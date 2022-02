Ukrainassa on käynnissä sota. Sitä ei käydä vain tykein, konekiväärein ja ohjuksin, vaan myös ihmisten huomio ja tuki ovat osa sotaa.

Informaatiosodankäynnissä on kysymys ihmisiin vaikuttamisesta. Sillä voidaan voittaa sympatioita ja saada tukea, tehdä vastustaja naurunalaiseksi, lietsoa epäluottamusta, pelkoa ja muita epämiellyttäviä tunteita.

Venäjällä tämä on näyttäytynyt esimerkiksi siinä, että hyökkäys on pyritty esittämään itäisessä Ukrainassa asuvien venäjänkielisten ihmisten ”suojeluna” ja annettu toistuvasti ymmärtää, että natsit uhkaavat heitä.

Venäjä on yrittänyt tehostaa väitteiden uskottavuutta esimerkiksi uutisoimalla joukkohaudoista. Niitä tosin löytyy Itä-Ukrainasta muutenkin, eivätkä uutiset ole todistaneet, miten uusista haudoista olisi kyse tai keitä niistä olisi löydetty.

Ukraina toimii toisin. Sillä on huomattavan sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi joutumisen johdosta sympatiat puolellaan.

Kerrataan hieman sotatieteellistä käsitteistöä.

Sodassa käytetään esimerkiksi psykologisia operaatioita, informaatio-operaatioita ja kyberoperaatioita. Ne liittyvät monesti toisiinsa, ja eri valtioilla on niistä vaihtelevia tulkintoja.

Informaatio-operaatiot ovat muutakin kuin kuin pelkkää viestintää. Sitä voi olla vastapuolen tiedon väärentäminen, heidän keskinäisen viestintänsä sabotointi, vihollisen viestikanavien valjastaminen omia käyttötarkoituksia varten tai oman tiedonsiirron koskemattomuuden ja fyysisen eheyden puolustaminen.

Venäjällä puhutaan informaatiopsykologisesta sodankäyntitavasta. Sen toteutustasot ovat informaatioteknologinen taso ja informaatiopsykologisten operaatioiden taso.

Informaatioteknologiaksi mielletään yleensä välineet, joilla informaatio liikkuu: perinteisimmin lentolehtiset, megafonit, radio, televisio ja lehdistö, mutta nykyään entistä enemmän internet ja sosiaalisen median alustat. Kaikki informaatioteknologia ei ole yleisölle näkyvää, vaan käsittää myös asevoimien omia viestintävälineitä ja -kanavia.

Kybertoimilla voidaan vaikuttaa informaatioteknologiaan ja sitä kautta siihen, mitä informaatiopsykologisessa ympäristössä tapahtuu.

Läntisessä ajattelussa kybertoimintaa on pidetty pitkään perinteisten asevoimien käymän sodan tukitoimena. Silloin meillä puhutaan tietoverkko-operaatioista.

Käytännössä erittelyt ovat teoreettisia ja hiukan keinotekoisia, sillä eri toimet limittyvät toisiinsa.

Ukraina vetoaa laajasti kansainväliseen yhteisöön käyttämällä sosiaalista mediaa. Tällä tavoin se saa kokoon lahjoituksia, vapaaehtoisia apuvoimia ja jopa kyberhyökkäyksiä.

Ukrainan eduksi voidaan laskea, että ukrainalaisilla on tietotaitoa ja ymmärrystä siitä, miten Venäjä toimii. Vanhemmissa ikäluokissa on monia, jotka ovat saaneet Neuvostoliiton asevoimissa samaa koulutusta kuin venäläiset vastinparinsa ennen Neuvostoliiton romahtamista.

Omalla vaikuttamistyöllään Ukraina osuu väljään kattotermiin hearts and minds eli suomeksi sydämet ja mielet. Merriam-Websterin tietosanakirja määrittää termin ihmisten tunteiksi ja järkeilyksi. Suomalaisessa sotilastoiminnassa ”sydämet ja mielet” -ajattelua on hyödynnetty esimerkiksi Afganistanin kriisinhallintaoperaatioissa jakamalla paikallisille lapsille leluja ja harrastusvälineitä.

Keihäänkärkenä vaikuttamisessa näkyvät Ukrainan virallinen Twitter-tili ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin toiminta sosiaalisessa mediassa.

Lauantaiaamuna presidentti käveli presidentinpalatsin ulkopuolella pääkaupunki Kiovassa ja julkaisi hetkestä lyhyen videon sosiaaliseen mediaan.

”Älkää uskoko valheita antautumisesta, täällä me olemme”, presidentti sanoi.

Twitteriin alkoi välittömästi ilmestyä käyttäjien jakamaa kuva-aineistoa, jossa Zelenskyi julistettiin sankariksi ja esimerkilliseksi johtajaksi. Eräs amerikkalainen toimittaja ehdotti, että Zelenskyi ansaitsisi Nobelin rauhanpalkinnon.

Yksi Ukrainan valteista on jo vuosia ollut inhimillinen ote sosiaalisessa mediassa.

Kun Venäjän hyökkäys oli varhain torstaina käynnistynyt, Ukrainan virallinen Twitter-tili osui internetin syvimpiin tuntoihin jakamalla kuvan. Adolf Hitler silittää pienen Vladimir Putinin päätä – vain tunteja sen jälkeen, kun Putin oli hyökkäyspuheessaan väittänyt että Ukraina pitää ”puhdistaa natseista”.

On paikallaan muistuttaa, että Ukrainan presidentti Zelenskyi on juutalainen.

Myös Venäjällä on oma valtion virallinen tili, ja Ukrainan ja Venäjän tilien ylläpitäjät ovat nokitelleet toisilleen jo vuosia. ’

Viime päivinä Ukrainan tili on pyytänyt ihmisiä mukaan talkoisiin Venäjän tilin poistamiseksi Twitteristä kokonaan, kun taas Venäjän tili on tyytynyt jakamaan matkailumainoksia.

Alla Ukrainan tilin taidonnäyte vuodelta 2017.

Torstaina Ukrainan avuksi astui kansainvälinen hakkeriaktivistien kollektiivi Anonymous.

Kollektiivi hakkeroi Venäjän valtio-omisteisen tv-kanava RT:n verkkosivut. Sivut olivat yleisön tavoittamattomissa lauantaihin asti. Perjantaina Anonymousin kohteeksi pääsi Venäjän puolustusministeriö, jonka henkilökunnalle väitetysti kuuluvia sähköpostien käyttäjätunnuksia ja salasanoja vuodettiin julki. Myös verkkosivut kaatuivat, ja olivat nurin vielä lauantaina iltapäivällä.

Käytännössä Anonymous tekee kyberhyökkäyksiä, aivan kuten Venäjän valtion arvioidaan tehneen monesti Ukrainaa vastaan.

Anonymous-nimimerkin taakse voi piiloutua kuka tahansa: Ukraina, Venäjä, Yhdysvallat, tai mikä tahansa valtio. Yhtä lailla Anonymous-hakkereita voivat olla naapurin Niko-Petteri ja hänen luokkakaverinsa, jotka ovat verkkopeliyhteisössä tutustuneet toisiin ihmisiin, joita Venäjän toiminta suututtaa.

Mutta nyt Ukrainalle kelpaa kaikki apu. Maan virallinen Twitter-tili kiitti Anonymous-liikettä nyrkkiä esittävällä emojilla.

Venäjä taas on pitkälti ulkomaisen ja varsinkin länsimaisen informaatioteknologian armoilla. Twitter ja Facebook ovat amerikkalaisia, samaten Iphone ja Microsoftin käyttöjärjestelmä. Android-puhelimista suosittu Samsung on eteläkorealainen, Huawei kiinalainen. Googlelle Venäjällä sentään on vastine, hakukone Yandex.

Venäläistä alkuperää oleva viestipalvelu Telegram ei sekään ole enää venäläinen, vaikka sitä venäjänkielisessä maailmassa paljon käytetään. Telegramin perustaja Pavel Durov vei palvelun turvaan ulkomaille samoihin aikoihin, kun lähti itse Venäjältä, sillä Durovin perustamaan sosiaalisen median palvelu Vkontakteen kohdistui Kremlille myönteisten toimijoiden yrityskauppa, jossa Durov syrjäytettiin väkisin.

Venäjän valtiollinen viestintä on toki esillä myös Twitterissä, Facebookissa ja muissa läntisissä palveluissa, mutta lauantaina ainakin Twitterin toimintaa rajoitettiin Venäjällä pakkokeinoin, mikä harvemmin herättää sympatiaa omissa kansalaisissa.

Venäjän ulkoministeriön alaisuudessa ympäri maailman toimivilla lähetystöillä on toimintavapautta ja toisinaan myös kova yritys vaikuttaa yleisön mielipiteisiin. Esimerkiksi Venäjän lähetystö Etelä-Afrikassa yritti väittää perjantaina, että länsimedia valehtelee, kun väittää Venäjän aloittaneen sodan. Venäjän lähetystö Britanniassa jakoi lauantaina tuiman ulkoministeri Sergei Lavrovin kuvaa saatesanoilla jossa vaadittiin Ukrainan puhdistamista ”natseista”.

Kun yleisö valitsee suosikkinsa, se on valmis toimimaan sen puolesta, minkä uskoo oikeaksi.

Ukraina on käyttänyt asetelmaa hyväkseen myös pyytämällä asevoimilleen lahjoituksia, joita voi antaa kuka vain, useilla eri valuutoilla. Bitcoineja tai muita digivaluuttoja puolustusministeriö ei saa ottaa vastaan, jaetuissa ohjeissa valitellaan.

Ukraina on pyytänyt myös ulkomaalaisia taistelijoita osallistumaan toimiin.

”Me aseistamme teidät”, Zelenskyi lupasi puheessaan.