Venäjän pää­kohde on Kiova, mutta hyökkääjän menestys on toistaiseksi ollut heikko – Taistelu Ukrainan pää­kaupungista jatkuu

Putin vaatii tuhoamaan Ukrainaa johtavat ”uusnatsit ja narkomaanit”, Zelenskyi vannoo pysyvänsä Kiovassa.

Ukrainaan hyökänneiden Venäjän asevoimien pääkohde on ollut sodan kahden ensimmäisen vuorokauden aikana pääkaupunki Kiova, ja sellaisena taistelutilanne todennäköisesti myös jatkuu. Ensisijainen tavoite on kaikesta päätellen vaihtaa valtion ja asevoimien johto ja tuhota komentoketju ennen maavoimien laajaa marssia maahan.

Öiset taistelut aiheuttivat tuhoja Kiovan keskustan länsipuolella Venäjän joukkojen päästyä runsaan kahdeksan kilometrin päähän presidentinpalatsista. Lauantaiaamuna hyökkäys oli torjuttu.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vahvisti strategian omalla tyylillään puhuessaan Venäjän turvallisuusneuvostolle torstaina.

Putinin mukaan Ukrainan armeija ei ole noussut vastustamaan Venäjän asevoimia vaan kyseessä ovat ”uusnatsien terroristiryhmät”, jotka käyttävät siviileitä ihmiskilpinä tärkeimpien kaupunkien keskustoissa ”mukaan lukien Kiova ja Harkova”.

Samaan hengenvetoon Putin pyysi Ukrainan sotilaita ”ottamaan vallan omiin käsiinsä”.

”Teidän kanssanne meidän on nähdäkseni helpompi neuvotella kuin näiden uusnatsien ja narkomaanien koplan, joka on tarrautunut Kiovaan ja pitää koko Ukrainan kansaa panttivankinaan”, Putin sanoi Venäjän tv-kanavien välittämässä puheessa.

Venäjän virallisessa kielenkäytössä Ukrainan sota esiintyy yhä nimellä ”Donbasin erikoisoperaatio”.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak kommentoi tilannetta lauantaiaamuna sanomalla, että Venäjän sotilasoperaation tavoite on selvä.

”Ainoa tavoite on päästä Kiovaan ja tuhota Ukrainan johto ja eliminoida presidentti Volodymyr Zelenskyi”, Podoljak sanoi uutistoimisto Ukrinformin mukaan.

Zelenskyi esiintyi lauantain vastaisena yönä oman esikuntansa ja pääministeri Denys Šmhysalin kanssa Youtube-videolla, joka oli ilmeisesti kuvattu presidentin kännykällä presidentinpalatsin ulkopuolella.

”Me olemme kaikki täällä ja pysymme täällä puolustamassa itsenäisyyttämme”, Zelenskyi julisti.

Volodymyr Zelenskyi kuvasi videon perjantain ja lauantain välisenä yönä Kiovassa.

Yhdysvaltain hallinto tarjoutui torstaina evakuoimaan Zelenskyin Kiovasta, kertoo The Times of Israel nimettömään Washingtonin hallituslähteeseen vedoten.

”Taistelu käydään täällä”, Zelenskyi vastasi lehden mukaan.

”En tarvitse kyytiä vaan panssarintorjuntakranaatteja.”

Selkeästä tavoitteesta huolimatta Putinin sotasuunnitelma ei ole sujunut ensimmäisen käsikirjoituksen mukaan. Venäjän MI-8-helikoptereilla liikkuneet tiedustelujoukot laskeutuivat Antonovin sotilaslentokentälle varhain torstaiaamuna mutta Ukrainan joukot häätivät heidät alueelta päivän taisteluiden päätteeksi.

Tutkimusryhmä Bellingcatin tutkija Christo Grozev väitti Twitter-tilillään torstaina ja perjantaina Ukrainan asevoimien lähteisiin viitaten, että 18 Venäjän Iljušin 76 -kuljetuskonetta olisi jo noussut Pihkovasta ilmaan mukanaan noin tuhat maahanlaskujoukkojen sotilasta määränpäänään Kiova. Kentän menettämisen jälkeen koneet olisivat joutuneet kääntymään takaisin.

Toinen yritys olisi päättynyt tämän tiedon mukaan perjantaina, kun Ukrainan ilmatorjunta olisi tuhonnut yhden maan ilmatilaan saapuneen venäläisen kuljetuskoneen.

Grozevin mainitsemaan laivueeseen mahtuisi sotilaita parhaimmillaan kahdesta neljääntuhanteen. Jos tieto tuhannesta sotilaasta pitää paikkansa, olisi mukana ollut todennäköisesti panssarikalustoa.

Maahanlaskuoperaation epäonnistuttua varsinaista varasuunnitelmaa Venäjällä ei ainakaan heti ollut esittää.

Valko-Venäjän puolelta Kiovaa kohti hyökänneet joukot ovat päässeet Kiovan pohjoiseen Obolonin lähiöön. Kärkijoukon huoltoyhteys näyttää kuitenkin toistaiseksi katkenneen, kun Ukraina räjäytti sillan Ivankivin risteyskaupungissa 80 kilometriä Kiovasta pohjoiseen.

Lähimmäksi Kiovan hallintokortteleita venäläiset joukot pääsivät lauantain vastaisena yönä ydinkeskustan länsipuolella, lähellä päärautatieasemaa. Taisteluita käytiin muun muassa Prospekt Peremohylla eli Voiton valtatiellä Suljavkan kaupunginosassa, Kiovan eläintarhan eteläpuolella.

Aamulla tulitusta kuultiin Beresteiskan metroaseman luota samalta alueelta. Viivasuora katuyhteys asemalta presidentinpalatsiin on 8,5 kilometrin mittainen. Venäläisten hyökkäys ilmeisesti onnistuttiin torjumaan.

Vaurioitunut asuinkerrostalo Kiovassa lauantaina.

Lauantaina raportoitiin ohjusiskusta asuintaloon Žuljanyn kaupunginosassa Kiovan lounaislaidalla. Tämä viittaa hyökkääjän yritykseen päästä käsiksi alueella sijaitsevaan vanhaan Sikorskin lentokenttään. Kaukolämpö- ja sähkövoimala Tets-6:n kerrottiin tuhoutuneen räjähdyksessä koillisessa Troještšinan kaupunginosassa.

Uutistoimistojen Kiovasta välittämän kuvamateriaalin perusteella Venäjä ei ole onnistunut toistaiseksi tuomaan panssarivaunuja tai muuta raskasta kalustoa Kiovaan eikä sen laitamille. Kuvissa esiintyy joitakin raskaan raketinheittimen tekemiä tuhoja, mutta nämä raketit on voitu ampua hyvinkin etäältä.

Ukrainan joukkojen tuhoamat sotilaiden ajoneuvot ovat tavallisia kuorma- tai lavettiautoja, jotka on pysäytetty joko luotiasein tai singolla. Lisäksi kaduilla on tuhottuja henkilöautoja, mikä voi viitata Venäjän tiedustelupalveluiden siviiliasuisten joukkojen toimintaan Kiovassa.

Taistelijoiden käsissä näkyy lähes pelkästään rynnäkkökivääreitä. Viimeiset 30 vuotta kaupunkisotien tärkeimpinä aseina komeilleet rakettikiväärit loistavat poissaolollaan. Hallintokortteleita vartioivilla sotilailla on käytössään ukrainalaisvalmisteisia Varta-panssariajoneuvoja, joiden perusase on raskas konekivääri.

Ukrainalainen sotilas partioi Kiovan sisääntuloväylällä lauantaiaamuna.

Kiovan eteläpuolella taisteluja on käyty lähimmillään noin kolmenkymmenen kilometrin päässä pääkaupungista. Länsipuolella yhteenotoista on kerrottu niinkin kaukaa kuin Sumyn kaupungista ja sen lipeiltä. Sieltä on Kiovaan matkaa noin 300 kilometriä.