimman hakupalvelu Yandexin uutisetusivun tarjonta perjantaina päivällä. Englanninkielisen maailman suurimman hakupalvelu Googlen uutisetusivu kertoi samoihin aikoihin, että Venäjän ohjukset moukaroivat Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa, maailman johtajat räätälöivät Venäjälle erilaisia pakotteita ja Kiina syyttää sodasta Yhdysvaltoja.

Venäläisen median narratiivina on esittää sota Ukrainassa pienempänä asiana kuin mitä englannin-, saksan-, ruotsin- tai suomenkielisessä mediassa. Otsikoita dominoivat omien poliitikkojen puheet. Esimerkiksi Venäjän ykköskanavan ylläpitämällä Smotrim-sivustolla kerrotaan, miten Venäjän ulkoministeriön viestintäjohtaja Marija Zaharovan ja parlamentin alahuoneen eli duuman puhemiehen Vjatšeslav Volodinin mukaan Ukrainan ja presidentti Zelenskyin Budapestin sopimukseen liittyvä kyseenalaistaminen tarkoittavat sitä, että Ukraina tahtoo ydinaseita ja on itse syyllinen omaan tilanteeseensa.

Budapestin sopimus on asiakirja, jonka turvin Ukraina luopui ydinaseistaan sitä vastaan, että Yhdysvallat, Venäjä ja Britannia sitoutuvat Ukrainan turvallisuuteen. Venäjä on ainakin vuodesta 2014 alkaen väittänyt, että ei ole luvannut yhtään mitään.

Venäjällä on myös Putinin hallintoa kohtaan kriittisiä medioita. Monet niistä on määrätty ”agenttilain” nojalla kertomaan kaikkialla näkyvästi että sisältö on ”ulkomaisen median” tai Venäjän hallinnon ulkomaiseksi agentiksi julistaman toimijan tuotetta.

Ilmoitus löytyy esimerkiksi verkkojulkaisija Mediazonan uutisesta, jossa kerrottiin perjantaina etteivät viiden pakotteiden kohteiksi joutuneen pankin asiakkaiden kortit toimi ulkomailla eivätkä he voi käyttää Googlen tai Applen maksupalveluja. Uutinen perustuu Venäjän keskuspankin tiedotteeseen kuten talouslehti Kommersantin uutinen samasta asiasta, mutta Kommersant ei joudu esittäytymään ”ulkomaisena agenttina”.

Ote mediasta vaikuttaa kiristyneen. Torstaina kun hyökkäys oli alkanut, Venäjän verkkovalvontaviranomainen Roskomnadzor varoitti venäläisiä viestimiä siitä että näiden tulisi käyttää uutisoinnissaan vain virallisia lähteitä. Väärän tiedon levittämisestä voisi seurata enimmillään 51 000 euron sakko tai verkkosivujen sulkeminen.

Myös talouslehti Kommersant sai tuntea kiristymisen nahoissaan. Sen toimittaja Elena Tšernenkolta vietiin ulkoministeriön akkreditointi eli työskentelyoikeus ministeriön tilaisuuksissa sen jälkeen kun Tšernenko keräsi hyökkäystä Ukrainaan vastustaneen adressin noin 200 muun venäläistoimittajan kanssa.

Asiasta kertoo esimerkiksi uutiskanava ja -sivusto Dožd – ulkomaisiksi agenteiksi julistettuja nekin.

Torstaina mitään hyökkäystä ei oikeastaan edes ollut edes tapahtunut, jos Kremlille kuuliaista mediaa seurasi. Tapahtunutta kutsuttiin ”erityisoperaatioksi, joka on järjestetty Donetskin ja Luhanskin ihmisten suojelemiseksi”. Ennen torstain hyökkäystä Venäjän media suorastan sykki tätä suojelun uhoa, kertoi uutistoimisto AP keskiviikkona.

Kaikki eivät lopettaneet vielä perjantaina siihenkään, kun Venäjä käski Ukrainaa antautumaan. Yksi Venäjän suosituimmista keskusteluohjelmaisännistä Vladimir Solovjov otsikoi Youtube-erikoislähetyksensä sisällön: ”Kiova on piiritetty / Zelenskyi on bunkkerissa / Erikoisjoukot tuhoavat natsit”.

Venäjän valtionyhtiö omistaa myös kansanvälisiä medioita. Esimerkiksi uutissivusto Sputnik Newsia tehdään 30 eri kielellä. Niistä ainakin Yhdysvalloista käsin tehtävä Sputnik US Buzz puhui vielä perjantainakin otsikossaan Venäjän ”erikoisoperaatiosta”. Toinen laajalti tunnettu kansainvälinen venäläiskanava RT (entinen Russia Today) lähetti iltapäivästä Youtube-kanavallaan Venäjän ulkoministeriön viestintäjohtaja Maria Zaharovan viikkokatsausta. Verkkosivujen uutisantia ei voinut tarkistaa, sillä hakkeriaktivistien liike Anonymous kertoi torstaina kaataneensa sivut vastalauseeksi Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.