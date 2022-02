Venäjän joukot pääsivät ilmateitse sillanpääasemiin kahdella pienemmällä kentällä Kiovan ympäristössä. ”Tämä on todella pelottavaa”, HS:n haastattelema hotelli­työntekijä sanoo.

Ukrainalaiset asemiehet kävivät tiukkaa keskustelua aamulla Ramada Encore -hotellin aulassa, joka hotellin johtajan mukaan on nimetty YK:n turvataloksi. Hotelliin on majoittunut noin 200 YK:n työntekijää.

Lauantaiaamu valkeni petollisen tavanomaisena Ukrainan pääkaupungin Kiovan eteläisellä esikaupunki­alueella. Sinne HS:n toimittaja ja valokuvaaja saapuivat myöhään edellisenä iltana pitkältä ajomatkalta Dnipron miljoona­kaupungista.

Tunnelma muuttui kuitenkin nopeasti, kun ukrainalaisista siviileistä koostuvan alueellisen puolustuksen asemiehet marssivat aamiaisaikaan HS:n käyttämän Ramada Encore -hotellin aulaan.

”Tänne ei saa marssia noin vain! Tämä on nyt YK:n virallinen turvatalo!” hotellin johtaja karjui heille vihaisesti.

Asemiehet näyttivät paperinsa ja tilanne aulassa rauhoittui nopeasti.

Hotellin on arveltu olevan logistisesti niin hyvällä paikalla noin 12 kilometriä keskustasta etelään, että YK on siirtänyt parisataa työntekijää Kiovan keskustasta esimerkiksi Unicefista ja Maailman ruokaohjelmasta juuri tänne.

Näkymä YK:n turvatalona käytetyn Ramada Encore -hotellin ikkunasta kohti eteläistä lähiötä Kiovassa.

HotelLIN ikkunasta näkyy suoraan pohjoisessa Kiovan eteläisiä lähiöitä ja koillisessa Dnepr-joki, jonka toisella rannalla on vieri vieressä työläiskaupunginosan harmaita tornitaloja.

”Jo kolmas yö työpaikalla”, aulan tiskin takana työskentelevä myyntijohtaja Oksana Vasilijeva huokaa.

”Meillä on nyt sisällä 30 työntekijää, kun yleensä meitä on 190. Monet ovat jääneet kotiin pienten lastensa vuoksi ja osa on paennut länteen päin kohti Puolan rajaa.”

Hotellin sijaintia on pidetty hyvänä, mutta nyt tämäkin rakennus on alueella, jota venäläiset lähestyivät useammasta suunnasta. Sillanpää­asemina venäläisillä oli ainakin aamulla pari alueen pienempää lentokenttää, jonne tulo ei ole kuitenkaan venäläissotilaille ongelmatonta, sillä Ukrainan ilmapuolustus ei ole niin hampaatonta kuin aluksi pelättiin.

Myös ukrainalaisten taistelutahto on korkealla, ja siviileillekin on jaettu rynnäkkökiväärejä sekä ohjeet Molotovin cocktailien tekoon.

Videolta voi kuunnella, kuinka ilmahyökkäyksestä varoittavat hälytykset soivat Kiovan aamussa:

”Tämä on todella pelottavaa”, venäläissyntyisen ukrainalaisisän ja ukrainalaisen lääkäriäidin tytär Oksana Vasilijeva huokaa.

”Hyökkäykseen ei ollut mitään syytä, mutta nyt täällä on sota ja kansainvälinen yhteisö vain keskustelee pakotteista. Tämä on jo nyt iso humanitäärinen kriisi, joten nyt tarvitaan toimintaa, jotta Venäjä saadaan keskeyttämään hyökkäys välittömästi.”

Lukas Stasevskij vietti lauantain aamuyön koulun kellarin pommisuojassa.

Kansainvälisen yhteisön toimintaa vaatii myös Kiovassa asuva suomalainen Lukas Stasevskij, jonka HS tavoitti jälleen aamulla puhelimitse. Sellisti ja suomalaisen Game Music Collectiven johtaja opiskelee Kiovassa elokuvaohjaajaksi ja asuu Solomjanskyin kaupunginosassa keskustan liepeillä.

”Toivotaan, että Nato antaa ilmapuolustusaseita Ukrainalle nyt heti. Vaaditaan nopeaa toimintaa. Kyse voi olla tunneista!”

Stasevskij kertoo, että kiovalaiset tiesivät odottaa pommitusten kiihtyvän aamukolmesta lähtien.

”Näin tapahtui ja pommitukset olivat äärimmäisen kovat. Juoksin silloin kodistamme läheisen koulun kellarin pommisuojaan, jossa kaikki oli äärimmäisen hyvin organisoitu”, hän kertoo.

”Ymmärtääkseni venäläiset saatiin meidän tienoillamme pysähtymään aamuneljältä, jolloin oli kaoottisen kaupunkisodan vaihe ja laukauksia tuntui kuuluvan joka puolelta. Mutta aamuseitsemältä meille kerrottiin, että tilanne on tässä kaupunginosassa nyt rauhallinen ja pääsin palaamaan asunnolleni.”

Tulevaisuus huolestuttaa myös häntä suuresti.

”Pelkään pahoin, että kun nämä keinot eivät ole riittäneet vastarintamme nujertamiseen, Vladimir Putin määrää seuraavaksi siviilikohteiden pommitukset.”

Ainakaan toistaiseksi venäläiset eivät olleet pommittaneet esimerkiksi Kiovan ydinkeskustaa. Omien sanojensa mukaan venäläisjoukot pommittavat sotilaallista infrastruktuuria, mutta siviilituhoiltakaan ei ole vältytty.

Ohjusiskun tuhoa kiovalaisessa kerrostalossa lauantaina.

Esimerkiksi Lovanoskyi Avenuella Kiovassa kerrostaloon osunut isku on tuhonnut useita asuntoja, kertoo uutistoimisto Unian.

Ukrainan viranomaisten mukaan kerrostaloon on osunut Venäjän ampuma ohjus.

Rakennuksesta jaetuissa kuvissa näkyy, miten osuma on repinyt korkean asuintalon kyljen auki aiheuttaen tuhoa useassa asunnossa. Uutistoimisto Reuters kertoo Ukrainan sisäministeriön tiedottaneen, ettei osumasta ole aiheutunut kuolonuhreja.

Žanna Pastušenko ja lapset Kiovassa perjantaina.

Pelottava öinen kokemus oli myös Žanna Pastušenkolla ja 10-vuotiaalla Matveilla sekä 8-vuotiaalla Jefrosinialla Vinonhradarin kaupunginosassa Kiovassa. Iltapäivä oltiin kotosalla, kovan tulituksen vuoksi yö paikallisen koulun kellarissa ja aamulla palattiin jälleen kotiin.

Mutta kello 09.30 jysähti jälleen ja autonkuljettajan töistä kotiin palannut Vasili Pastušenko kertoi perheen suuntaavan jälleen pommisuojaan.

”Täällä on nyt kovaa tulitusta.”